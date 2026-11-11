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„Хизбула“: Поражението на Тръмп е добра възможност
  Тема: Иранската криза

„Хизбула“: Поражението на Тръмп е добра възможност

11 Ноември, 2026 23:49 290 0

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  • междинни избори

Найм Касем свърза изборния резултат в САЩ с позициите на противниците на Вашингтон в региона. Междувременно Иран е атакувал навигационни системи на омански остров в Ормузкия проток, съобщи Ройтерс

„Хизбула“: Поражението на Тръмп е добра възможност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Хизбула“ Найм Касем определи поражението на Доналд Тръмп и Републиканската партия на междинните избори в САЩ като „добра възможност“ за противниците на Вашингтон в региона. Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение около войната с Иран и свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

„Това е добра възможност, която може да се отрази положително на противниците на Съединените щати в региона“, е заявил Касем, цитиран от Франс прес. Той е призовал за по-широка регионална подкрепа за силите, които движението определя като част от „съпротивата“.

Междинните избори се проведоха на 3 ноември. Демократите спечелиха контрол над Конгреса, а републиканците понесоха значителни загуби. Самият Тръмп призна, че войната с Иран е била един от факторите за изборния резултат. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че именно войната е причината партията да загуби.

Удар по навигацията в Ормузкия проток

Междувременно Иран е атакувал системи за навигация на корабите на оманския остров Дидамар в Ормузкия проток, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника, запознати със случая. Става дума за инфраструктура, използвана за подпомагане на възстановяването на петролните доставки през стратегическия воден път.

Два източника от корабоплавателния сектор и източник от сферата на морската сигурност са оценили пред агенцията, че атаката вероятно ще има ограничено отражение върху търговското корабоплаване. Според тях обаче действията показват способността на Техеран да достига до инфраструктура в оманската част на протока.

Няма данни от посочените източници за щети по конкретни търговски кораби или за пострадали членове на екипажи. Не е съобщено и дали Оман официално е обвинил Иран за атаката.

Напрежението около ключовия морски маршрут

Ормузкият проток е основен маршрут за износа на петрол и втечнен природен газ от държавите от Персийския залив. Сигурността на корабоплаването през него е сред централните теми в обсъжданията между Иран, САЩ и Оман за прекратяване на конфликта и възстановяване на нормалното движение на плавателни съдове.

Изборното поражение на Тръмп увеличава политическия натиск върху американската администрация да търси изход от войната. В същото време атаката срещу навигационна инфраструктура показва, че рискът за корабоплаването остава, дори когато се обсъждат дипломатически решения.

Източници: nampa.org, aol.com, iranintl.com


Иран (Ислямска Република)
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