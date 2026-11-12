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Зеленски: Има прозорец за сделка с Русия до края на 2026 г
  Тема: Украйна

Зеленски: Има прозорец за сделка с Русия до края на 2026 г

12 Ноември, 2026 04:18 400 2

  • володимир зеленски-
  • преговори русия украйна-
  • литва-
  • енергетика-
  • абу даби

Украинският президент заяви, че Литва ще достави енергийно оборудване, а американски представители ще разговарят с Владимир Путин

Зеленски: Има прозорец за сделка с Русия до края на 2026 г - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че в момента има „прозорец от възможности“ за постигане на резултат в преговорите с Русия преди 2027 г. Той каза това в Дъблин, където участва в срещи с европейски партньори.

„Днес наистина съществува тази възможност, това е прозорец от възможности, в който всички участници в преговорния процес искат да постигнат резултат още преди 2027 г.“, заяви Зеленски, цитиран от „Украинска правда“. По думите му срокът е свързан с очаквани промени в политическия пейзаж на Европа и вече настъпващи промени в Съединените щати.

Надежда за споразумение, но и скептицизъм

Зеленски посочи, че има надежда за постигане на споразумение с Русия до края на 2026 г., но не представи това като сигурен резултат. „Не съм много убеден, позволете ми да бъда скептик. Но надежда все пак има“, каза украинският президент според АПА.

Той свърза възможността за напредък с планираните разговори на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин. Срещата им е насрочена за 12 ноември, след което Зеленски очаква разговор с американската делегация в Дъблин.

На 10 и 11 ноември в Абу Даби са се провели разговори с участието на представители на Украйна, Русия и Съединените щати, както и срещи с европейски представители. По думите на Зеленски са обсъждани прекратяване на огъня, енергетиката, морската сигурност и критичната инфраструктура. Той заяви, че руската страна е посочила липса на мандат да отговори по част от тези теми, но въпросите ще бъдат поставени пред руското ръководство от американската страна.

Литва изпраща енергийно оборудване

В Дъблин Зеленски се срещна и с президента на Литва Гитанас Науседа. След разговорите украинският президент съобщи, че Литва ще предостави част от необходимото оборудване за енергийната система на Украйна.

„Литва ще предостави част от необходимото оборудване. Решението вече е взето и очакваме доставката“, заяви Владимир Зеленски.

По думите му в много украински градове ситуацията е тежка, а властите очакват нови руски атаки срещу енергийни обекти. Видът, количеството и срокът за доставката на оборудването не са уточнени публично.

Зеленски и Науседа са обсъдили и европейската интеграция на Украйна. Киев се стреми да отвори всички преговорни клъстери за членство в Европейския съюз до края на 2026 г., за да може по време на литовското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2027 г. да започне затварянето на отделни преговорни глави.

Украинският президент съобщи още, че в Абу Даби е постигнато споразумение за голям обмен на военнопленници. Конкретни срокове и брой на участниците в обмена не са обявени.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, ru.apa.az


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски каза

    2 0 Отговор
    Има прозорец за сделка.
    Ако не щът го затваря и пуска кучетата.

    04:21 12.11.2026

  • 2 АЙДЕ зайко

    2 1 Отговор
    ОДИ да хрупкаш зеле в огромните ти палати със златни гърнета , че малко ти остава , или бегай при Борката Джонсън дето ти натресе в главата че ще победиш Русия .

    04:26 12.11.2026

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