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Чехия предлага 16 самолета на Украйна, Италия пести ракети
  Тема: Украйна

Чехия предлага 16 самолета на Украйна, Италия пести ракети

12 Ноември, 2026 04:20 355 2

  • украйна-
  • чехия-
  • военна помощ-
  • ракети aster-
  • миг-31

Прага обсъжда доставката на L-39 Skyfox за борба с дронове, докато Рим поставя под въпрос новите ракети Aster. Руски военни канали съобщиха и за възможна загуба на МиГ-31

Чехия предлага 16 самолета на Украйна, Италия пести ракети - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чехия може да предостави на Украйна общо 16 учебно-бойни самолета L-39 Skyfox, които да бъдат използвани срещу ударни дронове. За четири от машините вече е имало предварително потвърждение, а за още 12 е дадено предварително съгласие. Това е заявил чешкият вицепремиер и министър на промишлеността и търговията Карел Хавличек по време на посещението си в Киев.

„Четири от тях вече бяха потвърдени, а сега можем да говорим за още 12“, е казал Хавличек, цитиран от чешки и украински медии. По думите му доставката все още е на етап предварително потвърждение, което означава, че конкретните срокове и окончателните параметри не са обявени.

L-39 Skyfox се произвежда от чешката компания Aero Vodochody и е предназначен за обучение на пилоти и изпълнение на леки бойни задачи. Украйна и Чехия вече са обсъждали използването на подобни самолети за прехващане на безпилотни летателни апарати, включително когато използването на скъпи ракети за противовъздушна отбрана не е икономически оправдано.

Рим може да извади ракетите Aster от пакета

Италия подготвя 13-и пакет военна помощ за Украйна, но доставката на нови ракети Aster за системите SAMP/T остава под въпрос. Според италианската агенция АНСА в пакета може да бъдат включени компоненти за поддържане на работоспособността на вече предадените комплекси, както и генератори и оборудване за възстановяване на енергийната инфраструктура.

„Не мога да разкрия съдържанието на пакета“, е заявил министърът на отбраната Гуидо Крозето. На въпрос за ракетите Aster той е посочил, че Италия има запаси, които трябва да запази за собствената си отбрана.

Според АНСА причината е свързана с необходимостта Италия да не намалява собствените си резерви. Допълнителен проблем е ограничената възможност на промишлеността да произведе нови ракети в кратки срокове. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че позицията на Рим по отношение на подкрепата за Украйна няма да се промени, но конкретният състав на пакета все още не е публичен.

Съобщения за загуба на руски самолети

На 11 ноември руски военни канали съобщиха за възможна загуба на изтребител МиГ-31 и два вертолета – Ка-52 и Ми-8 – при отбиване на атака с дронове в Ленинградска област. Твърди се, че машините може да са били поразени от руска противовъздушна отбрана, но причината не е потвърдена.

Украинският сайт ZN.UA уточнява, че информацията произхожда от руски военни блогъри. Украинската Служба за сигурност е заявила, че проверява данните за унищожени руски бойни вертолети. Към момента няма официално потвърждение от руското военно министерство за загубата на трите летателни апарата.

Източници: eurointegration.com.ua, ansa.it, zn.ua


Украйна
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  • 2 Руснаците

    1 0 Отговор
    разбират само от гьocтepuцa.

    04:26 12.11.2026

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