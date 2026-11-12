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НАТО похвали ударите на Украйна по руските рафинерии
  Тема: Украйна

НАТО похвали ударите на Украйна по руските рафинерии

12 Ноември, 2026 04:23 361 3

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  • мирни преговори

Заместникът на върховния съюзен командващ Джон Стрингър заяви, че Западът трябва да приветства украинските операции. Той подчерта, че решенията за територията на страната принадлежат единствено на Киев

НАТО похвали ударите на Украйна по руските рафинерии - 1
Снимка: sg.news.yahoo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Западните съюзници трябва да приветстват украинските операции срещу руската инфраструктура за производство на дизелово гориво, заяви заместникът на върховния съюзен командващ на НАТО Джон Стрингър. Изказването му идва на фона на продължаващите в Абу Даби разговори за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

„Нека видим колко сериозна е Русия“, каза Стрингър пред Euronews. Той заяви, че се надява Москва да участва добросъвестно в преговорите, но добави, че засега има малко признаци Владимир Путин да се е отказал от максималистичните си искания.

Според него има риск разговорите да се сведат до повторно представяне на руски искания, формулирани още през 2022 г. Сред тях е било и анексирането на украински територии. Стрингър определи целите на Украйна при постигането на примирие като „от първостепенно значение“ за НАТО.

Решението за териториите е на Украйна

На въпрос дали Киев може да бъде притиснат да приеме промени в границите си, включително да се откаже от контрол върху части от Донецка и Луганска област, Стрингър заяви, че бъдещето на суверенната украинска територия може да бъде решено единствено от самите украинци.

„По отношение на територията решението е изцяло на украинците“, каза Джон Стрингър.

Темата за териториалните отстъпки е част от по-широките спорове около възможно прекратяване на военните действия. В материала на Euronews не се посочва постигнато споразумение по този въпрос.

Спор за ударите по руската енергетика

Стрингър похвали украинските операции срещу руски рафинерии за дизелово гориво и заяви, че те нанасят удар по военните и политическите цели на Москва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев да прекрати тази стратегия. Той твърди, че ударите са допринесли за повишаването на цените на енергията.

Стрингър обаче защити действията на Украйна и заяви, че западните съюзници трябва да ги приветстват. По думите му украинската страна е постигнала резултати чрез „въображение, иновации и воля“.

В преговорите в Абу Даби НАТО е представена от висши представители, сред които Алексъс Гринкевич. Той участва като командващ Европейското командване на САЩ, за да съветва американските ръководители в усилията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

Стрингър не обяви конкретен срок за примирие. Той остави отворен въпроса дали Русия действително е готова за сериозни преговори.

Източници: euronews.com


Украйна
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