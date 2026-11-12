Русия атакува Киев с балистични ракети, 149 стълкновения на фронта

Русия атакува Киев с балистични ракети в нощта срещу 12 ноември, съобщи „Украинская правда“. В столицата и няколко области беше обявена въздушна тревога, а жителите бяха призовани да се насочат към укритията.

Киевската градска военна администрация определи опасността като „червено ниво“ и предупреди населението да не напуска защитните съоръжения до края на тревогата. „Призоваваме жителите на града да се насочат към най-близките укрития“, заяви администрацията.

Въздушните сили на Украйна съобщиха за въздушна цел, която се е движела към столицата. По данни на „Украинская правда“ в Киев са чути взривове, но към момента на публикацията няма съобщения за жертви или ранени при тази атака.

149 бойни сблъсъка по фронта

На 11 ноември до 22:00 часа са регистрирани 149 бойни сблъсъка, съобщи украинският Генерален щаб. В ежедневната си сводка командването посочва, че руските сили са нанесли 61 авиационни удара, използвали са 171 управляеми авиобомби, 5466 дрона камикадзе и са извършили 1860 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

„Противникът нанесе 61 авиационни удара, хвърли 171 управляеми авиобомби, използва 5466 дрона камикадзе и извърши 1860 обстрела“, се казва в сводката на Генералния щаб.

Най-интензивни са били действията на Константиновското направление, където са отчетени 13 руски атаки. На Покровското направление са регистрирани шест атаки, а на Лиманското и Гуляйполското – съответно пет. На Южнослабожанското направление е отчетен един опит за атака.

На Купянското, Славянското, Краматорското, Александровското, Ореховското и Приднепровското направление украинският Генерален щаб не съобщава за щурмови действия през отчетения период. Данните се отнасят до оперативната обстановка към 22:00 часа на 11 ноември.

Източници: pravda.com.ua