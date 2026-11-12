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Русия атакува Киев с балистични ракети, 149 стълкновения на фронта
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев с балистични ракети, 149 стълкновения на фронта

12 Ноември, 2026 04:27 1 094 6

  • украйна-
  • киев-
  • балистични ракети-
  • руско-украинска война-
  • генерален щаб

В столицата са чути взривове, а властите призоваха жителите да останат в укритията. Украинският Генерален щаб отчете 149 бойни сблъсъка за 11 ноември

Русия атакува Киев с балистични ракети, 149 стълкновения на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русия атакува Киев с балистични ракети в нощта срещу 12 ноември, съобщи „Украинская правда“. В столицата и няколко области беше обявена въздушна тревога, а жителите бяха призовани да се насочат към укритията.

Киевската градска военна администрация определи опасността като „червено ниво“ и предупреди населението да не напуска защитните съоръжения до края на тревогата. „Призоваваме жителите на града да се насочат към най-близките укрития“, заяви администрацията.

Въздушните сили на Украйна съобщиха за въздушна цел, която се е движела към столицата. По данни на „Украинская правда“ в Киев са чути взривове, но към момента на публикацията няма съобщения за жертви или ранени при тази атака.

149 бойни сблъсъка по фронта

На 11 ноември до 22:00 часа са регистрирани 149 бойни сблъсъка, съобщи украинският Генерален щаб. В ежедневната си сводка командването посочва, че руските сили са нанесли 61 авиационни удара, използвали са 171 управляеми авиобомби, 5466 дрона камикадзе и са извършили 1860 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

„Противникът нанесе 61 авиационни удара, хвърли 171 управляеми авиобомби, използва 5466 дрона камикадзе и извърши 1860 обстрела“, се казва в сводката на Генералния щаб.

Най-интензивни са били действията на Константиновското направление, където са отчетени 13 руски атаки. На Покровското направление са регистрирани шест атаки, а на Лиманското и Гуляйполското – съответно пет. На Южнослабожанското направление е отчетен един опит за атака.

На Купянското, Славянското, Краматорското, Александровското, Ореховското и Приднепровското направление украинският Генерален щаб не съобщава за щурмови действия през отчетения период. Данните се отнасят до оперативната обстановка към 22:00 часа на 11 ноември.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно и също

    14 29 Отговор
    Безсилието на агресора на фронта е повече от явно... Отдавна знаят, че губят войната и затова си отмъщават с тези бомбардировки по критичната инфраструктура на Украйна.

    Коментиран от #6

    04:37 12.11.2026

  • 2 Читател

    15 4 Отговор
    "149 стълкновения на фронта на фронта". Прочете си поне заглавието🤦

    Коментиран от #3

    04:41 12.11.2026

  • 3 Де бил

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Не можеш да очакваш,че мисирите ще пишат правилно.

    04:49 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Едно и също":

    и тази сутрин виждам, че ВСУ имат успехи! Върки недостатъчната помощ от руската армия, ВСУ са се придвижили с още 5км към Лвов, понеже, Киев Загуби стратегическо значени.....

    05:35 12.11.2026

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