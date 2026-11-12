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Двама гвардейци припаднаха до Макрон в Елисейския дворец ВИДЕО

Двама гвардейци припаднаха до Макрон в Елисейския дворец ВИДЕО

12 Ноември, 2026 04:33 794 11

  • еманюел макрон-
  • петер пелегрини-
  • елисейски дворец-
  • франция-
  • почетен караул

Инцидентът е станал по време на посрещането на словашкия президент Петер Пелегрини. Причините за прилошаването и състоянието на военнослужещите не са известни

Двама гвардейци припаднаха до Макрон в Елисейския дворец ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двама военнослужещи от почетния караул на Елисейския дворец са припаднали на няколко крачки от Еманюел Макрон по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Париж. И двамата са били изведени от мястото на церемонията, а причините за прилошаването и здравословното им състояние засега не са съобщени.

На кадри, заснети от словашка телевизия, се вижда как първият гвардеец започва да залита, сваля сабята си и се строполява на земята. Макрон и други присъстващи веднага се насочват към него. След кратко прекъсване френският президент продължава протоколната част и поздравява Петер Пелегрини при входа на двореца.

Малко по-късно извън кадър пада и втори военнослужещ. На записа се чува звукът от изпуснатата му сабя, а реакцията на Макрон също се вижда частично. „Но какво, по дяволите, става?“, възкликва неидентифициран мъж, чийто глас се чува на видеото, цитирано от Le Parisien.

Състоянието на гвардейците остава неизвестно

Персоналът на Елисейския дворец е оказал съдействие и е отвел двамата гвардейци от зоната на официалното посрещане. До публикуването на информацията няма официално съобщение за медицинското им състояние, както и за причината да загубят равновесие.

След инцидента срещата между Макрон и Пелегрини е продължила по план. Словашкият президент беше във Франция за официални разговори, като двамата държавни глави обсъдиха двустранни и международни въпроси.

Източници: leparisien.fr, ladepeche.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 7878787878

    4 0 Отговор
    Евала ! Тия прави не могат да стоят , камо ли да сложат пълно бойно на гръб и да тръгнат 1-2 км , без марш разбира се ! Е, те тия бойни пЕтли не мойш ги спря и с черешово !

    04:40 12.11.2026

  • 2 ааааааа

    4 0 Отговор
    Макрон му шепне на ухото - Влизай по-бърже , че крушите взеха да капат и сме на живо по телевизора!

    04:43 12.11.2026

  • 3 Де бил

    4 0 Отговор
    Тия са от коалицията на желаещите 😂😂😂

    04:46 12.11.2026

  • 4 Пълна деградация

    5 0 Отговор
    и тия щели да ходят да се бият със руснаците ли?

    04:50 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да се не чудите защо Фелдмаршал Кайтел е

    2 0 Отговор
    виждате ли за Фелдмаршал Кайтел е питал?!?

    Фелдмаршал Кайтел изгледал презрително американските,френските и английските представители и пред всички попитал Жуков:- И „ТЕЗИ ЛИ СА НИ„ПОБЕДИЛИ““???

    04:55 12.11.2026

  • 8 Заради чара на макрона е!

    2 0 Отговор
    Като го видят - на войниците направо краката им се подкосяват!

    05:02 12.11.2026

  • 9 Само питам

    3 0 Отговор
    Как ще воюват с Русия, като при падат предварително ? Май жеЛаещите само лаят !

    05:05 12.11.2026

  • 10 От миризмата

    1 0 Отговор
    Ще да е! Нали не се къпят да пестят енергия... Или от подарения порцион за Украйна?

    05:08 12.11.2026

  • 11 Буха ха

    4 0 Отговор
    Припадналите са от спец частите, командоси, преди време бяха попаднали в някакво Плевенско село и селските пъдари ги бяха сцепили от бой.

    05:44 12.11.2026

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