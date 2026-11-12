Двама гвардейци припаднаха до Макрон в Елисейския дворец ВИДЕО

Двама военнослужещи от почетния караул на Елисейския дворец са припаднали на няколко крачки от Еманюел Макрон по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Париж. И двамата са били изведени от мястото на церемонията, а причините за прилошаването и здравословното им състояние засега не са съобщени.

На кадри, заснети от словашка телевизия, се вижда как първият гвардеец започва да залита, сваля сабята си и се строполява на земята. Макрон и други присъстващи веднага се насочват към него. След кратко прекъсване френският президент продължава протоколната част и поздравява Петер Пелегрини при входа на двореца.

Малко по-късно извън кадър пада и втори военнослужещ. На записа се чува звукът от изпуснатата му сабя, а реакцията на Макрон също се вижда частично. „Но какво, по дяволите, става?“, възкликва неидентифициран мъж, чийто глас се чува на видеото, цитирано от Le Parisien.

Състоянието на гвардейците остава неизвестно

Персоналът на Елисейския дворец е оказал съдействие и е отвел двамата гвардейци от зоната на официалното посрещане. До публикуването на информацията няма официално съобщение за медицинското им състояние, както и за причината да загубят равновесие.

След инцидента срещата между Макрон и Пелегрини е продължила по план. Словашкият президент беше във Франция за официални разговори, като двамата държавни глави обсъдиха двустранни и международни въпроси.

Източници: leparisien.fr, ladepeche.fr