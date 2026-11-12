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Ким Чен-ун ускори строежа на нова военноморска база

Ким Чен-ун ускори строежа на нова военноморска база

12 Ноември, 2026 04:43 566 1

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  • военноморска база-
  • военноморски сили

Севернокорейският лидер нареди проектът да бъде завършен в определения от партията срок. Точ location на обекта не е обявено

Ким Чен-ун ускори строежа на нова военноморска база - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун инспектира строителството на голяма военноморска база на източното крайбрежие и нареди работата по обекта да бъде ускорена. Посещението е извършено на 11 ноември, съобщи севернокорейската Корейска централна телеграфна агенция (KCNA).

Ким е бил информиран от командването за напредъка на проекта и е дал указания за разполагането на стратегически военни средства, както и за модернизирането, многофункционалността и укрепването на базата. Той е настоял строителството да приключи в срока, определен от Корейската трудова партия.

„Изграждането на модерна военноморска база е ключов проект, пряко свързан със сигурността на държавата и защитата на морския суверенитет“, е заявил Ким според KCNA.

По данни на Ройтерс севернокорейският лидер е разпоредил също да бъдат засилени ръководството на строителните дейности и съставът на строителните екипи. Пхенян не е посочил точното местоположение на обекта.

Вероятна връзка с Мунчон

Анализ на NK News свързва посещението с района на Мунчон, северно от Вонсан. Според изданието там строителството на военноморска база е започнало преди повече от 12 години, а сателитни снимки показват, че работата е била подновена през август 2026 г. Това местоположение не е потвърдено официално от Пхенян.

В същия ден Ким Чен-ун е посетил и нов жилищен комплекс в окръг Тончхон, провинция Канвон. В него са изградени повече от 1000 жилища, предназначени за хора, разселени заради строителството на базата. Ройтерс отбелязва, че севернокорейските власти не са уточнили дали този обект е част от същия военноморски проект.

Пхенян разширява военноморските си сили

Инспекцията е поредният знак за засилване на военноморската програма на Северна Корея. През юни и септември 2026 г. в състава на флота са влезли два разрушителя с водоизместимост около 5000 тона - „Чое Хьон“ и „Кан Гон“. Ким Чен-ун заяви през септември, че вторият кораб ще бъде част от системата за ядрено реагиране на страната.

Пхенян строи и подводница с ядрена енергийна установка, оценявана на около 8700 тона. През септември Ким посочи, че по източното крайбрежие се изграждат нови военноморски бази и че в рамките на осем месеца се очаква да бъде представен нов значим напредък във военноморската програма.

Източници: sa.marketscreener.com, en.yna.co.kr, nknews.org


Северна Корея
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  • 1 Отдавна не го бяхме виждали

    2 0 Отговор
    и чували.
    Сигурно се е оправил?!?

    04:49 12.11.2026

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