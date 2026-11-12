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Ключов ден за дипломацията: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Ключов ден за дипломацията: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин и Зеленски

12 Ноември, 2026 05:05 856 16

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър

Американските пратеници ще обсъдят с руския президент резултатите от разговорите в Абу Даби, а по-късно ще се срещнат с украинския лидер в Ирландия

Ключов ден за дипломацията: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин и Зеленски - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това ще отпътуват за Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски. Срещите са следващият етап от дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

Разговорите с Путин ще бъдат посветени на резултатите от двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби. Според Асошиейтед прес срещите са приключили без пробив по ключовите въпроси, но Москва и Киев са постигнали принципно съгласие за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на участниците в размяната трябва да бъде уточнен допълнително.

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„Едно от положителните неща е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници“, каза Къшнър след разговорите в Абу Даби.

Сигурността остава основният спор

Сред нерешените теми остават териториалните въпроси, гаранциите за сигурност след края на войната и участието на европейските държави в евентуално споразумение. По данни на „Аксиос“ американската страна иска Русия да представи предложение за нова рамка на сигурност в Европа и да допусне европейски представители в следващия кръг от преговори.

Именно тези въпроси се очаква да бъдат поставени пред Путин. Американските пратеници ще се опитат да изяснят дали Москва е готова да обсъжда механизъм, който да включва Русия, Украйна и европейските държави, както и какви гаранции биха могли да бъдат приети от Киев.

Срещата със Зеленски е в рамките на европейски форум

След Москва Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Дъблин за среща със Зеленски. Къшнър заяви, че двамата ще го запознаят с резултатите от разговорите в Абу Даби и ще обсъдят допълнително идеите, разгледани там.

Дъблин е домакин и на деветата среща на Европейската политическа общност. В нея участват лидерите на 48 европейски държави, а сред основните теми са сигурността и отбраната на континента. Украйна е сред поканените страни, което дава на Зеленски възможност да разговаря както с американските пратеници, така и с европейски лидери за гаранциите и бъдещата подкрепа за Киев.

Днешните срещи няма да решат автоматично най-тежките спорове между Русия и Украйна. Те обаче могат да покажат дали американската дипломация е успяла да придвижи разговорите отвъд хуманитарните договорености и към териториите, сигурността и формата на евентуално мирно споразумение.

Източници: apnews.com, axios.com, rte.ie


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чии

    5 2 Отговор
    го търси Зеления престъпник в Дъблин, защо не е в окопа да стреля по нафтата ?

    Коментиран от #3, #5

    05:07 12.11.2026

  • 2 Ама заедно с Путин ли летят при Зеленски

    2 4 Отговор
    или Путин ще далдиса пак в ямата.

    Коментиран от #8

    05:08 12.11.2026

  • 3 Ами ходи сред природата

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Чии":

    Путин природа вижда от 5 години само на скрийнсейвъра.

    05:09 12.11.2026

  • 4 Поне тоя път да изберат някой

    2 5 Отговор
    който прилича повече от мен на Путин, че в последно време се излагат.

    05:10 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коментар

    3 1 Отговор
    Скоро ше се срещат със зельо на Марс

    05:16 12.11.2026

  • 7 Сигурен

    1 3 Отговор
    Сигурен съм,че това е последната визита на Витков и Кушнер при ботокса.

    05:17 12.11.2026

  • 8 Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ама заедно с Путин ли летят при Зеленски":

    А Дублин живее ? Ирландец ли стана?

    Коментиран от #9

    05:22 12.11.2026

  • 9 Да,

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленски":

    що?
    Путин само в дупката седи. Къртик ли стана?

    Коментиран от #11

    05:30 12.11.2026

  • 10 А а Зеленски откога

    0 0 Отговор
    Живее в Дъблин? Този уфрод няма ли да се пребере в Киев или ще продължава да се крие от народа?
    Ега ти гаглостта!

    05:46 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И какво?

    0 0 Отговор
    Едно и също, едно и също! Като помисли човек какви огромни средства се отделят за производство на оръжие, за водене на войни, носещи толкова смърт и нещастие! Представяте ли си какво щеше да е, ако тези средства се влагаха за развитие, образование, култура, благоденствие на народите? Лудост е обхванала света! Самоунищожение ли е целта?

    05:52 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Маринов

    0 0 Отговор
    Какво бяха сегашните уж преговори? Представители на Окраина, НАТО и коалицията на войната, заедно със САЩ се събраха и обсъдиха окраинскта позиция. Опитаха да привлекат на своя страна САЩ. После говорилня 4 часа, без резултат. На другия ден се разбират за смяна на военнопленници. Това става. След филтрация за ново вербувани - обратно на фронта срещу Русия. И за световната общност се посвъпрос въпрос за "отвлечени" деца, някои от които според Калас вече са по на 18 години. Нищо съществено за нас, четящите. Явно зад кулисите се обсъждат и други неща, двустранно. Ще се чуе.

    06:05 12.11.2026

  • 16 Ключар

    0 0 Отговор
    Колко е ключов не знам, но съм сигурен, че Русия няма да си губи повече времето с подобни партньоро-укаински водевили.

    "и да допусне европейски представители в следващия кръг от преговори."

    06:07 12.11.2026

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