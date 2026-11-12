Ключов ден за дипломацията: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин и Зеленски

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това ще отпътуват за Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски. Срещите са следващият етап от дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.
Разговорите с Путин ще бъдат посветени на резултатите от двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби. Според Асошиейтед прес срещите са приключили без пробив по ключовите въпроси, но Москва и Киев са постигнали принципно съгласие за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на участниците в размяната трябва да бъде уточнен допълнително.
Сигурността остава основният спор
Сред нерешените теми остават териториалните въпроси, гаранциите за сигурност след края на войната и участието на европейските държави в евентуално споразумение. По данни на „Аксиос“ американската страна иска Русия да представи предложение за нова рамка на сигурност в Европа и да допусне европейски представители в следващия кръг от преговори.
Именно тези въпроси се очаква да бъдат поставени пред Путин. Американските пратеници ще се опитат да изяснят дали Москва е готова да обсъжда механизъм, който да включва Русия, Украйна и европейските държави, както и какви гаранции биха могли да бъдат приети от Киев.
Срещата със Зеленски е в рамките на европейски форум
След Москва Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Дъблин за среща със Зеленски. Къшнър заяви, че двамата ще го запознаят с резултатите от разговорите в Абу Даби и ще обсъдят допълнително идеите, разгледани там.
Дъблин е домакин и на деветата среща на Европейската политическа общност. В нея участват лидерите на 48 европейски държави, а сред основните теми са сигурността и отбраната на континента. Украйна е сред поканените страни, което дава на Зеленски възможност да разговаря както с американските пратеници, така и с европейски лидери за гаранциите и бъдещата подкрепа за Киев.
Днешните срещи няма да решат автоматично най-тежките спорове между Русия и Украйна. Те обаче могат да покажат дали американската дипломация е успяла да придвижи разговорите отвъд хуманитарните договорености и към териториите, сигурността и формата на евентуално мирно споразумение.
Източници: apnews.com, axios.com, rte.ie
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чии
Коментиран от #3, #5
05:07 12.11.2026
2 Ама заедно с Путин ли летят при Зеленски
Коментиран от #8
05:08 12.11.2026
3 Ами ходи сред природата
До коментар #1 от "Чии":Путин природа вижда от 5 години само на скрийнсейвъра.
05:09 12.11.2026
4 Поне тоя път да изберат някой
05:10 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Коментар
05:16 12.11.2026
7 Сигурен
05:17 12.11.2026
8 Зеленски
До коментар #2 от "Ама заедно с Путин ли летят при Зеленски":А Дублин живее ? Ирландец ли стана?
Коментиран от #9
05:22 12.11.2026
9 Да,
До коментар #8 от "Зеленски":що?
Путин само в дупката седи. Къртик ли стана?
Коментиран от #11
05:30 12.11.2026
10 А а Зеленски откога
Ега ти гаглостта!
05:46 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И какво?
05:52 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Маринов
06:05 12.11.2026
16 Ключар
"и да допусне европейски представители в следващия кръг от преговори."
06:07 12.11.2026