Ключов ден за дипломацията: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин и Зеленски

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това ще отпътуват за Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски. Срещите са следващият етап от дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

Разговорите с Путин ще бъдат посветени на резултатите от двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби. Според Асошиейтед прес срещите са приключили без пробив по ключовите въпроси, но Москва и Киев са постигнали принципно съгласие за мащабна размяна на военнопленници. Точният брой на участниците в размяната трябва да бъде уточнен допълнително.

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Сигурността остава основният спор

„Едно от положителните неща е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници“, каза Къшнър след разговорите в Абу Даби.

Сред нерешените теми остават териториалните въпроси, гаранциите за сигурност след края на войната и участието на европейските държави в евентуално споразумение. По данни на „Аксиос“ американската страна иска Русия да представи предложение за нова рамка на сигурност в Европа и да допусне европейски представители в следващия кръг от преговори.

Именно тези въпроси се очаква да бъдат поставени пред Путин. Американските пратеници ще се опитат да изяснят дали Москва е готова да обсъжда механизъм, който да включва Русия, Украйна и европейските държави, както и какви гаранции биха могли да бъдат приети от Киев.

Срещата със Зеленски е в рамките на европейски форум

След Москва Уиткоф и Къшнър ще пътуват до Дъблин за среща със Зеленски. Къшнър заяви, че двамата ще го запознаят с резултатите от разговорите в Абу Даби и ще обсъдят допълнително идеите, разгледани там.

Дъблин е домакин и на деветата среща на Европейската политическа общност. В нея участват лидерите на 48 европейски държави, а сред основните теми са сигурността и отбраната на континента. Украйна е сред поканените страни, което дава на Зеленски възможност да разговаря както с американските пратеници, така и с европейски лидери за гаранциите и бъдещата подкрепа за Киев.

Днешните срещи няма да решат автоматично най-тежките спорове между Русия и Украйна. Те обаче могат да покажат дали американската дипломация е успяла да придвижи разговорите отвъд хуманитарните договорености и към териториите, сигурността и формата на евентуално мирно споразумение.

Източници: apnews.com, axios.com, rte.ie