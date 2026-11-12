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Си Дзинпин: Няма място за сепаратистките действия за Тайван

Си Дзинпин: Няма място за сепаратистките действия за Тайван

12 Ноември, 2026 05:31 534 1

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  • тайвански проток-
  • национално обединение

Китайският лидер говори на събрание по повод 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен. Пекин свързва наследството му с националното обединение

Си Дзинпин: Няма място за сепаратистките действия за Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай няма да остави никакво пространство за каквато и да е форма на сепаратистка дейност от страна на поддръжниците на независимостта на Тайван. Това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на събрание в Пекин, посветено на 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен.

„Няма да оставим никакво пространство за каквато и да е форма на сепаратистка дейност от поддръжниците на независимостта на Тайван“, каза Си Дзинпин, цитиран от китайските държавни медии.

На събитието присъстваха премиерът Ли Цян и останалите членове на Постоянния комитет на Политбюро. Речта на китайския лидер поставя въпроса за Тайван в рамката на националното единство и териториалната цялост на Китай.

Пекин свързва Сун Ятсен с националното обединение

Сун Ятсен, роден през 1866 г., е представян в Китай като национален герой, патриот и пионер на демократичната революция. Китайското ръководство използва годишнината от рождението му, за да подчертае идеята за единство на китайската нация и необходимостта от продължаване на процеса на обединение.

Темата има значение и за отношенията през Тайванския проток. В Пекин Тайван се разглежда като част от китайската територия, докато властите в Тайпе отхвърлят претенциите на Китайската народна република и защитават самоуправлението на острова.

Позицията беше повторена няколко пъти през годината

Изявлението на Си Дзинпин е поредното от серията предупреждения на Пекин през 2026 г. През април, по време на среща с лидерката на тайванската опозиционна партия „Гоминдан“ Чън Ли-вън, китайският президент заяви, че Китай „абсолютно няма да толерира“ независимостта на Тайван и призова за напредък към обединение.

В речта си по повод националния празник на Китай на 30 септември Си отново призова за твърда борба със сепаратистките сили, подкрепящи независимостта на Тайван, и за противопоставяне на външната намеса.

Пекин заявява, че подкрепя мирното развитие на отношенията през протока, но едновременно с това не се отказва от възможността да предприеме необходимите мерки. Тайванският президент Лай Чън-дъ и управляващата Демократична прогресивна партия отхвърлят китайските обвинения в сепаратизъм.

Следва срещата на АТИС в Шънджън

Новото послание на китайския лидер идва дни преди срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън. Очаква се в рамките на форума да разговарят Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Тайванският въпрос остава сред основните спорни теми в отношенията между Вашингтон и Пекин. Китай настоява САЩ да се противопоставят на независимостта на Тайван, а Вашингтон заявява, че не подкрепя едностранна промяна на статуквото в Тайванския проток.

Източници: cpc.people.com.cn, chosun.com, investing.com


Китай
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  • 1 Госあ

    0 0 Отговор
    Нормално, испанците какво направиха със сепаратистите от Каталуния? Англичаните с Ира и Ета? Тайванските сепаратисти не се различават от Иран и Ета.

    05:55 12.11.2026

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