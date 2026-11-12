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Жертви и ранени след атаки на ВСУ в Белгород и Донбас
  Тема: Украйна

Жертви и ранени след атаки на ВСУ в Белгород и Донбас

12 Ноември, 2026 05:56 753 6

  • атаки с дронове-
  • омска област-
  • белгородска област-
  • днр-
  • русия

Руски власти съобщиха за загинал и четирима ранени в Белгородска област, пет свалени дрона край Москва и продължителна атака срещу Омска област. В ДНР при удар по автобус е загинал пътник, а деветима са ранени

Жертви и ранени след атаки на ВСУ в Белгород и Донбас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а четирима са пострадали при отделни атаки с безпилотни летателни апарати в Белгородска област, съобщи оперативният щаб на региона. При удар на FPV дрон по автомобил мъж е починал на място, а жена е била ранена. Във Волоконовка е пострадал още един мъж при атака срещу автомобил.

Други двама души са ранени в Шебекинския окръг. В село Ржевка мъж е получил тежки наранявания, включително фрактура на основата на черепа. В Шебекино при детонация е ранен друг жител. Данните са от руските регионални власти и не са независимо потвърдени.

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Пет дрона са свалени край Москва

В района на Москва са били унищожени общо пет безпилотника, съобщи кметът Сергей Собянин. На местата, където са паднали отломки, са изпратени аварийни екипи. През нощта летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ временно са ограничавали приемането и изпращането на самолети.

В Тулска област са били свалени четири дрона. В село Черн е повредено остъкляването на многоетажна жилищна сграда, но няма данни за пострадали. Сигнали за безпилотна или ракетна опасност са били обявени още в Орловска, Брянска, Калужка и Ростовска област, както и в Крим и Севастопол. За всички тези райони не са съобщени допълнителни жертви в обобщената информация за нощта.

Продължителна атака срещу Омска област

Омска област беше под режим на опасност от безпилотници в продължение на около осем часа. Губернаторът Виталий Хоценко съобщи, че силите на противовъздушната отбрана са отбивали атака, а по-късно оперативни служби са започнали работа на места, където са паднали отломки.

„Моля жителите да не излизат на улицата, да не наблюдават работата на ПВО, да не снимат и да не публикуват тези материали“, заяви Виталий Хоценко.

Заради опасността са били въведени ограничения за полетите от и до летището в Омск. Отменени или отложени са били спортни и културни събития, сред които юношески състезания по фигурно пързаляне и театрални постановки. Режимът е отменен в 23:46 часа местно време. Руското Министерство на отбраната съобщи, че между 08:00 и 20:00 часа московско време на 11 ноември са били прехванати или унищожени 85 дрона над Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Кировска, Омска и Ростовска област, Пермския край, Башкортостан, Удмуртия и над Черно море. Не е посочено колко от тях са били над Омска област.

Удар по автобус в ДНР

При отделна атака срещу пътнически автобус по маршрута Москва–Горловка в ДНР е загинал един пътник, а девет души са били ранени. Нападението е станало на пътя край Савелиевка в градския окръг Енакиево. Самоличността на загиналия се установява.

По данни на управлението по документиране на военни престъпления на администрацията на ДНР сред ранените са шест жени и трима мъже. Следственият комитет на Русия е образувал дело за терористичен акт и заяви, че се установяват използваните дронове и лицата, които според разследването са свързани с атаката.

Източници: sever-press.ru, kommersant.ru, omsk.rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    6 8 Отговор
    седи и ридае в бункера-
    "Как мьй думали, а что получилось..."

    Коментиран от #2

    05:58 12.11.2026

  • 2 Пиши на български

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Путинофилите ни не знаят руски.

    Коментиран от #4

    06:03 12.11.2026

  • 3 Нищо

    2 4 Отговор
    Им няма.

    06:11 12.11.2026

  • 4 Те заради точно това

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пиши на български":

    са такива. Всички русофоби в българия знаят руски много добре.

    Коментиран от #5

    06:13 12.11.2026

  • 5 Русофил

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Те заради точно това":

    Путинофилите наричат всички, които не са съгласни с тях и не са гласували за Радев, русофоби.
    Те не обичат руснаците, ами си вярват, че руснаците са им детегледачки, ще дойдат тук да ги хранят и да им дава "евтин" газ.

    Коментиран от #6

    06:23 12.11.2026

  • 6 Защото са търтеите

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русофил":

    на обществото ни.

    06:29 12.11.2026

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