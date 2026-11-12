Жертви и ранени след атаки на ВСУ в Белгород и Донбас

Един човек е загинал, а четирима са пострадали при отделни атаки с безпилотни летателни апарати в Белгородска област, съобщи оперативният щаб на региона. При удар на FPV дрон по автомобил мъж е починал на място, а жена е била ранена. Във Волоконовка е пострадал още един мъж при атака срещу автомобил.

Други двама души са ранени в Шебекинския окръг. В село Ржевка мъж е получил тежки наранявания, включително фрактура на основата на черепа. В Шебекино при детонация е ранен друг жител. Данните са от руските регионални власти и не са независимо потвърдени.

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Пет дрона са свалени край Москва

В района на Москва са били унищожени общо пет безпилотника, съобщи кметът Сергей Собянин. На местата, където са паднали отломки, са изпратени аварийни екипи. През нощта летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ временно са ограничавали приемането и изпращането на самолети.

В Тулска област са били свалени четири дрона. В село Черн е повредено остъкляването на многоетажна жилищна сграда, но няма данни за пострадали. Сигнали за безпилотна или ракетна опасност са били обявени още в Орловска, Брянска, Калужка и Ростовска област, както и в Крим и Севастопол. За всички тези райони не са съобщени допълнителни жертви в обобщената информация за нощта.

Продължителна атака срещу Омска област

Омска област беше под режим на опасност от безпилотници в продължение на около осем часа. Губернаторът Виталий Хоценко съобщи, че силите на противовъздушната отбрана са отбивали атака, а по-късно оперативни служби са започнали работа на места, където са паднали отломки.

„Моля жителите да не излизат на улицата, да не наблюдават работата на ПВО, да не снимат и да не публикуват тези материали“, заяви Виталий Хоценко.

Заради опасността са били въведени ограничения за полетите от и до летището в Омск. Отменени или отложени са били спортни и културни събития, сред които юношески състезания по фигурно пързаляне и театрални постановки. Режимът е отменен в 23:46 часа местно време. Руското Министерство на отбраната съобщи, че между 08:00 и 20:00 часа московско време на 11 ноември са били прехванати или унищожени 85 дрона над Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Кировска, Омска и Ростовска област, Пермския край, Башкортостан, Удмуртия и над Черно море. Не е посочено колко от тях са били над Омска област.

Удар по автобус в ДНР

При отделна атака срещу пътнически автобус по маршрута Москва–Горловка в ДНР е загинал един пътник, а девет души са били ранени. Нападението е станало на пътя край Савелиевка в градския окръг Енакиево. Самоличността на загиналия се установява.

По данни на управлението по документиране на военни престъпления на администрацията на ДНР сред ранените са шест жени и трима мъже. Следственият комитет на Русия е образувал дело за терористичен акт и заяви, че се установяват използваните дронове и лицата, които според разследването са свързани с атаката.

Източници: sever-press.ru, kommersant.ru, omsk.rbc.ru