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Качински предупреди за кръвопролитие в Полша
  Тема: Избори

Качински предупреди за кръвопролитие в Полша

12 Ноември, 2026 06:08, обновена 12 Ноември, 2026 06:09 2 260 11

  • полша-
  • ярослав качински-
  • доналд туск-
  • конституционен трибунал-
  • политическа криза

Лидерът на „Право и справедливост“ заяви, че правителството на Доналд Туск може да не приеме поражение на изборите през 2027 г. Премиерът определи думите му като ненужни

Качински предупреди за кръвопролитие в Полша - 1
Снимка: ЕПА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидерът на полската опозиция Ярослав Качински предупреди за възможно кръвопролитие, ако правителството на премиера Доналд Туск не приеме поражение на парламентарните избори през 2027 г. Предупреждението беше отправено на фона на силно изострен политически конфликт в страната.

Качински, който оглавява партията „Право и справедливост“, заяви в навечерието на Деня на независимостта, че очаква формацията му да спечели следващия парламентарен вот и да се върне във властта. Той обаче допусна ескалация, ако управляващият лагер откаже да признае резултата.

Обвинения срещу правителството

В отговор на въпрос на TVN24 Качински заяви, че управляващите са „способни на всичко“. По думите му те обслужват чужди интереси и са толкова безскрупулни и брутални, че може да са готови да пролеят полска кръв.

Премиерът Доналд Туск отговори в речта си за Деня на независимостта в Шчечин. Той определи думите на опозиционния лидер като „ненужно изказване“ и заяви: „Ние носим отговорност полска кръв никога да не бъде проливана по полски причини.“

Спорът около Конституционния трибунал

Задочният сблъсък между двамата политици се развива на фона на институционална криза около Конституционния трибунал. Правителството на Туск твърди, че предприема действия за възстановяване на независимостта на съда и за отстраняване на последиците от спорни назначения, направени по време на управлението на „Право и справедливост“.

Опозицията и президентският лагер, политически близък до „Право и справедливост“, обвиняват правителството в незаконно овладяване на институцията. Спорът доведе до протести пред сградата на трибунала и допълнително засили разделението между проевропейското правителство и националноконсервативната опозиция.

Конфликтът се изостря около година преди парламентарните избори. През последните седмици напрежението беше допълнително повишено от насилие по улиците. На 7 ноември при стрелба на централния площад в Краков бяха убити шестима души, а около 15 бяха ранени. Властите свързаха нападателя с крайнодесни възгледи.

На 11 ноември президентът Карол Навроцки се включи в националистическия марш във Варшава. Според оценка, цитирана от Асошиейтед прес, в него са участвали около 250 000 души, докато организаторите са посочили значително по-висока численост. Маршът е преминал без големи инциденти.

Източници: t-online.de, krone.at, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всичко

    24 2 Отговор
    идва от ЕвроУрсулите !

    06:15 12.11.2026

  • 3 Госあ

    13 1 Отговор
    "обслужват чужди интереси и са толкова безскрупулни и брутални, че може да са готови да пролеят полска кръв. " познато, нали....

    Коментиран от #11

    06:27 12.11.2026

  • 4 Абе тоя Качински

    2 3 Отговор
    да не е рода на оня другия, Юнабомбъра

    06:28 12.11.2026

  • 5 Случайно ли

    10 2 Отговор
    е заменено, национален марш по време на национален празник с "националистически марш"???
    Едва ли!

    И впрочем, партията на Качински спечели предните избори, а не партията на Туск.

    Коментиран от #6

    06:30 12.11.2026

  • 6 Да,

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Случайно ли":

    те и републиканците спечелиха в САЩ, а не демократите.

    06:35 12.11.2026

  • 7 Интересно

    10 0 Отговор
    Дали поляците ще приемат еврото, след като толкова дълго устояха и си пазеха националната валута? А Унгария?

    Коментиран от #10

    06:48 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Василеску

    2 0 Отговор
    Аз лично много добре помня 1981 г., когато братовчедката ми от Катовице спешно дойде за 6 месеца в България, тогава нямаха и какво да ядат там. Сега са претъпкани с храни и индустрия, но либерализмът може да ги унищожи - не Русия.

    07:38 12.11.2026

  • 10 Ще го приемат

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    И без това поляците имат близки думи до българските. А на еврото са трите писмености, латинската, гръцката и българката. Чиито езици са и трите официално признати богослужебни езици.

    07:43 12.11.2026

  • 11 Македонец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Да, не е случайно. Има едни интернационалисти дали живота си в услуга на една империя. Само тези интернационалисти са способни да избиват своя народ. За справка, историята на България и Македония!

    07:46 12.11.2026

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