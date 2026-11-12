Качински предупреди за кръвопролитие в Полша

Лидерът на полската опозиция Ярослав Качински предупреди за възможно кръвопролитие, ако правителството на премиера Доналд Туск не приеме поражение на парламентарните избори през 2027 г. Предупреждението беше отправено на фона на силно изострен политически конфликт в страната.

Качински, който оглавява партията „Право и справедливост“, заяви в навечерието на Деня на независимостта, че очаква формацията му да спечели следващия парламентарен вот и да се върне във властта. Той обаче допусна ескалация, ако управляващият лагер откаже да признае резултата.

Обвинения срещу правителството

В отговор на въпрос на TVN24 Качински заяви, че управляващите са „способни на всичко“. По думите му те обслужват чужди интереси и са толкова безскрупулни и брутални, че може да са готови да пролеят полска кръв.

Премиерът Доналд Туск отговори в речта си за Деня на независимостта в Шчечин. Той определи думите на опозиционния лидер като „ненужно изказване“ и заяви: „Ние носим отговорност полска кръв никога да не бъде проливана по полски причини.“

Спорът около Конституционния трибунал

Задочният сблъсък между двамата политици се развива на фона на институционална криза около Конституционния трибунал. Правителството на Туск твърди, че предприема действия за възстановяване на независимостта на съда и за отстраняване на последиците от спорни назначения, направени по време на управлението на „Право и справедливост“.

Опозицията и президентският лагер, политически близък до „Право и справедливост“, обвиняват правителството в незаконно овладяване на институцията. Спорът доведе до протести пред сградата на трибунала и допълнително засили разделението между проевропейското правителство и националноконсервативната опозиция.

Конфликтът се изостря около година преди парламентарните избори. През последните седмици напрежението беше допълнително повишено от насилие по улиците. На 7 ноември при стрелба на централния площад в Краков бяха убити шестима души, а около 15 бяха ранени. Властите свързаха нападателя с крайнодесни възгледи.

На 11 ноември президентът Карол Навроцки се включи в националистическия марш във Варшава. Според оценка, цитирана от Асошиейтед прес, в него са участвали около 250 000 души, докато организаторите са посочили значително по-висока численост. Маршът е преминал без големи инциденти.

Източници: t-online.de, krone.at, apnews.com