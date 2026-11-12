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Ердоган определи войната в Газа като „екоцид“ на COP31
  Тема: Бъдещето на Газа

Ердоган определи войната в Газа като „екоцид“ на COP31

12 Ноември, 2026 06:12 702 3

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Турският президент призова Израел да допусне повече хуманитарна помощ в анклава. Израел отхвърли думите му като част от „кампания на лъжи“

Ердоган определи войната в Газа като „екоцид“ на COP31 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган определи войната в Газа не само като геноцид, но и като „екоцид“ по време на срещата на върха COP31 в Анталия. Той призова международната общност да обърне внимание на разрушаването на природната среда и инфраструктурата в палестинския анклав.

„Това, което се случи в Газа, не е само геноцид, но и екоцид“, заяви Ердоган.

По думите му вековни маслинови дървета са били изсечени, а почвата и водите са замърсени. Турският президент каза още, че градовете в Газа са превърнати в „огромни купчини отломки“.

Ердоган свърза разрушенията и с тежките последици от проливните дъждове и наводненията. Според него десетки хиляди палатки и временни убежища са били наводнени заради унищожената инфраструктура. Той призова Израел незабавно да допусне хуманитарна помощ и да прекрати ограниченията за достъпа до анклава.

Разселени хора останаха без подслон

В изявлението си турският президент каза, че стотици хиляди разселени палестинци нямат подходящ покрив над главата си. По-рано през седмицата проливните дъждове и наводненията са оставили много хора без храна, питейна вода и сухо място за спане.

Най-малко четирима души са загинали при срутване на пясъчен насип върху убежище, съобщи Асошиейтед прес. Инцидентът е станал на фона на влошените условия за хората, живеещи във временни лагери.

Израел отхвърли обвиненията

Израелското външно министерство определи думите на Ердоган като част от „анти-израелска кампания на лъжи“. В позицията се посочва, че „Хамас“, чиито ръководители са приютени в Турция, носи отговорност за разрушенията в Газа. Израелското ведомство заяви също, че войната е започнала с нападението на „Хамас“ на 7 октомври и обвини групировката, че разполага военната си инфраструктура в цивилни райони.

Израел не беше поканен на COP31. Страната категорично отхвърля обвиненията в геноцид. Подкрепен от ООН независим експертен панел заключи през 2025 г., че Израел е извършил геноцид в Газа, но израелското правителство отхвърли заключението и обвини панела в антисемитизъм.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, turkiyetoday.com


Турция
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