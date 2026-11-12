Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с Путин

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ, с който според данните на Flightradar24 пътуват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигна в Москва. Двамата американски представители трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин през първата половина на деня.

Посещението идва непосредствено след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите приключиха без обявено цялостно споразумение за прекратяване на войната, но страните съобщиха за напредък по хуманитарни въпроси.

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Какво ще обсъдят с Путин

Къшнър заяви, че между Москва и Киев остават съществени разногласия, но Вашингтон възнамерява да използва постигнатия напредък за подготовка на по-широки многостранни преговори. „В тясна координация с Украйна и нашите европейски партньори съгласувахме предложения, които ще обсъдим с президента Путин в Москва“, каза той.

Сред темите е и участието на европейските държави в бъдещия преговорен процес. По думите на Кушнер, ако Путин одобри включването им, това би могло да помогне за постигането на по-голям напредък. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви предварително, че не е известно какви точно предложения ще донесат американските пратеници, но добави: „Нещо носят“.

Кремъл съобщи, че руската делегация не е водила преки разговори с европейски представители в Абу Даби. Според Ушаков европейците са работили „в кулоарите“ с украинската и американската страна.

Договорен е принципен план за обмен на пленници

Къшнър определи като важен хуманитарен резултат принципното съгласие на Русия и Украйна за най-големия обмен на военнопленници от началото на войната. Конкретните параметри и срокове на размяната все още не са обявени.

След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър планират да отпътуват за Дъблин, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Целта е американските представители да представят резултатите от срещата с Путин и да продължат консултациите с Киев.

Източници: rbc.ru, apnews.com, kommersant.ru