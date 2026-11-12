Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с Путин

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ, с който според данните на Flightradar24 пътуват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигна в Москва. Двамата американски представители трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин през първата половина на деня.
Посещението идва непосредствено след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите приключиха без обявено цялостно споразумение за прекратяване на войната, но страните съобщиха за напредък по хуманитарни въпроси.
Какво ще обсъдят с Путин
Къшнър заяви, че между Москва и Киев остават съществени разногласия, но Вашингтон възнамерява да използва постигнатия напредък за подготовка на по-широки многостранни преговори. „В тясна координация с Украйна и нашите европейски партньори съгласувахме предложения, които ще обсъдим с президента Путин в Москва“, каза той.
Сред темите е и участието на европейските държави в бъдещия преговорен процес. По думите на Кушнер, ако Путин одобри включването им, това би могло да помогне за постигането на по-голям напредък. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви предварително, че не е известно какви точно предложения ще донесат американските пратеници, но добави: „Нещо носят“.
Кремъл съобщи, че руската делегация не е водила преки разговори с европейски представители в Абу Даби. Според Ушаков европейците са работили „в кулоарите“ с украинската и американската страна.
Договорен е принципен план за обмен на пленници
Къшнър определи като важен хуманитарен резултат принципното съгласие на Русия и Украйна за най-големия обмен на военнопленници от началото на войната. Конкретните параметри и срокове на размяната все още не са обявени.
След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър планират да отпътуват за Дъблин, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Целта е американските представители да представят резултатите от срещата с Путин и да продължат консултациите с Киев.
Източници: rbc.ru, apnews.com, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей сега е юомента
06:38 12.11.2026
2 🇺🇦🇧🇬
Кръчмарят за неразбралите е цивилизована Европа.
Коментиран от #4
06:40 12.11.2026
3 Уточнение
Коментиран от #5
06:44 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Запознат
До коментар #3 от "Уточнение":Путин и кръчма ли отвори в мазето?
Коментиран от #7
06:52 12.11.2026
6 Само така
Коментиран от #16
06:54 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГОЛЕМ СМЕХ
06:57 12.11.2026
9 ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ РАЗИГРАВАТ ВСИЧКИ
И ПРОДЪЛЖАВАТ С ТЕРОРИЗМА СИ НАПАДЕНИЕТО РАЗРУШАВАНЕТО И УБИВАНЕТО НА МИРНИ УКРАЙНСМИЯ ГРАЖДАНИ.
Трябва да бъдат игнорирани въспрени или арестувани.НАЛИ ИМА САНКЦИЙ ЗА РУСНАЦИТЕ УБИЙЦИ ЕНБАРГО ТИЯ АМЕРИКАНЦИ ЩО НЕ ГО СПАЗВАТ КУПУВАЛИ ОТ ТЯХ ДИЗЕЛ ???????
И сега нищо няма да направят едва ли ще сключат мир Руснаците без да пресвоят част от Украйна.ВЕЧЕ И ДЕЦАТА ГО РАЗБРАХА ТОВА. Освен да се случи нещо друго да имат голяма зделка полза Руснаци и Американци от сключването на Мир.
Коментиран от #13, #15
06:58 12.11.2026
10 Путин е военнопрестъпник
Коментиран от #11, #12
07:10 12.11.2026
11 Военно престъпници са
До коментар #10 от "Путин е военнопрестъпник":тези които те изкарват и тези които направиха войната в Украйна и тези които я поддържат, за да те обират!
Коментиран от #14
07:18 12.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #11 от "Военно престъпници са":Загинаха или са осакатени над ДВА милиона души
Геноцида на Путин е ненадминат през 21 век.
Коментиран от #17
07:24 12.11.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #9 от "ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ РАЗИГРАВАТ ВСИЧКИ":Путин го разбомбват с натовско оръжие
Кой ли е глупакът
07:25 12.11.2026
16 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Само така":И Путин ходи на крака при Тръмп и СИ.
Коментиран от #20
07:26 12.11.2026
17 Войната е следствие
До коментар #14 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Военно престъпниците са на острова, зад океана и сега Европа е лицето на корумпираните урсули, предизвикали тази война, поддържащи я и смучещи милиарди от нея за сметка на Украйна и Европа!
Коментиран от #18, #27
07:27 12.11.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Войната е следствие":То и разбомбването на Путин е следствие
От войната де....
Коментиран от #19, #21, #22
07:30 12.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами
До коментар #16 от "Я пъ тоа":Разбира се,нали видя Тръмп с какви салтанати го посрещна в Анкъридж:)))
Коментиран от #23
07:32 12.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Ами":То опити посрещна Тръмп със салтанати в Москве....ама айде.
07:38 12.11.2026
24 ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
Над два милиона избити или осакатени хора
Колко семейства зачерни дъртака кремълски
Коментиран от #25
07:39 12.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГОЛЕМ СМЕХ
07:41 12.11.2026
27 Да бе, да
До коментар #17 от "Войната е следствие":“ Военно престъпниците са на острова, зад океана и сега Европа....“ са типичните руски опорки...
Само че Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ, Великобритания, ЦРУ, т Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това психопатаПутин извърши вероломно нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право и без да се съобразява с ООН, започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!
07:49 12.11.2026