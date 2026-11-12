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Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с Путин
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с Путин

12 Ноември, 2026 06:33 896 27

  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • владимир путин-
  • преговори-
  • русия и украйна

Пратениците на Тръмп ще обсъдят с руския президент резултатите от разговорите в Абу Даби и възможното участие на Европа в преговорите

Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ, с който според данните на Flightradar24 пътуват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пристигна в Москва. Двамата американски представители трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин през първата половина на деня.

Посещението идва непосредствено след двудневните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите приключиха без обявено цялостно споразумение за прекратяване на войната, но страните съобщиха за напредък по хуманитарни въпроси.

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Какво ще обсъдят с Путин

Къшнър заяви, че между Москва и Киев остават съществени разногласия, но Вашингтон възнамерява да използва постигнатия напредък за подготовка на по-широки многостранни преговори. „В тясна координация с Украйна и нашите европейски партньори съгласувахме предложения, които ще обсъдим с президента Путин в Москва“, каза той.

Сред темите е и участието на европейските държави в бъдещия преговорен процес. По думите на Кушнер, ако Путин одобри включването им, това би могло да помогне за постигането на по-голям напредък. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви предварително, че не е известно какви точно предложения ще донесат американските пратеници, но добави: „Нещо носят“.

Кремъл съобщи, че руската делегация не е водила преки разговори с европейски представители в Абу Даби. Според Ушаков европейците са работили „в кулоарите“ с украинската и американската страна.

Договорен е принципен план за обмен на пленници

Къшнър определи като важен хуманитарен резултат принципното съгласие на Русия и Украйна за най-големия обмен на военнопленници от началото на войната. Конкретните параметри и срокове на размяната все още не са обявени.

След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър планират да отпътуват за Дъблин, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Целта е американските представители да представят резултатите от срещата с Путин и да продължат консултациите с Киев.

Източници: rbc.ru, apnews.com, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей сега е юомента

    2 11 Отговор
    да му oтruзaт rpъклянa.

    06:38 12.11.2026

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    5 19 Отговор
    Могат да си говорят всякакви небивалици,но ще са сметка без кръчмар...
    Кръчмарят за неразбралите е цивилизована Европа.

    Коментиран от #4

    06:40 12.11.2026

  • 3 Уточнение

    15 5 Отговор
    Уиткоф и Къшнър кацнаха в Москва за срещата с "Кръчмаря"

    Коментиран от #5

    06:44 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Запознат

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    Путин и кръчма ли отвори в мазето?

    Коментиран от #7

    06:52 12.11.2026

  • 6 Само така

    14 1 Отговор
    Всички на крака при Путин!

    Коментиран от #16

    06:54 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор
    Кво ша преговарят с агресор който го бомбят

    06:57 12.11.2026

  • 9 ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ РАЗИГРАВАТ ВСИЧКИ

    1 11 Отговор
    И ГИ ПРАВЯТ НА ГЛУПАЦИ.
    И ПРОДЪЛЖАВАТ С ТЕРОРИЗМА СИ НАПАДЕНИЕТО РАЗРУШАВАНЕТО И УБИВАНЕТО НА МИРНИ УКРАЙНСМИЯ ГРАЖДАНИ.
    Трябва да бъдат игнорирани въспрени или арестувани.НАЛИ ИМА САНКЦИЙ ЗА РУСНАЦИТЕ УБИЙЦИ ЕНБАРГО ТИЯ АМЕРИКАНЦИ ЩО НЕ ГО СПАЗВАТ КУПУВАЛИ ОТ ТЯХ ДИЗЕЛ ???????
    И сега нищо няма да направят едва ли ще сключат мир Руснаците без да пресвоят част от Украйна.ВЕЧЕ И ДЕЦАТА ГО РАЗБРАХА ТОВА. Освен да се случи нещо друго да имат голяма зделка полза Руснаци и Американци от сключването на Мир.

    Коментиран от #13, #15

    06:58 12.11.2026

  • 10 Путин е военнопрестъпник

    3 12 Отговор
    Срам и позор за Америка и за специалните пратеници на президента Тръмп , да нарекат военнопрестъпника на 21 век Путин - “най големият хуманист“ !!!

    Коментиран от #11, #12

    07:10 12.11.2026

  • 11 Военно престъпници са

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин е военнопрестъпник":

    тези които те изкарват и тези които направиха войната в Украйна и тези които я поддържат, за да те обират!

    Коментиран от #14

    07:18 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Военно престъпници са":

    Загинаха или са осакатени над ДВА милиона души
    Геноцида на Путин е ненадминат през 21 век.

    Коментиран от #17

    07:24 12.11.2026

  • 15 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ РАЗИГРАВАТ ВСИЧКИ":

    Путин го разбомбват с натовско оръжие
    Кой ли е глупакът

    07:25 12.11.2026

  • 16 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само така":

    И Путин ходи на крака при Тръмп и СИ.

    Коментиран от #20

    07:26 12.11.2026

  • 17 Войната е следствие

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Военно престъпниците са на острова, зад океана и сега Европа е лицето на корумпираните урсули, предизвикали тази война, поддържащи я и смучещи милиарди от нея за сметка на Украйна и Европа!

    Коментиран от #18, #27

    07:27 12.11.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Войната е следствие":

    То и разбомбването на Путин е следствие
    От войната де....

    Коментиран от #19, #21, #22

    07:30 12.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    Разбира се,нали видя Тръмп с какви салтанати го посрещна в Анкъридж:)))

    Коментиран от #23

    07:32 12.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    То опити посрещна Тръмп със салтанати в Москве....ама айде.

    07:38 12.11.2026

  • 24 ГЕНОЦИДА НА ПУТИН

    0 3 Отговор
    Е ненадминат през 21 век.
    Над два милиона избити или осакатени хора
    Колко семейства зачерни дъртака кремълски

    Коментиран от #25

    07:39 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Путин молил Уиткоф да спрат да го бомбят

    07:41 12.11.2026

  • 27 Да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Войната е следствие":

    “ Военно престъпниците са на острова, зад океана и сега Европа....“ са типичните руски опорки...

    Само че Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ, Великобритания, ЦРУ, т Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това психопатаПутин извърши вероломно нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право и без да се съобразява с ООН, започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!

    07:49 12.11.2026

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