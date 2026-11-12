Руски удари оставиха части от Ровненска област без ток

Руските сили са нанесли удари по енергийни обекти и жилищния сектор в Ровненска област през нощта на 12 ноември. В населени места от Ровненския и Сарненския район са регистрирани прекъсвания на електрозахранването, а град Костопол е останал без ток.

„Тежка нощ. Врагът атакува енергетиката и жилищния сектор. По предварителни данни няма човешки жертви. В населени места от Ровненския и Сарненския район обаче има прекъсвания на електрозахранването“, заяви началникът на Ровненската областна военна администрация Александър Ковал.

По думите му обектите от критичната инфраструктура са преминали на захранване от генератори. Засега не са съобщени конкретни данни за разрушени жилища, броя на засегнатите домакинства или размера на нанесените щети.

Информацията за липса на жертви е предварителна. Местните власти не са посочили и срок за пълното възстановяване на електрозахранването в засегнатите населени места.

Източници: pravda.com.ua