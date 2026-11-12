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Руски удари оставиха части от Ровненска област без ток
  Тема: Украйна

Руски удари оставиха части от Ровненска област без ток

12 Ноември, 2026 06:46, обновена 12 Ноември, 2026 06:49 629 9

  • ровненска област-
  • украйна-
  • руски удари-
  • електрозахранване-
  • александър ковал

По предварителни данни няма жертви. Критичната инфраструктура работи на генератори, съобщи Александър Ковал

Руски удари оставиха части от Ровненска област без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли удари по енергийни обекти и жилищния сектор в Ровненска област през нощта на 12 ноември. В населени места от Ровненския и Сарненския район са регистрирани прекъсвания на електрозахранването, а град Костопол е останал без ток.

„Тежка нощ. Врагът атакува енергетиката и жилищния сектор. По предварителни данни няма човешки жертви. В населени места от Ровненския и Сарненския район обаче има прекъсвания на електрозахранването“, заяви началникът на Ровненската областна военна администрация Александър Ковал.

По думите му обектите от критичната инфраструктура са преминали на захранване от генератори. Засега не са съобщени конкретни данни за разрушени жилища, броя на засегнатите домакинства или размера на нанесените щети.

Информацията за липса на жертви е предварителна. Местните власти не са посочили и срок за пълното възстановяване на електрозахранването в засегнатите населени места.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поне нафта и бензин има

    2 6 Отговор
    Щото в някой държави няма.

    Коментиран от #3

    06:50 12.11.2026

  • 2 Зеленият, смрадлив просяк

    14 0 Отговор
    Върна ли се в Украйна или си стои на светло и топло в Дъблин.

    Коментиран от #4

    06:53 12.11.2026

  • 3 Има защото

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Поне нафта и бензин има":

    Европа купува чрез посредници руска нафта и бензин и им подарява.

    07:01 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Разбирам ви

    8 0 Отговор
    Ако решите да напишете всичко което удари Русия, няма да ви остане време за други статии.
    А и се грижите за да не ни се разваля много настроението и да загубим надежда за победата на Зеленски. И да не се питаме защо Европа руча жабетата

    07:12 12.11.2026

  • 7 Ама с какво

    6 0 Отговор
    ги нанасят тези удари, нали свършиха ракетите???

    07:14 12.11.2026

  • 8 Гориил

    8 0 Отговор
    Доскоро относително спокойният и сигурен регион се превърна в енергиен ад. Нека ви напомня, че атомната електроцентрала „Ронен“, заедно с Южноукраинската атомна електроцентрала, доставя електроенергия на Молдова (платена от Брюксел, който призовава за блокада и изолация на Приднестровието). Според плановете на Москва, балансът на силите в Молдова ще се промени коренно през следващите седмици.

    07:21 12.11.2026

  • 9 Артилерист

    7 0 Отговор
    Украинците лъжат за това което се случва на фронта. Те са въвели граматически интерпретации за прикриване на истинското положение на войските. Когато например руските войски превземат дадена територия или населен пункт, те не казват, че са напуснали позиции, а го наричали "зона с повишен риск". Така информационно дълго време се изкривява истинското положение на линията за съприкосновение и в даден момент се говори, че украинците "успешно" задържат руското настъпление на рубеж на километри на запад. Когато предни руски части пробият отбраната и напреднат в дълбочина украинците твърдят, че руснаците са обкръжени, но не се признава, че тези руски части имат стабилна връзка с тила, редовно се снабдяват с боеприпаси и храна, както и че имат надеждна огнева поддръжка с дронове и АРТИЛЕРИЯ...

    07:24 12.11.2026

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