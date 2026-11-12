Си Дзинпин: Ще отчетем интересите на тайванците при обединение

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Пекин ще вземе предвид реалностите в Тайван, както и интересите и чувствата на жителите му, при процеса на национално обединение. Той направи изявлението си в Пекин по време на официално събитие за 160-годишнината от рождението на китайския революционер Сун Ятсен.

„Ще отчетем напълно реалностите в Тайван и ще вземем изцяло предвид интересите и чувствата на тайванските сънародници“, заяви Си, цитиран от „Ройтерс“ и „Таймс ъф Индия“. Китайският лидер добави, че „историческата тенденция не може да бъде спряна“ и че „пълното обединение на родината трябва да бъде реализирано“.

Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви още: „Никога няма да оставим място за сепаратистки действия за независимост на Тайван под каквато и да е форма.“

Пекин поставя условия за диалог

Изказването продължава линията на Пекин, който представя обединението като национална цел, но същевременно говори за мирно уреждане и диалог с тайванското общество. На 10 април Си прие в Пекин председателката на тайванската опозиционна партия Гоминдан Чън Лиуън. Тогава той заяви, че Китайската комунистическа партия е готова да засили обмена и диалога с тайвански партии, организации и представители на различни обществени среди.

Китайската позиция е, че официалните контакти трябва да се основават на принципа „един Китай“ и на т.нар. консенсус от 1992 г. Тайванските управляващи не приемат тези условия и не признават, че Пекин има право да определя политическото бъдеще на острова.

Сун Ятсен като общ исторически символ

Речта беше произнесена в деня, в който Китай отбелязва 160 години от рождението на Сун Ятсен. Той има особено място в политическата история и на двете страни от Тайванския проток. Сун е свързан с революцията от 1911 г., която слага край на императорското управление в Китай, а по-късно основава Република Китай – официалното име, което Тайван продължава да използва.

Пекин използва наследството му, за да подчертае тезата си за обща национална история и необходимост от обединение. Тайванската страна от своя страна разглежда Сун Ятсен като основател на Република Китай и оспорва опитите неговото наследство да бъде използвано за налагане на китайската политика към острова.

Източници: timesofindia.indiatimes.com, english.news.cn, apnews.com