Си Дзинпин: Ще отчетем интересите на тайванците при обединение

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Пекин ще вземе предвид реалностите в Тайван, както и интересите и чувствата на жителите му, при процеса на национално обединение. Той направи изявлението си в Пекин по време на официално събитие за 160-годишнината от рождението на китайския революционер Сун Ятсен.
„Ще отчетем напълно реалностите в Тайван и ще вземем изцяло предвид интересите и чувствата на тайванските сънародници“, заяви Си, цитиран от „Ройтерс“ и „Таймс ъф Индия“. Китайският лидер добави, че „историческата тенденция не може да бъде спряна“ и че „пълното обединение на родината трябва да бъде реализирано“.
Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви още: „Никога няма да оставим място за сепаратистки действия за независимост на Тайван под каквато и да е форма.“
Пекин поставя условия за диалог
Изказването продължава линията на Пекин, който представя обединението като национална цел, но същевременно говори за мирно уреждане и диалог с тайванското общество. На 10 април Си прие в Пекин председателката на тайванската опозиционна партия Гоминдан Чън Лиуън. Тогава той заяви, че Китайската комунистическа партия е готова да засили обмена и диалога с тайвански партии, организации и представители на различни обществени среди.
Китайската позиция е, че официалните контакти трябва да се основават на принципа „един Китай“ и на т.нар. консенсус от 1992 г. Тайванските управляващи не приемат тези условия и не признават, че Пекин има право да определя политическото бъдеще на острова.
Сун Ятсен като общ исторически символ
Речта беше произнесена в деня, в който Китай отбелязва 160 години от рождението на Сун Ятсен. Той има особено място в политическата история и на двете страни от Тайванския проток. Сун е свързан с революцията от 1911 г., която слага край на императорското управление в Китай, а по-късно основава Република Китай – официалното име, което Тайван продължава да използва.
Пекин използва наследството му, за да подчертае тезата си за обща национална история и необходимост от обединение. Тайванската страна от своя страна разглежда Сун Ятсен като основател на Република Китай и оспорва опитите неговото наследство да бъде използвано за налагане на китайската политика към острова.
Източници: timesofindia.indiatimes.com, english.news.cn, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #2
07:02 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПРИБИРАНЕТО НА ТАЙВАН
07:16 12.11.2026
4 Госあ
До коментар #2 от "Бен Гъзара":Изобщо не бъркам, стой та гледай! Двете системи ги има и не са само две, освен Хонконг са Макао, Тибет и Тайван. Никой още не е нарушил договора един Китай за Тайван. Китай отново предлага по-модерна и по-либерална форма на управление отколкото Европа. Така както и в миналото, когато Волтер дава за пример Китай в Европа. Във „Философски писма“ (1734) той за първи път говори пространно за Китай, наричайки го „най-мъдрата и най-добре уредена нация във вселената“. По късно, „Философски речник“ (1764) съдържа две статии, където Китай е представен като модел на рационална морална система и просветена монархия. Днес, след реформите, Китай отново представлява по-напредничава, експериментална и разумна система на управление от Европа.
07:19 12.11.2026
5 Хахох
07:38 12.11.2026