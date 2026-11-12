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Си Дзинпин: Ще отчетем интересите на тайванците при обединение
  Тема: Тайван

Си Дзинпин: Ще отчетем интересите на тайванците при обединение

12 Ноември, 2026 06:48 762 5

  • си дзинпин-
  • тайван-
  • китай-
  • обединение-
  • сун ятсен

Китайският лидер заяви, че няма да има място за действия за независимост на Тайван. Пекин отново обяви готовност за диалог при условията на принципа „един Китай“

Си Дзинпин: Ще отчетем интересите на тайванците при обединение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Пекин ще вземе предвид реалностите в Тайван, както и интересите и чувствата на жителите му, при процеса на национално обединение. Той направи изявлението си в Пекин по време на официално събитие за 160-годишнината от рождението на китайския революционер Сун Ятсен.

„Ще отчетем напълно реалностите в Тайван и ще вземем изцяло предвид интересите и чувствата на тайванските сънародници“, заяви Си, цитиран от „Ройтерс“ и „Таймс ъф Индия“. Китайският лидер добави, че „историческата тенденция не може да бъде спряна“ и че „пълното обединение на родината трябва да бъде реализирано“.

Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви още: „Никога няма да оставим място за сепаратистки действия за независимост на Тайван под каквато и да е форма.“

Пекин поставя условия за диалог

Изказването продължава линията на Пекин, който представя обединението като национална цел, но същевременно говори за мирно уреждане и диалог с тайванското общество. На 10 април Си прие в Пекин председателката на тайванската опозиционна партия Гоминдан Чън Лиуън. Тогава той заяви, че Китайската комунистическа партия е готова да засили обмена и диалога с тайвански партии, организации и представители на различни обществени среди.

Китайската позиция е, че официалните контакти трябва да се основават на принципа „един Китай“ и на т.нар. консенсус от 1992 г. Тайванските управляващи не приемат тези условия и не признават, че Пекин има право да определя политическото бъдеще на острова.

Сун Ятсен като общ исторически символ

Речта беше произнесена в деня, в който Китай отбелязва 160 години от рождението на Сун Ятсен. Той има особено място в политическата история и на двете страни от Тайванския проток. Сун е свързан с революцията от 1911 г., която слага край на императорското управление в Китай, а по-късно основава Република Китай – официалното име, което Тайван продължава да използва.

Пекин използва наследството му, за да подчертае тезата си за обща национална история и необходимост от обединение. Тайванската страна от своя страна разглежда Сун Ятсен като основател на Република Китай и оспорва опитите неговото наследство да бъде използвано за налагане на китайската политика към острова.

Източници: timesofindia.indiatimes.com, english.news.cn, apnews.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 2 Отговор
    понятието тайванец е като понятието перничанин! Щях да кажа македонец, но македонската провинция но я взеха. Китай едва ли ще позволи това да се случи с острова.

    Коментиран от #2

    07:02 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПРИБИРАНЕТО НА ТАЙВАН

    2 1 Отговор
    Е единственото нещо, което Си не е постигнал все още. Скоро и това ще стане.

    07:16 12.11.2026

  • 4 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Гъзара":

    Изобщо не бъркам, стой та гледай! Двете системи ги има и не са само две, освен Хонконг са Макао, Тибет и Тайван. Никой още не е нарушил договора един Китай за Тайван. Китай отново предлага по-модерна и по-либерална форма на управление отколкото Европа. Така както и в миналото, когато Волтер дава за пример Китай в Европа. Във „Философски писма“ (1734) той за първи път говори пространно за Китай, наричайки го „най-мъдрата и най-добре уредена нация във вселената“. По късно, „Философски речник“ (1764) съдържа две статии, където Китай е представен като модел на рационална морална система и просветена монархия. Днес, след реформите, Китай отново представлява по-напредничава, експериментална и разумна система на управление от Европа.

    07:19 12.11.2026

  • 5 Хахох

    1 0 Отговор
    Стига ККП да позволи свободни избори с други партии из цял Китай, защо не. ;))

    07:38 12.11.2026

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