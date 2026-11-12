Абу Даби без илюзии: какво печели Путин от продължаването на преговорите

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключиха с договореност за голям обмен на военнопленници, но без пробив по прекратяването на огъня, териториалните спорове и защитата на украинската инфраструктура. Според украинския дипломат и политик Роман Безсмъртний за Владимир Путин самото участие в разговорите има политическа стойност.
„За Путин переговорният процес сам по себе си вече има ценност“, заявява Безсмъртний в интервю за OBOZ.UA. По думите му така Москва може да демонстрира готовност за диалог, да запази подкрепата на Доналд Тръмп за дипломатическо решение и да избегне нов натиск от Вашингтон.
Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без споразумение за прекратяване на бойните действия. Русия продължава да настоява за териториални отстъпки от Украйна, отказ от членство в НАТО и ограничаване на украинските военни способности. Киев от своя страна поставя на преден план спирането на ударите, връщането на пленници и надеждните гаранции за сигурност.
Хуманитарен резултат без политически пробив
Безсмъртний определя обмена на военнопленници като един от малкото конкретни резултати от срещата. Той посочва, че хуманитарният дневен ред включва още връщането на цивилни и продължаването на работата по освобождаването на украински деца, които според Киев са били незаконно депортирани.
По думите му прекратяването на огъня, енергийната сигурност и сигурността на търговското корабоплаване в Черно море остават нерешени. „Ако това и да го наричаме конструктив, тези заявления са нужни само за да ги чуе и види Доналд Тръмп“, казва дипломатът.
Спорът за гаранциите за сигурност
Сред обсъжданите идеи е била възможността за гаранции за Украйна, близки до принципите на членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор. Член 5 предвижда нападението срещу една страна от НАТО да се разглежда като нападение срещу всички съюзници.
Безсмъртний смята, че подобен механизъм за Украйна би бил възможен само чрез отделно международно споразумение или промяна в съответните договорености. Той подчертава и че решенията в НАТО се вземат с консенсус, което би затруднило приемането на такава формула.
Според него Москва веднага е възразила, че член 5 не може да се прилага към Украйна, тъй като страната не е член на Алианса. Дипломатът определя като „абсурдна“ идеята гаранциите за сигурност на Украйна да бъдат предварително съгласувани с държавата, която води войната срещу нея.
Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин
След срещата в Абу Даби американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пътуват до Москва, където да разговарят с Владимир Путин. След това е планирана среща с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър заяви, че целта е да бъдат обсъдени възможните следващи стъпки и рамката за бъдещата сигурност в Европа.
За Безсмъртний обаче остава основният проблем: Москва не показва готовност да обсъжда реално прекратяване на огъня и продължава да поставя политически и териториални условия. Така обменът на пленници може да даде хуманитарен резултат, но сам по себе си не променя позициите по същинските въпроси на войната.
Източници: obozrevatel.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин печели време
Коментиран от #41
08:25 12.11.2026
2 Дзак
08:25 12.11.2026
3 7871
08:28 12.11.2026
4 Свети Петър
08:28 12.11.2026
5 Пич
Коментиран от #10, #33
08:28 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Герги
08:30 12.11.2026
8 Нашия
Коментиран от #15, #17
08:31 12.11.2026
9 Шопо
08:32 12.11.2026
10 5556
До коментар #5 от "Пич":Путин не бърза. Целта му е да съсипе икономиката на ЕС. Изчаква разногласията между членките да стигне степен при която не може да се вземат решения за нищо. Спада на стандарта на живот ще предизвика смяна на правителства. И тогава ще преговаря от позиция на силата.
Коментиран от #16, #18
08:32 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ .
08:33 12.11.2026
13 КЪСО ИМЕ
08:33 12.11.2026
14 ОКРАИНА Е ТЕЖКО БОЛНА
Коментиран от #31
08:34 12.11.2026
15 Поне да ти измислят
До коментар #8 от "Нашия":нещо не толкова детски за тролене, за да не показваш трагедията на фашизма в Украйна опрели до дете! 😄
08:34 12.11.2026
16 Ай майкуууу
До коментар #10 от "5556":Я ни разкажи за икономиката и стандарта в русия.
😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #24, #28, #32
08:34 12.11.2026
17 ВАШИЯ
До коментар #8 от "Нашия":Да няма пак някоя перемога да не сме разбрали?
Коментиран от #20, #29
08:35 12.11.2026
18 Европа я съсипват
До коментар #10 от "5556":корумпираните урсули. Путин само им гледа сеира!
Коментиран от #27
08:35 12.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами
До коментар #17 от "ВАШИЯ":В Тьотконо Курска област се водят сражения.И в Малая Токмачка също.
08:36 12.11.2026
21 Гориил
08:36 12.11.2026
22 Бункера е пътник
08:38 12.11.2026
23 Абе путин
08:38 12.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гориил
08:42 12.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Урсули
До коментар #18 от "Европа я съсипват":Бомбят Путин
Кой на кого ли гледа сеира.
Коментиран от #39, #49
08:46 12.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "ВАШИЯ":То и СВОто не го разбрахме, ама айде....
08:46 12.11.2026
30 Кобзон Експрес
Коментиран от #44
08:47 12.11.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #14 от "ОКРАИНА Е ТЕЖКО БОЛНА":Тая Украйна опрасква Путин с бомбене нон стоп.
08:47 12.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Я пъ тоа
До коментар #5 от "Пич":То от ПЕТ години Путин все в Украйна навлиза....
Коментиран от #42
08:49 12.11.2026
34 Възраждане
Коментиран от #40
08:49 12.11.2026
35 Украйна няма президент
08:50 12.11.2026
36 пламен
Няма друг който така успешно да затрие русия
Коментиран от #48
08:51 12.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Руска пляска
08:52 12.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ВАСАЛЪТ НА СИ ДЗИН ПИН
До коментар #34 от "Възраждане":КАКЪВ ВЛАДЕТЕЛ Е?
Хаха хахаха хахаха хахаха
КУПЕЙКИТЕ ПАК НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ.
08:53 12.11.2026
41 Ако
До коментар #1 от "Путин печели време":спечели, печели цял народ,
ако загуби, губи себе си
08:53 12.11.2026
42 Хм.....
До коментар #33 от "Я пъ тоа":"Врагът в моето легло"
08:55 12.11.2026
43 Даааааааа
08:55 12.11.2026
44 Сравнение
До коментар #30 от "Кобзон Експрес":30% срещу 80% от гледна точка на статистиката е отличен резултат.
08:56 12.11.2026
45 Купейките
Индивиди В Света .
5 Години все повтарят
Как ТерорРаша била победила .
Хахаха хахаха хахаха
08:56 12.11.2026
46 Клоуни
08:56 12.11.2026
47 Гориил
08:58 12.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Полза
До коментар #27 от "Урсули":да показваш трагедията си и отчаянието на фашисткият режим в Украйна, докато корумпираните урсули унищожават Европа, нямаш. Но ко ли ти дреме за Европа!
09:07 12.11.2026
50 Васил
09:08 12.11.2026
51 Руска пляска
09:14 12.11.2026
52 Маринов
Сега се спряха на някакви парченца територии. А се затъмни исканията в началото на операцията: денацификациятс и демилитаризацията. И до тях ще стигнат в следващите месеци. Какъв член 5 и не знам още чий член, тук ще се говори за глобална европейска сигурност с участието и на Русия. Няма друг начин. Европейци наобратно: да се домилитаризира Европа и да се сплоти срещу Русия. Но това не е мнението на европейските граждани и предстои да изметат сегашните управници. Е близките няколко години.
09:20 12.11.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
Това печели от продължаване на преговорите
09:22 12.11.2026