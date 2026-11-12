Абу Даби без илюзии: какво печели Путин от продължаването на преговорите

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключиха с договореност за голям обмен на военнопленници, но без пробив по прекратяването на огъня, териториалните спорове и защитата на украинската инфраструктура. Според украинския дипломат и политик Роман Безсмъртний за Владимир Путин самото участие в разговорите има политическа стойност.

„За Путин переговорният процес сам по себе си вече има ценност“, заявява Безсмъртний в интервю за OBOZ.UA. По думите му така Москва може да демонстрира готовност за диалог, да запази подкрепата на Доналд Тръмп за дипломатическо решение и да избегне нов натиск от Вашингтон.

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без споразумение за прекратяване на бойните действия. Русия продължава да настоява за териториални отстъпки от Украйна, отказ от членство в НАТО и ограничаване на украинските военни способности. Киев от своя страна поставя на преден план спирането на ударите, връщането на пленници и надеждните гаранции за сигурност.

Хуманитарен резултат без политически пробив

Безсмъртний определя обмена на военнопленници като един от малкото конкретни резултати от срещата. Той посочва, че хуманитарният дневен ред включва още връщането на цивилни и продължаването на работата по освобождаването на украински деца, които според Киев са били незаконно депортирани.

По думите му прекратяването на огъня, енергийната сигурност и сигурността на търговското корабоплаване в Черно море остават нерешени. „Ако това и да го наричаме конструктив, тези заявления са нужни само за да ги чуе и види Доналд Тръмп“, казва дипломатът.

Спорът за гаранциите за сигурност

Сред обсъжданите идеи е била възможността за гаранции за Украйна, близки до принципите на членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор. Член 5 предвижда нападението срещу една страна от НАТО да се разглежда като нападение срещу всички съюзници.

Безсмъртний смята, че подобен механизъм за Украйна би бил възможен само чрез отделно международно споразумение или промяна в съответните договорености. Той подчертава и че решенията в НАТО се вземат с консенсус, което би затруднило приемането на такава формула.

Според него Москва веднага е възразила, че член 5 не може да се прилага към Украйна, тъй като страната не е член на Алианса. Дипломатът определя като „абсурдна“ идеята гаранциите за сигурност на Украйна да бъдат предварително съгласувани с държавата, която води войната срещу нея.

Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин

След срещата в Абу Даби американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пътуват до Москва, където да разговарят с Владимир Путин. След това е планирана среща с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър заяви, че целта е да бъдат обсъдени възможните следващи стъпки и рамката за бъдещата сигурност в Европа.

За Безсмъртний обаче остава основният проблем: Москва не показва готовност да обсъжда реално прекратяване на огъня и продължава да поставя политически и териториални условия. Така обменът на пленници може да даде хуманитарен резултат, но сам по себе си не променя позициите по същинските въпроси на войната.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com