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Абу Даби без илюзии: какво печели Путин от продължаването на преговорите
  Тема: Украйна

Абу Даби без илюзии: какво печели Путин от продължаването на преговорите

12 Ноември, 2026 08:24 1 644 53

  • роман безсмъртний-
  • преговори в абу даби-
  • русия-
  • украйна-
  • военнопленници

Срещата в Абу Даби доведе до договореност за обмен на военнопленници, но не и до пробив по прекратяването на огъня. Украинският дипломат смята, че Москва печели време и избягва нов натиск от Вашингтон

Абу Даби без илюзии: какво печели Путин от продължаването на преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби приключиха с договореност за голям обмен на военнопленници, но без пробив по прекратяването на огъня, териториалните спорове и защитата на украинската инфраструктура. Според украинския дипломат и политик Роман Безсмъртний за Владимир Путин самото участие в разговорите има политическа стойност.

„За Путин переговорният процес сам по себе си вече има ценност“, заявява Безсмъртний в интервю за OBOZ.UA. По думите му така Москва може да демонстрира готовност за диалог, да запази подкрепата на Доналд Тръмп за дипломатическо решение и да избегне нов натиск от Вашингтон.

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без споразумение за прекратяване на бойните действия. Русия продължава да настоява за териториални отстъпки от Украйна, отказ от членство в НАТО и ограничаване на украинските военни способности. Киев от своя страна поставя на преден план спирането на ударите, връщането на пленници и надеждните гаранции за сигурност.

Хуманитарен резултат без политически пробив

Безсмъртний определя обмена на военнопленници като един от малкото конкретни резултати от срещата. Той посочва, че хуманитарният дневен ред включва още връщането на цивилни и продължаването на работата по освобождаването на украински деца, които според Киев са били незаконно депортирани.

По думите му прекратяването на огъня, енергийната сигурност и сигурността на търговското корабоплаване в Черно море остават нерешени. „Ако това и да го наричаме конструктив, тези заявления са нужни само за да ги чуе и види Доналд Тръмп“, казва дипломатът.

Спорът за гаранциите за сигурност

Сред обсъжданите идеи е била възможността за гаранции за Украйна, близки до принципите на членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор. Член 5 предвижда нападението срещу една страна от НАТО да се разглежда като нападение срещу всички съюзници.

Безсмъртний смята, че подобен механизъм за Украйна би бил възможен само чрез отделно международно споразумение или промяна в съответните договорености. Той подчертава и че решенията в НАТО се вземат с консенсус, което би затруднило приемането на такава формула.

Според него Москва веднага е възразила, че член 5 не може да се прилага към Украйна, тъй като страната не е член на Алианса. Дипломатът определя като „абсурдна“ идеята гаранциите за сигурност на Украйна да бъдат предварително съгласувани с държавата, която води войната срещу нея.

Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин

След срещата в Абу Даби американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да пътуват до Москва, където да разговарят с Владимир Путин. След това е планирана среща с Володимир Зеленски в Дъблин. Къшнър заяви, че целта е да бъдат обсъдени възможните следващи стъпки и рамката за бъдещата сигурност в Европа.

За Безсмъртний обаче остава основният проблем: Москва не показва готовност да обсъжда реално прекратяване на огъня и продължава да поставя политически и териториални условия. Така обменът на пленници може да даде хуманитарен резултат, но сам по себе си не променя позициите по същинските въпроси на войната.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин печели време

    12 35 Отговор
    защото, както самият той каза "Ще го бесят".

    Коментиран от #41

    08:25 12.11.2026

  • 2 Дзак

    10 4 Отговор
    Кой знае?

    08:25 12.11.2026

  • 3 7871

    38 7 Отговор
    Ако Русия отреже Украйна от излаз на море то тя ще стане остров в Руската федерация. Ще стане безинтересна за всички.

    08:28 12.11.2026

  • 4 Свети Петър

    4 13 Отговор
    Отсрочка.

    08:28 12.11.2026

  • 5 Пич

    27 5 Отговор
    Как може да се задават такива малоумни въпроси?! Путин печели време, за да съсипе и навлезе още по навътре в Украйна!!! Това знаете ли как ще му повлияе на позициите за преговорите...?!

    Коментиран от #10, #33

    08:28 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Герги

    9 29 Отговор
    Е как да стане пробив когато оня ръбестият каза че мир ще има само при условията на Москва..за какъв мир говорим...войнолюбците са ясни...а не че Киев иска продължаване на войната...

    08:30 12.11.2026

  • 8 Нашия

    8 30 Отговор
    От 6 месеца русия губи територии.

    Коментиран от #15, #17

    08:31 12.11.2026

  • 9 Шопо

    34 7 Отговор
    Победените искат преговори за мир а победителя побеждава, скоро няма да ма украйна.

    08:32 12.11.2026

  • 10 5556

    29 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Путин не бърза. Целта му е да съсипе икономиката на ЕС. Изчаква разногласията между членките да стигне степен при която не може да се вземат решения за нищо. Спада на стандарта на живот ще предизвика смяна на правителства. И тогава ще преговаря от позиция на силата.

    Коментиран от #16, #18

    08:32 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    4 12 Отговор
    СПРЕ ЛИ ВОЙНАТА

    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ .

    08:33 12.11.2026

  • 13 КЪСО ИМЕ

    27 3 Отговор
    Все гледате какво печели Путин. Ако путин печели, значи вие губите. Кажете вие какво губите и стига все Путин сте спрягали.

    08:33 12.11.2026

  • 14 ОКРАИНА Е ТЕЖКО БОЛНА

    21 5 Отговор
    От бандеризъм и новофашизъм. Всеки ден и е последен.

    Коментиран от #31

    08:34 12.11.2026

  • 15 Поне да ти измислят

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нашия":

    нещо не толкова детски за тролене, за да не показваш трагедията на фашизма в Украйна опрели до дете! 😄

    08:34 12.11.2026

  • 16 Ай майкуууу

    4 22 Отговор

    До коментар #10 от "5556":

    Я ни разкажи за икономиката и стандарта в русия.
    😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #24, #28, #32

    08:34 12.11.2026

  • 17 ВАШИЯ

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нашия":

    Да няма пак някоя перемога да не сме разбрали?

    Коментиран от #20, #29

    08:35 12.11.2026

  • 18 Европа я съсипват

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "5556":

    корумпираните урсули. Путин само им гледа сеира!

    Коментиран от #27

    08:35 12.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "ВАШИЯ":

    В Тьотконо Курска област се водят сражения.И в Малая Токмачка също.

    08:36 12.11.2026

  • 21 Гориил

    29 3 Отговор
    Нека спрем дотук. Европа се стреми към пълното унищожение на Украйна, докато Русия търси нейното спасение.

    08:36 12.11.2026

  • 22 Бункера е пътник

    6 16 Отговор
    Времето изтича

    08:38 12.11.2026

  • 23 Абе путин

    5 15 Отговор
    Що избива руснаци?

    08:38 12.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гориил

    25 2 Отговор
    Това са териториите, които Бандера осеява с труповете на своите войници. Размяната на тела, в този случай, предоставя време за симулиране на преговори.

    08:42 12.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Урсули

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Европа я съсипват":

    Бомбят Путин
    Кой на кого ли гледа сеира.

    Коментиран от #39, #49

    08:46 12.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "ВАШИЯ":

    То и СВОто не го разбрахме, ама айде....

    08:46 12.11.2026

  • 30 Кобзон Експрес

    4 10 Отговор
    Украинците за 2 седмици запалиха 30% от НПЗ тата на руснаците.

    Коментиран от #44

    08:47 12.11.2026

  • 31 Я пъ тоа

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "ОКРАИНА Е ТЕЖКО БОЛНА":

    Тая Украйна опрасква Путин с бомбене нон стоп.

    08:47 12.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    То от ПЕТ години Путин все в Украйна навлиза....

    Коментиран от #42

    08:49 12.11.2026

  • 34 Възраждане

    8 5 Отговор
    Владетелят на света, Владимир Владимирович си играе с ЕС и Оранжевият както си поиска. Пратеникът вчера се изпусна като каза, че Русия така или иначе ще си върне всичко свое по един или друг начин

    Коментиран от #40

    08:49 12.11.2026

  • 35 Украйна няма президент

    9 4 Отговор
    С кой да се преговаря с истеричката Кая ли !!!!!!!!

    08:50 12.11.2026

  • 36 пламен

    4 6 Отговор
    Аз съм фен на педя човек
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    Коментиран от #48

    08:51 12.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Руска пляска

    1 4 Отговор
    Четири години едно и също, единственият ясен край е 2031 когато "Единна Русия", ще слезе от политическата сцена заявено от нейният лидер!

    08:52 12.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ВАСАЛЪТ НА СИ ДЗИН ПИН

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Възраждане":

    КАКЪВ ВЛАДЕТЕЛ Е?

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    КУПЕЙКИТЕ ПАК НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ.

    08:53 12.11.2026

  • 41 Ако

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин печели време":

    спечели, печели цял народ,
    ако загуби, губи себе си

    08:53 12.11.2026

  • 42 Хм.....

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пъ тоа":

    "Врагът в моето легло"

    08:55 12.11.2026

  • 43 Даааааааа

    3 2 Отговор
    Украйна е като проститутка. 80г. живяха на гърба на СССР, след това 20г. хранени от Русия, 10г, хранени от Сащ, сега смучат от Европа.

    08:55 12.11.2026

  • 44 Сравнение

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кобзон Експрес":

    30% срещу 80% от гледна точка на статистиката е отличен резултат.

    08:56 12.11.2026

  • 45 Купейките

    3 5 Отговор
    Наистина са най ЗАДРЪСТЕНИТЕ

    Индивиди В Света .

    5 Години все повтарят

    Как ТерорРаша била победила .

    Хахаха хахаха хахаха

    08:56 12.11.2026

  • 46 Клоуни

    5 1 Отговор
    Малко послъгвате заглавието трябва да е какво се опитва да не загуби допълнително запада сядайки на масата за преговори той Путин е спечелил вече не го мислете ако запада се опъва ще си вземем неговото с военно технически средства а вие си драскайте глупостите и живейте в паралелен свят!

    08:56 12.11.2026

  • 47 Гориил

    4 3 Отговор
    Преговорите донесоха на президента Путин лаврите на миротворец, а на Бандера клеймото на палач на украинския народ.

    08:58 12.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Полза

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Урсули":

    да показваш трагедията си и отчаянието на фашисткият режим в Украйна, докато корумпираните урсули унищожават Европа, нямаш. Но ко ли ти дреме за Европа!

    09:07 12.11.2026

  • 50 Васил

    3 0 Отговор
    Това беше ясно от самото начало че няма да има договорка.

    09:08 12.11.2026

  • 51 Руска пляска

    1 0 Отговор
    Който диктатор е поглеждал лошо към България винаги е падал от власт, няма да изкара много! Мисля да го поръчам 😃.

    09:14 12.11.2026

  • 52 Маринов

    0 0 Отговор
    Дълга статия, претоплена манджа. Ако не не триете, а ползвате написаното, ще сте авансово в новините. Аз не съм бъркал и познавам резултатите. Логически.
    Сега се спряха на някакви парченца територии. А се затъмни исканията в началото на операцията: денацификациятс и демилитаризацията. И до тях ще стигнат в следващите месеци. Какъв член 5 и не знам още чий член, тук ще се говори за глобална европейска сигурност с участието и на Русия. Няма друг начин. Европейци наобратно: да се домилитаризира Европа и да се сплоти срещу Русия. Но това не е мнението на европейските граждани и предстои да изметат сегашните управници. Е близките няколко години.

    09:20 12.11.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Путин го спукват от бомбене с натовско оръжие
    Това печели от продължаване на преговорите

    09:22 12.11.2026

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