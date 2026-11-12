Скандал около шефа на Nvidia: китайка с мистериозна биография и предполагаеми връзки с разузнаването

Елис Хуанг се оказва в центъра на международен скандал, в който се преплитат предполагаеми връзки с китайското разузнаване, търговия с напреднали компютърни чипове и романтична връзка с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Американски разузнавателни служби я подозират във връзки с китайското Министерство на държавната сигурност, но публично представените данни не доказват, че тя е извършила шпионска дейност.

Най-голямата загадка остава биографията на китайската бизнесдама. Журналисти не са успели да потвърдят голяма част от сведенията за образованието, кариерата и личния ѝ живот. Не е известно и къде се намира тя. Профилите ѝ в социалните мрежи са изтрити, а точната ѝ длъжност в сингапурската Megaspeed International остава неясна.

Биография с непотвърдени части

Елис Хуанг е представяна като бивша журналистка в китайските телевизии Hunan TV и CCTV, след което е преминала във финансовия сектор. Свързвана е с международната банка HSBC, държавния конгломерат CITIC и инвестиционната компания Shanghai Hexi. Публични потвърждения за работата ѝ в Hunan TV и CCTV обаче не са открити.

Допълнителни въпроси предизвиква историята на Бай Цзе, бивша водеща на CCTV. Тя първоначално заявява, че познава Хуанг от времето, когато двете са работили като журналистки. По-късно публикацията е изтрита, Бай отрича да е направила изявлението, а възможността ѝ да публикува в китайската социална мрежа е ограничена.

Бившият водещ анализатор на ЦРУ по въпросите на Китай Денис Уайлдър поставя под съмнение достоверността на части от представяната биография. „Миналото ѝ мирише на легенда“, заявява той, като подчертава, че това само по себе си не доказва шпионска дейност.

Megaspeed и връзката с Nvidia

През март 2023 г. Хуанг става директор на Megaspeed International. Компанията започва да предоставя изчислителни мощности чрез центрове за данни, оборудвани с чипове на Nvidia. Според данните, цитирани в публикацията, активите ѝ нарастват от 33 милиона на 3 милиарда долара за около година.

Ръстът привлича вниманието на американски представители заради съмнения, че чрез компанията може да са заобикаляни ограниченията за износ на модерни чипове към Китай. Професорът от Калифорнийския университет Виктор Ши обаче заявява, че Megaspeed не прилича на прикрита структура на китайското разузнаване заради мащаба на активите си.

Хуанг и Дженсън Хуанг са снимани заедно в Тайпе през юни 2024 г. и май 2025 г. На една от снимките тя го целува по бузата. Кога точно е започнала връзката им, не е установено.

Разследванията продължават

Дженсън Хуанг е признал пред служители на Nvidia за извънбрачната връзка и се е извинил на семейството и компанията. Бордът на директорите е възложил независимо вътрешно разследване. Паралелно с това американски служби проверяват предполагаемите връзки на Елис Хуанг с китайското разузнаване и възможното заобикаляне на ограниченията за износ.

Китайските власти отхвърлят обвиненията срещу нея като безпочвени и насочени към дискредитиране на страната. Така към момента потвърдени остават връзката ѝ с Megaspeed и отношенията ѝ с ръководителя на Nvidia, докато твърденията за шпионска дейност и незаконно прехвърляне на чипове продължават да бъдат предмет на проверки.

Източници: obozrevatel.com, washingtonpost.com, apnews.com