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Скандал около шефа на Nvidia: китайка с мистериозна биография и предполагаеми връзки с разузнаването
  Тема: Киберсигурност

Скандал около шефа на Nvidia: китайка с мистериозна биография и предполагаеми връзки с разузнаването

12 Ноември, 2026 08:36 638 8

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  • дженсън хуанг-
  • megaspeed-
  • китайско разузнаване

Журналисти не успяват да потвърдят голяма част от биографията на китайската бизнесдама, свързвана с Дженсън Хуанг и Megaspeed

Скандал около шефа на Nvidia: китайка с мистериозна биография и предполагаеми връзки с разузнаването - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елис Хуанг се оказва в центъра на международен скандал, в който се преплитат предполагаеми връзки с китайското разузнаване, търговия с напреднали компютърни чипове и романтична връзка с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Американски разузнавателни служби я подозират във връзки с китайското Министерство на държавната сигурност, но публично представените данни не доказват, че тя е извършила шпионска дейност.

Най-голямата загадка остава биографията на китайската бизнесдама. Журналисти не са успели да потвърдят голяма част от сведенията за образованието, кариерата и личния ѝ живот. Не е известно и къде се намира тя. Профилите ѝ в социалните мрежи са изтрити, а точната ѝ длъжност в сингапурската Megaspeed International остава неясна.

Биография с непотвърдени части

Елис Хуанг е представяна като бивша журналистка в китайските телевизии Hunan TV и CCTV, след което е преминала във финансовия сектор. Свързвана е с международната банка HSBC, държавния конгломерат CITIC и инвестиционната компания Shanghai Hexi. Публични потвърждения за работата ѝ в Hunan TV и CCTV обаче не са открити.

Допълнителни въпроси предизвиква историята на Бай Цзе, бивша водеща на CCTV. Тя първоначално заявява, че познава Хуанг от времето, когато двете са работили като журналистки. По-късно публикацията е изтрита, Бай отрича да е направила изявлението, а възможността ѝ да публикува в китайската социална мрежа е ограничена.

Бившият водещ анализатор на ЦРУ по въпросите на Китай Денис Уайлдър поставя под съмнение достоверността на части от представяната биография. „Миналото ѝ мирише на легенда“, заявява той, като подчертава, че това само по себе си не доказва шпионска дейност.

Megaspeed и връзката с Nvidia

През март 2023 г. Хуанг става директор на Megaspeed International. Компанията започва да предоставя изчислителни мощности чрез центрове за данни, оборудвани с чипове на Nvidia. Според данните, цитирани в публикацията, активите ѝ нарастват от 33 милиона на 3 милиарда долара за около година.

Ръстът привлича вниманието на американски представители заради съмнения, че чрез компанията може да са заобикаляни ограниченията за износ на модерни чипове към Китай. Професорът от Калифорнийския университет Виктор Ши обаче заявява, че Megaspeed не прилича на прикрита структура на китайското разузнаване заради мащаба на активите си.

Хуанг и Дженсън Хуанг са снимани заедно в Тайпе през юни 2024 г. и май 2025 г. На една от снимките тя го целува по бузата. Кога точно е започнала връзката им, не е установено.

Разследванията продължават

Дженсън Хуанг е признал пред служители на Nvidia за извънбрачната връзка и се е извинил на семейството и компанията. Бордът на директорите е възложил независимо вътрешно разследване. Паралелно с това американски служби проверяват предполагаемите връзки на Елис Хуанг с китайското разузнаване и възможното заобикаляне на ограниченията за износ.

Китайските власти отхвърлят обвиненията срещу нея като безпочвени и насочени към дискредитиране на страната. Така към момента потвърдени остават връзката ѝ с Megaspeed и отношенията ѝ с ръководителя на Nvidia, докато твърденията за шпионска дейност и незаконно прехвърляне на чипове продължават да бъдат предмет на проверки.

Източници: obozrevatel.com, washingtonpost.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    3 0 Отговор
    С една и съща фамилия са, ако не друго 😀 Дженсъне, Дженсъне, що не си се прибра в Китай, Барбара с 60% китайски изследователи и инженери, ами америте да откраднат пак всичко....

    08:42 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Китайската "Мата Хари"...

    3 0 Отговор
    стигна не само до най-секрертните ( микропроцесор - технологии) на САЩ,
    а оплете и голяма част от Администрацията на " Рижия" заедно с него самия!
    А за "ЦРУ" можем свободно да кажем че "Царя е гол"!
    Американците създават , китайците строят!!!
    Най- радостен днес е Си Дзи Пин и "Приятелите" му!!!

    Коментиран от #7

    08:48 12.11.2026

  • 4 В прав текст...

    3 0 Отговор
    Китай днес , има най-добрия шпионаж за "хай-теч" технологий в света!
    Изпревариха японците през последните 20 години в тази област!
    Имат на склад микропроцесори от последното поколение от" Нвидия "
    за 4,5 милиарда долара....???
    Сдве думи " ембарго и санкций" няма да ги" хване " поне 25 години!!!???

    08:56 12.11.2026

  • 5 Погледнато с "Руски очи"...

    1 1 Отговор
    а с моя опит ,70 годишен опит ,
    следите и вината води , към клана на " Рижия" !!!

    08:59 12.11.2026

  • 6 Васил

    3 0 Отговор
    Много просто коагто Китайците не могат да копират нещо гледат да го откраднат както всички ментета инструменти на известни марки и колите.

    09:06 12.11.2026

  • 7 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Китайската "Мата Хари"...":

    Само да вметна, че освен американската фамилия Хуанг на основателя на компанията, 52% от персонала в САЩ са китайци плюс още 10% в Китай. 😃

    09:06 12.11.2026

  • 8 Номера на китайката е 0 между краката

    1 0 Отговор
    Арабите имат опит в разузнаването който е
    Като не знаете какво да правите с някой мъж пратете жена
    Затова имат и приказките
    1001 нощ на Шехерезада

    09:20 12.11.2026