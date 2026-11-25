Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би обмислил президентско помилване за главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, ако това се наложи. В интервю за „Ню Йорк пост“ Тръмп обаче подчерта, че не очаква подобен ход да бъде необходим.

„Предполагам, че това винаги е възможност, но не мисля, че ще се наложи“, заяви Доналд Тръмп.

Изявлението идва преди предстоящите изслушвания на Хуанг в Конгреса, където законодателите търсят отговори за потенциални рискове за националната сигурност и за спазването от Nvidia на американските ограничения върху износа на съвременни технологии.

Хуанг ще говори пред Камарата и Сената

Дженсън Хуанг трябва да се яви пред три комисии на Камарата на представителите на 1 декември. Два дни по-късно той е призован да даде показания на публично заседание на Банковата комисия на Сената. Изслушването е насрочено за 3 декември.

Тръмп призова ръководителя на Nvidia да каже истината пред законодателите и заяви, че не смята, че Хуанг трябва да се позовава на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ. Тази разпоредба дава възможност на свидетел да не отговаря на въпроси, когато отговорът може да го уличи в престъпление.

Банковата комисия на Сената потвърждава насроченото за 3 декември изслушване на Хуанг, посветено на контрола върху износа и технологичната конкуренция с Китай.

Хуанг отново е начело на Nvidia

Връщането на Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор на Nvidia беше обявено на 23 ноември, след като той се оттегли по-рано през месеца. Оттеглянето му беше свързано със съобщения за отношения с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

На този фон Тръмп заяви и че остава отворен към възможността американското правителство да придобие дялово участие в производителя на чипове. Президентът намекна, че вероятно все още не е късно за подобна инвестиция, но не посочи конкретен механизъм, размер или срок.

До този момент Тръмп не е обявил конкретно решение за помилване на Хуанг. Предстоящите изслушвания ще поставят под политически и институционален контрол въпросите около Nvidia, отношенията на компанията с Китай и спазването на американските правила за износ на високотехнологични чипове.

Източници: news.bg, apnews.com, cbsnews.com