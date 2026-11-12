Си Дзинпин с категорично послание: обединението на Тайван с Китай е неизбежно

Пълното обединение на Тайван с Китай трябва да бъде осъществено и „със сигурност ще бъде осъществено“, заяви китайският президент Си Дзинпин. В изказването си в Пекин той подчерта, че „ходът на историята не може да бъде спрян“, предаде Ройтерс.

Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви, че Китай се придържа към мирно обединение и към модела „една държава, две системи“, като допълни, че Пекин е готов за диалог с Тайван при спазване на принципа за единен Китай.

Пекин настоява за мирно обединение

В речта си Си не спомена възможността за използване на сила. Той призова всички китайци, включително жителите на Тайван, да обединят усилията си срещу силите, които подкрепят независимостта на острова, и да работят за мирното развитие на отношенията през Тайванския проток.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия, но Тайпе категорично отхвърля тази позиция. Пекин многократно е предлагал на острова модел на автономия по формулата „една държава, две системи“. Нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този модел.

Тайванското правителство не е отговорило незабавно на искането за коментар.

Спорът около наследството на Сун Ятсен

Изказването на Си беше направено по повод 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен. Той е един от водачите на въстанието от 1911 г., което слага край на вековното управление на китайските императори.

Пекин определя Сун като велик национален герой и патриот, както и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г. След победата на комунистите правителството на Република Китай се оттегля в Тайван, където остава и до днес.

През октомври тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в събития, организирани от Китай по повод годишнината. Според Тайпе Пекин представя изкривено образа и наследството на Сун Ятсен.

В Тайван Сун официално е почитан като „баща на нацията“, а портретът му се намира в президентския кабинет.