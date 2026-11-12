Си Дзинпин с категорично послание: обединението на Тайван с Китай е неизбежно

Пълното обединение на Тайван с Китай трябва да бъде осъществено и „със сигурност ще бъде осъществено“, заяви китайският президент Си Дзинпин. В изказването си в Пекин той подчерта, че „ходът на историята не може да бъде спрян“, предаде Ройтерс.
Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви, че Китай се придържа към мирно обединение и към модела „една държава, две системи“, като допълни, че Пекин е готов за диалог с Тайван при спазване на принципа за единен Китай.
Пекин настоява за мирно обединение
В речта си Си не спомена възможността за използване на сила. Той призова всички китайци, включително жителите на Тайван, да обединят усилията си срещу силите, които подкрепят независимостта на острова, и да работят за мирното развитие на отношенията през Тайванския проток.
Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия, но Тайпе категорично отхвърля тази позиция. Пекин многократно е предлагал на острова модел на автономия по формулата „една държава, две системи“. Нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този модел.
Тайванското правителство не е отговорило незабавно на искането за коментар.
Спорът около наследството на Сун Ятсен
Изказването на Си беше направено по повод 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен. Той е един от водачите на въстанието от 1911 г., което слага край на вековното управление на китайските императори.
Пекин определя Сун като велик национален герой и патриот, както и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г. След победата на комунистите правителството на Република Китай се оттегля в Тайван, където остава и до днес.
През октомври тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в събития, организирани от Китай по повод годишнината. Според Тайпе Пекин представя изкривено образа и наследството на Сун Ятсен.
В Тайван Сун официално е почитан като „баща на нацията“, а портретът му се намира в президентския кабинет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 руззззНациии
До коментар #1 от "Пич":Ти кой , че говориш от името на народа на Тайван? Там има избори с доста партии, които се сменят често. Колко партии има в Китай? И кога се сменят?
Коментиран от #7
09:24 12.11.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
09:24 12.11.2026
4 Госあ
09:25 12.11.2026
5 кош му направите бе?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":що? пакет от санкций ли му готвите от европата ? ха ха ха те тогава и въжете за бесеене няма да имате ха ха ха
Коментиран от #9, #12
09:27 12.11.2026
6 Започва се третата световна война!
Бог да помага на Тайван и гражданите му!!!
Духа на "Червената Чума" е вече е изпуснат от бутилката!!!
Си дзи Пин , е един от най-влиятелните олигарси в света, успя за разлика от Пусин
да внуши на Китайците , че не разполага с милиарди!
Това приятно " занимание с милиарди " е поверено на зет му и сестра му!!!
Също така "КСП " (Китайската Секретна Полиция) е безпрецедентна в завоалирането
на тайните за милиардите му!!!
09:31 12.11.2026
7 Госあ
До коментар #2 от "руззззНациии":Като не си наясно, не коментирай. Избори има, но са различен формат. А в ККП има поне три идеологически фракции. Освен това, противно на западната пропаганда, властта е доста децентрализирана с местни парламенти и самоуправления. Финансовите средства също се разпределят в голяма степен според изкараното от самите провинции. И накрая, има провинции като Хонконг, Макао, Тибет и Тайван, дори и Синдзян, които притежават изключителна автономия
09:31 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Елементарен Си
До коментар #5 от "кош му направите бе?":Ако Европа и САЩ спорът да купуват китайски Бах Луци за три месеца китайците ще усетят глада ,от високо фатално се пада ,питай руснаците
09:46 12.11.2026
10 Българин
10:07 12.11.2026
11 На къде върви света
Коментиран от #13
10:40 12.11.2026
12 Госあ
До коментар #5 от "кош му направите бе?":чайна е същата коч ина като раша, запътили си се към дъното, но са малко по-умни и едва ли ще нападнат Тайван! Видяха какво се случи с геостратега с ботокса.
10:47 12.11.2026
13 Госあ
До коментар #11 от "На къде върви света":Скоро пак ще са със сламените шапки и сандалки от бамбук, комунизма винаги води до глад, поверваха си и те като калния хаганат!
10:49 12.11.2026