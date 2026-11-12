Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин с категорично послание: обединението на Тайван с Китай е неизбежно
  Тема: Тайван

Си Дзинпин с категорично послание: обединението на Тайван с Китай е неизбежно

12 Ноември, 2026 09:16 952 13

  • си дзинпин-
  • тайван-
  • китай-
  • обединение-
  • сун ятсен

Китайският президент заяви, че пълното обединение ще бъде постигнато по мирен път и призова за противопоставяне на силите, подкрепящи независимостта на острова

Си Дзинпин с категорично послание: обединението на Тайван с Китай е неизбежно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пълното обединение на Тайван с Китай трябва да бъде осъществено и „със сигурност ще бъде осъществено“, заяви китайският президент Си Дзинпин. В изказването си в Пекин той подчерта, че „ходът на историята не може да бъде спрян“, предаде Ройтерс.

Си определи решаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви, че Китай се придържа към мирно обединение и към модела „една държава, две системи“, като допълни, че Пекин е готов за диалог с Тайван при спазване на принципа за единен Китай.

Пекин настоява за мирно обединение

В речта си Си не спомена възможността за използване на сила. Той призова всички китайци, включително жителите на Тайван, да обединят усилията си срещу силите, които подкрепят независимостта на острова, и да работят за мирното развитие на отношенията през Тайванския проток.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия, но Тайпе категорично отхвърля тази позиция. Пекин многократно е предлагал на острова модел на автономия по формулата „една държава, две системи“. Нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този модел.

Тайванското правителство не е отговорило незабавно на искането за коментар.

Спорът около наследството на Сун Ятсен

Изказването на Си беше направено по повод 160-ата годишнина от рождението на Сун Ятсен. Той е един от водачите на въстанието от 1911 г., което слага край на вековното управление на китайските императори.

Пекин определя Сун като велик национален герой и патриот, както и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г. След победата на комунистите правителството на Република Китай се оттегля в Тайван, където остава и до днес.

През октомври тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в събития, организирани от Китай по повод годишнината. Според Тайпе Пекин представя изкривено образа и наследството на Сун Ятсен.

В Тайван Сун официално е почитан като „баща на нацията“, а портретът му се намира в президентския кабинет.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 руззззНациии

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ти кой , че говориш от името на народа на Тайван? Там има избори с доста партии, които се сменят често. Колко партии има в Китай? И кога се сменят?

    Коментиран от #7

    09:24 12.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 13 Отговор
    И жълтия ще го яде като бункерното с токчетата!

    Коментиран от #5

    09:24 12.11.2026

  • 4 Госあ

    9 3 Отговор
    дано се справят със сепаратистите без кръвопролитие...

    09:25 12.11.2026

  • 5 кош му направите бе?

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    що? пакет от санкций ли му готвите от европата ? ха ха ха те тогава и въжете за бесеене няма да имате ха ха ха

    Коментиран от #9, #12

    09:27 12.11.2026

  • 6 Започва се третата световна война!

    7 5 Отговор
    Далаверата на " Нвидия" помогната от" Рижия" , свърши добра работа!!!
    Бог да помага на Тайван и гражданите му!!!
    Духа на "Червената Чума" е вече е изпуснат от бутилката!!!
    Си дзи Пин , е един от най-влиятелните олигарси в света, успя за разлика от Пусин
    да внуши на Китайците , че не разполага с милиарди!
    Това приятно " занимание с милиарди " е поверено на зет му и сестра му!!!
    Също така "КСП " (Китайската Секретна Полиция) е безпрецедентна в завоалирането
    на тайните за милиардите му!!!

    09:31 12.11.2026

  • 7 Госあ

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "руззззНациии":

    Като не си наясно, не коментирай. Избори има, но са различен формат. А в ККП има поне три идеологически фракции. Освен това, противно на западната пропаганда, властта е доста децентрализирана с местни парламенти и самоуправления. Финансовите средства също се разпределят в голяма степен според изкараното от самите провинции. И накрая, има провинции като Хонконг, Макао, Тибет и Тайван, дори и Синдзян, които притежават изключителна автономия

    09:31 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Елементарен Си

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "кош му направите бе?":

    Ако Европа и САЩ спорът да купуват китайски Бах Луци за три месеца китайците ще усетят глада ,от високо фатално се пада ,питай руснаците

    09:46 12.11.2026

  • 10 Българин

    2 1 Отговор
    Това е духът на времето! Старите Империи се възраждат, провалените държави се връщат към законните си владетели!

    10:07 12.11.2026

  • 11 На къде върви света

    0 0 Отговор
    Тези преди ходеха с наметала сега са с костюмите.

    Коментиран от #13

    10:40 12.11.2026

  • 12 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "кош му направите бе?":

    чайна е същата коч ина като раша, запътили си се към дъното, но са малко по-умни и едва ли ще нападнат Тайван! Видяха какво се случи с геостратега с ботокса.

    10:47 12.11.2026

  • 13 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "На къде върви света":

    Скоро пак ще са със сламените шапки и сандалки от бамбук, комунизма винаги води до глад, поверваха си и те като калния хаганат!

    10:49 12.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания