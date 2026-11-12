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Кървава стрелба в Германия: един убит и ранен след скандал в кафене

Кървава стрелба в Германия: един убит и ранен след скандал в кафене

12 Ноември, 2026 08:48 777 6

  • стрелба-
  • манхайм-
  • германия-
  • кафене-
  • полиция

Спор в заведение в центъра на германския град е прераснал в стрелба. Заподозреният е избягал пеша, но по-късно е бил задържан

Кървава стрелба в Германия: един убит и ранен след скандал в кафене - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е убит, а друг е ранен при стрелба в кафене в центъра на германския град Манхайм. По предварителни данни инцидентът е станал вечерта, след като в заведението е възникнал спор между няколко души.

По време на конфликта един от участниците е открил огън с огнестрелно оръжие. Един от пострадалите е починал, а друг е получил наранявания.

Заподозреният е избягал пеша

След стрелбата заподозреният е напуснал кафенето и е избягал пеша. Полицията го е открила малко по-късно.

При операцията по задържането му полицаи са произвели изстрели. Заподозреният е бил задържан, а както той, така и раненият са получили медицинска помощ.

Полицията не е предоставила информация за тежестта на нараняванията им. Не са съобщени и допълнителни подробности за причините за спора, самоличността на участниците или използваното оръжие. Разследването продължава.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    3 3 Отговор
    Нещо са се избервили май в колективния нацистки Запад

    08:52 12.11.2026

  • 2 Маларт

    13 1 Отговор
    Етнически германци ще да са

    08:53 12.11.2026

  • 3 Хм.....

    14 1 Отговор
    Спора е бил на тема - С цяла брада ли трябва да се влиза в джамията, или с катинарче е достатъчно!

    08:53 12.11.2026

  • 4 Митьо

    5 0 Отговор
    Очите и той така пострада

    08:56 12.11.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    Кой мръсник му е дал оръжие?

    09:02 12.11.2026

  • 6 Както

    4 0 Отговор
    винаги "точна и ясна" информация. "Благодаря",че ви има.

    09:07 12.11.2026

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