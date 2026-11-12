Кървава стрелба в Германия: един убит и ранен след скандал в кафене

Един човек е убит, а друг е ранен при стрелба в кафене в центъра на германския град Манхайм. По предварителни данни инцидентът е станал вечерта, след като в заведението е възникнал спор между няколко души.
По време на конфликта един от участниците е открил огън с огнестрелно оръжие. Един от пострадалите е починал, а друг е получил наранявания.
Заподозреният е избягал пеша
След стрелбата заподозреният е напуснал кафенето и е избягал пеша. Полицията го е открила малко по-късно.
При операцията по задържането му полицаи са произвели изстрели. Заподозреният е бил задържан, а както той, така и раненият са получили медицинска помощ.
Полицията не е предоставила информация за тежестта на нараняванията им. Не са съобщени и допълнителни подробности за причините за спора, самоличността на участниците или използваното оръжие. Разследването продължава.
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1 Възраждане
08:52 12.11.2026
2 Маларт
08:53 12.11.2026
3 Хм.....
08:53 12.11.2026
4 Митьо
08:56 12.11.2026
5 Дзак
09:02 12.11.2026
6 Както
09:07 12.11.2026