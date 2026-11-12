Кървава стрелба в Германия: един убит и ранен след скандал в кафене

Един човек е убит, а друг е ранен при стрелба в кафене в центъра на германския град Манхайм. По предварителни данни инцидентът е станал вечерта, след като в заведението е възникнал спор между няколко души.

По време на конфликта един от участниците е открил огън с огнестрелно оръжие. Един от пострадалите е починал, а друг е получил наранявания.

Заподозреният е избягал пеша

След стрелбата заподозреният е напуснал кафенето и е избягал пеша. Полицията го е открила малко по-късно.

При операцията по задържането му полицаи са произвели изстрели. Заподозреният е бил задържан, а както той, така и раненият са получили медицинска помощ.

Полицията не е предоставила информация за тежестта на нараняванията им. Не са съобщени и допълнителни подробности за причините за спора, самоличността на участниците или използваното оръжие. Разследването продължава.