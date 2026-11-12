Нова атака в Черно море: руски удар по товарен кораб

Русия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, който е плавал към пристанище в украинската Одеска област, съобщи руското министерство на отбраната. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.

Ведомството в Москва съобщи още за поразени енергийни обекти в Украйна, както и складове за боеприпаси в Киев и околностите на столицата.

В подадената информация не се посочват името на кораба, флагът му, видът на товара и мащабът на щетите. Няма и данни за жертви или ранени сред екипажа. Украинските власти не са потвърдили руското твърдение за удара.

Одеска област е важен район за българската общност

Одеска област е сред районите на Украйна с най-голямо българско население. Българите там са над 150 000 души и са третата по численост общност в страната според последното официално преброяване.

В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи. По-големи компактни български общности има в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.