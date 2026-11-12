Нова атака в Черно море: руски удар по товарен кораб

Русия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, който е плавал към пристанище в украинската Одеска област, съобщи руското министерство на отбраната. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.
Ведомството в Москва съобщи още за поразени енергийни обекти в Украйна, както и складове за боеприпаси в Киев и околностите на столицата.
В подадената информация не се посочват името на кораба, флагът му, видът на товара и мащабът на щетите. Няма и данни за жертви или ранени сред екипажа. Украинските власти не са потвърдили руското твърдение за удара.
Одеска област е важен район за българската общност
Одеска област е сред районите на Украйна с най-голямо българско население. Българите там са над 150 000 души и са третата по численост общност в страната според последното официално преброяване.
В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи. По-големи компактни български общности има в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 осраински
На 4 юни 2026 г. Путин обяви, че руските въоръжени сили контролират 80% от Запорожка област, 85% от ДНР и цяла ЛНР. Според руския президент „няма място, където руските въоръжени сили да не са напреднали в Северния военен окръг“.
09:34 12.11.2026
3 Путин Ви каза
09:34 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гларус
Коментиран от #27
09:35 12.11.2026
6 супер
Коментиран от #8, #10, #31
09:36 12.11.2026
7 осраински
09:37 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Още ли са150 000 българите
09:37 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колко ли милиона
09:39 12.11.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Гост":Не знам за какво мизерно племе говориш, Ама и аз се огледа и около тебе..... Руснаците поне си признават за удари по проблемни кораби...... Ама гледам украинците имало британците си мълчат.... Мълчи и нашата евроатлантическа власт за ударите по корабите с дронове по време на изборите.... Което ме навежда на мисълта, че тогава ударите може да не са били руски..... Ако бяха руски олелията щеше да стигне до луната....
09:39 12.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оня
09:41 12.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ама
09:52 12.11.2026
20 нннн
На война - като на война.
Коментиран от #23
09:53 12.11.2026
21 Сзо
10:01 12.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пенсионер
До коментар #20 от "нннн":Няма никакви кораби там, отново лъжат, но това, което става в Уст Луга е истина.
Коментиран от #25
10:04 12.11.2026
24 Анонимен
10:06 12.11.2026
25 нннн
До коментар #23 от "пенсионер":И в Уст Луга е война и се стреля, разбира се. Разликата е, че за там мисиpkитe ръкопляаскат.
10:08 12.11.2026
26 Инна
Според министерството са били поразени следните обекти:
в Киев - завод за монтаж и компоненти за ракетно-космическата промишленост (завод „Генератор“), който произвежда дронове тип „Хорнет“ със среден обсег;
В Киевска област ударите са поразили промишлен обект в Бровари (Patriot-Ukraine, авиационна компания от ново поколение), където Avia UA управлява производствена база за сглобяване на различни видове дронове; обект в Кузминци (завод „Кератем“), който произвежда компоненти за твърдо ракетно гориво; обект в Яготин (Stellar Jet), който произвежда твърдотопливи ракетни ускорители за дронове;
в Житомир - електрически подстанции 330 kV и 110 kV, захранващи с електричество украинските предприятия от отбранителната промишленост.
Освен това, кораб за насипни товари, доставящ доставки за украинските въоръжени сили, е бил повреден по време на пътуване по море до пристанището на Одеса.
10:12 12.11.2026
27 Някой
До коментар #5 от "Гларус":Руснаците удрят "цивилни" кораби, каращи военна продукция. И никога не са го крили - даже видеа пускат. Но го правят в близост до украинското крайбрежие.
Ударите, далеч от Украйна са запазена марка на един силно дрогиран, леко невменяем фашист.
10:15 12.11.2026
28 Лама Кифла
10:26 12.11.2026
29 123
10:34 12.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 язе
До коментар #6 от "супер":вие сами си го съсипвате от години - безбожни цени,нагло отношение,бетономорие....никой не ви е виновен...
А за войната - питайте наште евроАНАЛитици.....
11:00 12.11.2026