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Нова атака в Черно море: руски удар по товарен кораб
  Тема: Украйна

Нова атака в Черно море: руски удар по товарен кораб

12 Ноември, 2026 09:32 1 540 31

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • одеска област-
  • товарен кораб

Москва съобщи и за удари по енергийни обекти и складове за боеприпаси в Киев и околностите му. Украинските власти не са потвърдили твърденията в подадената информация

Нова атака в Черно море: руски удар по товарен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, който е плавал към пристанище в украинската Одеска област, съобщи руското министерство на отбраната. Информацията беше предадена от Ройтерс и ТАСС.

Ведомството в Москва съобщи още за поразени енергийни обекти в Украйна, както и складове за боеприпаси в Киев и околностите на столицата.

В подадената информация не се посочват името на кораба, флагът му, видът на товара и мащабът на щетите. Няма и данни за жертви или ранени сред екипажа. Украинските власти не са потвърдили руското твърдение за удара.

Одеска област е важен район за българската общност

Одеска област е сред районите на Украйна с най-голямо българско население. Българите там са над 150 000 души и са третата по численост общност в страната според последното официално преброяване.

В самия град Одеса живеят между 50 000 и 60 000 българи. По-големи компактни български общности има в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 осраински

    26 9 Отговор
    На 30 септември 2022 г. руският президент Владимир Путин подписа договори за присъединяване към Руската федерация на Донецката народна република (ДНР), Луганската народна република (ЛНР) и Запорожката и Херсонската области. Преди това в тези области бяха проведени референдуми. Руските власти многократно са подчертавали, че статутът на тези руски региони не подлежи на обсъждане.

    На 4 юни 2026 г. Путин обяви, че руските въоръжени сили контролират 80% от Запорожка област, 85% от ДНР и цяла ЛНР. Според руския президент „няма място, където руските въоръжени сили да не са напреднали в Северния военен окръг“.

    09:34 12.11.2026

  • 3 Путин Ви каза

    44 10 Отговор
    Нито един кораб с оръжие няма да премине Ч.море и през Одеса, за да бомби руснаци. Какво не разбрахте, пак .... И да плюете все тая

    09:34 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гларус

    9 31 Отговор
    Не може да бъде! Нали руснаците не удрят търговски кораби. Или ТАСС лъже, или копейките.

    Коментиран от #27

    09:35 12.11.2026

  • 6 супер

    10 35 Отговор
    Руснаците тотално съсипаха туристическия ни сезон лято 2027 ,надявам се копейките да са много щастливи

    Коментиран от #8, #10, #31

    09:36 12.11.2026

  • 7 осраински

    30 5 Отговор
    Докато Западът продължава да води война срещу Русия чрез Украйна, подходът на Москва претърпя радикална промяна... И как! Това, което започна като тласък за денацификация и демилитаризация, се превърна в искане за нова система за сигурност в Европа. А освобождението на Донецка и Луганска области се превърна в прелюдия към завръщането на Херсонска и Запорожка области. И все още не е свършило! А фразата на Путин „Одеса е руски град“ би трябвало да се превърне от мем във факт

    09:37 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още ли са150 000 българите

    25 4 Отговор
    Никой ли не умря, никой ли не се роди. Хахаха. Преброяване от 2012 г. го представя като новината на часа и деня.Хахаха.

    09:37 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колко ли милиона

    31 2 Отговор
    на Европа потънаха пак!

    09:39 12.11.2026

  • 13 Европеец

    36 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не знам за какво мизерно племе говориш, Ама и аз се огледа и около тебе..... Руснаците поне си признават за удари по проблемни кораби...... Ама гледам украинците имало британците си мълчат.... Мълчи и нашата евроатлантическа власт за ударите по корабите с дронове по време на изборите.... Което ме навежда на мисълта, че тогава ударите може да не са били руски..... Ако бяха руски олелията щеше да стигне до луната....

    09:39 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оня

    16 1 Отговор
    А нещо за бункера да напишете дето уж бил училище?

    09:41 12.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ама

    18 1 Отговор
    фонлайнар нали им забрани на руснаците да удрят кораби...

    09:52 12.11.2026

  • 20 нннн

    20 1 Отговор
    Ама кажете на корабите, че там е война и се стреля.
    На война - като на война.

    Коментиран от #23

    09:53 12.11.2026

  • 21 Сзо

    0 7 Отговор
    Явно е важен Путин, а не българската общност в Одеса.

    10:01 12.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пенсионер

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "нннн":

    Няма никакви кораби там, отново лъжат, но това, което става в Уст Луга е истина.

    Коментиран от #25

    10:04 12.11.2026

  • 24 Анонимен

    11 0 Отговор
    А нас какво ни засяга след като кораба е в украински води?. И Украйна поразява кораби в руски води. Воюват си хората.

    10:06 12.11.2026

  • 25 нннн

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "пенсионер":

    И в Уст Луга е война и се стреля, разбира се. Разликата е, че за там мисиpkитe ръкопляаскат.

    10:08 12.11.2026

  • 26 Инна

    6 0 Отговор
    Руското Министерство на отбраната определи целите на масирания удар, извършен в нощта на 12 ноември с наземни прецизни оръжия и щурмови дронове.

    Според министерството са били поразени следните обекти:
    в Киев - завод за монтаж и компоненти за ракетно-космическата промишленост (завод „Генератор“), който произвежда дронове тип „Хорнет“ със среден обсег;
    В Киевска област ударите са поразили промишлен обект в Бровари (Patriot-Ukraine, авиационна компания от ново поколение), където Avia UA управлява производствена база за сглобяване на различни видове дронове; обект в Кузминци (завод „Кератем“), който произвежда компоненти за твърдо ракетно гориво; обект в Яготин (Stellar Jet), който произвежда твърдотопливи ракетни ускорители за дронове;
    в Житомир - електрически подстанции 330 kV и 110 kV, захранващи с електричество украинските предприятия от отбранителната промишленост.
    Освен това, кораб за насипни товари, доставящ доставки за украинските въоръжени сили, е бил повреден по време на пътуване по море до пристанището на Одеса.

    10:12 12.11.2026

  • 27 Някой

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гларус":

    Руснаците удрят "цивилни" кораби, каращи военна продукция. И никога не са го крили - даже видеа пускат. Но го правят в близост до украинското крайбрежие.
    Ударите, далеч от Украйна са запазена марка на един силно дрогиран, леко невменяем фашист.

    10:15 12.11.2026

  • 28 Лама Кифла

    5 0 Отговор
    ох, най после вече знаем че българите в Одеса са там.....помислих че Зелю ги е жертвал на фронта......моля Ви всеки ден ни информирайте

    10:26 12.11.2026

  • 29 123

    6 0 Отговор
    Много интересно, за няколко случая в последните месеци Русия си казва без да я разледват и питат, че са атакували кораби, а при случаите в Българската икономическа зона не си признава - това ми е много странно, някой трябва да се позамисли върху тези факти.

    10:34 12.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 язе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "супер":

    вие сами си го съсипвате от години - безбожни цени,нагло отношение,бетономорие....никой не ви е виновен...
    А за войната - питайте наште евроАНАЛитици.....

    11:00 12.11.2026

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