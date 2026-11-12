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Край на американската доминация? Европа търси алтернатива на HIMARS
  Тема: Украйна

Край на американската доминация? Европа търси алтернатива на HIMARS

12 Ноември, 2026 09:45 1 342 18

  • словения-
  • германия-
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  • himars

Любляна вероятно обсъжда покупка на германската реактивна система чрез обща сделка с Берлин. Конкретен договор все още няма

Край на американската доминация? Европа търси алтернатива на HIMARS - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словения вероятно проучва възможността да придобие германската реактивна система за залпов огън MARS 3, известна и като EuroPULS. Възможната покупка може да бъде извършена чрез обща сделка с Германия, но към момента няма потвърден договор или официално съобщение, че Любляна е избрала конкретно този комплекс.

Предположението е свързано със срещата на германския министър на отбраната Борис Писториус със словенския му колега Валентин Хайдиняк на 3 ноември. След разговорите Писториус заяви: „Освен това има още много потенциал за допълнително сътрудничество. Водим разговори и по тези въпроси. Ще посоча само например противотанкови мини, артилерийски системи и, не на последно място, дронове.“ Германското военно министерство не уточни какви точно артилерийски системи са били обсъждани.

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Предишните сделки насочват към обща покупка

Интересът към MARS 3 се свързва с досегашните оръжейни договори на Словения. През лятото на 2025 г. страната поръча френски 155-милиметрови самоходни гаубици CAESAR, а през януари 2024 г. придоби първата си батарея от системата за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM.

През юли 2025 г. Словения поръча още две батареи IRIS-T SLM чрез германската служба за военни доставки и компанията Diehl Defence. Механизмът позволява на държави партньори да се възползват от германски договори и общи условия за доставка, обучение и поддръжка.

Именно този опит е сред причините да се допуска, че Любляна може да се включи в планираната германска програма за MARS 3. Според германското издание Hartpunkt Берлин подготвя рамково споразумение с KNDS Deutschland за няколкостотин системи, част от които могат да бъдат предназначени за съюзнически държави при същите условия.

Какво представлява MARS 3

MARS 3 е европейска версия на израелската реактивна система PULS. Комплексът е разработен за европейския пазар от KNDS Deutschland и Elbit Systems и е замислен като конкурент на американската M142 HIMARS. Производителят посочва обсег на използваните боеприпаси до 300 километра, възможност за монтаж върху различни колесни и верижни платформи и автоматизирано презареждане.

Системата е предназначена да използва различни ракети и боеприпаси, а не само един тип боеприпас. Сред възможните интеграции е и противокорабната ракета NSM, което разширява употребата ѝ извън ударите по наземни цели. KNDS представя MARS 3 като европейска система с планирана производствена база за пускови установки и боеприпаси.

Пазарът на реактивни системи се разширява

Германия планира да придобие до 300 комплекса MARS 3, от които 150 са предназначени за Бундесвера, а останалите могат да бъдат предложени на чуждестранни купувачи. България също е посочена сред потенциалните клиенти на системата.

Системи PULS вече са на въоръжение в Нидерландия, Дания и Сърбия, а Гърция очаква доставки. В същото време Норвегия избра южнокорейската K239 Chunmoo вместо HIMARS. Сред посочените причини са обсегът до 500 километра и възможността за по-бързо получаване на комплексите.

За Словения следващата стъпка би била конкретно решение за типа система и параметрите на евентуалната поръчка. До такова решение MARS 3 остава вероятен, но непотвърден вариант за модернизиране на словенската ракетна артилерия.

Източници: obozrevatel.com, hartpunkt.de


Словения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ала

    8 6 Отговор
    Бала

    09:47 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    16 7 Отговор
    Избор има за качеството няма да говорим.Европа да се възползва утре е черен петък
    С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей»

    Коментиран от #12

    09:49 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 007 лиценз ту кил

    7 3 Отговор
    И с кого точно ще воюва Словения, която дори при разпада на Югославия мина метър?

    09:57 12.11.2026

  • 9 ЕвроПулс

    4 3 Отговор
    Сърцето на Европа спря, откъде пулс? А доставките от Марс ще се забавят поради скъпия дизел!

    10:01 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    Алтернативата за Европа е алтернатива ,,,,,,,идиотите управляващи ЕС я водят към гибел ,замисляли ли се как се спира сатана буревестник Прометей

    10:08 12.11.2026

  • 12 стоян

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    До 3 ком - другар с тия системи ли победихте Украйна че ги препоръчваш

    10:09 12.11.2026

  • 13 Търновец

    0 1 Отговор
    Никога МАРЗ 3 в България - по същeство това в основата си е HIMARS от САЩ подарен на Израел и след това натрапен на ЕС от Израелското лоби в Германия. Чрез системата Израел и САЩ могат да упражняват въздействие върху купувачите но също и системата е твърде тежка и ниско мобилна и не е за пресечения терен на Балканите. А Германия и Франция съвместно разработват нови дългобойни системи. А за нас като гаубичар предлагам по скромната но и по качествена Германска MARS 2 която е изпитана и добра за нас.

    10:22 12.11.2026

  • 14 Аматьор

    1 0 Отговор
    • MARS II: Използва тежко верижно шаси (производно на бойния танк Bradley/M270), което е с високо тегло, по-голям разход на гориво и по-бавна скорост по шосе.
    • MARS 3 (EuroPULS): Използва гъвкава колесна платформа (шасита тип IVECO 8x8, Scania 8x8, Tatra 6x6) с бойно тегло под 40 тона, пътна скорост до 90 км/ч и възможност за бърза тактическа смяна на позицията (shoot-and-scoot)

    Коментиран от #18

    10:33 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха - спокойно 800 000 армия на вселенски ще пази европа от русия само трябва да й се плаща заплата поне 10 години

    10:43 12.11.2026

  • 17 евръсъздание УрсуКалас

    0 1 Отговор
    Ехооооо,алтенагиваааа,къдеее сиии?

    10:46 12.11.2026

  • 18 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аматьор":

    Ей какво ли не може да научи човек тук. Брадли било танк🤣🤣🤣🤣🤣

    10:59 12.11.2026

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