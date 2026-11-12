Край на американската доминация? Европа търси алтернатива на HIMARS

Словения вероятно проучва възможността да придобие германската реактивна система за залпов огън MARS 3, известна и като EuroPULS. Възможната покупка може да бъде извършена чрез обща сделка с Германия, но към момента няма потвърден договор или официално съобщение, че Любляна е избрала конкретно този комплекс.

Предположението е свързано със срещата на германския министър на отбраната Борис Писториус със словенския му колега Валентин Хайдиняк на 3 ноември. След разговорите Писториус заяви: „Освен това има още много потенциал за допълнително сътрудничество. Водим разговори и по тези въпроси. Ще посоча само например противотанкови мини, артилерийски системи и, не на последно място, дронове.“ Германското военно министерство не уточни какви точно артилерийски системи са били обсъждани.

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Предишните сделки насочват към обща покупка

Интересът към MARS 3 се свързва с досегашните оръжейни договори на Словения. През лятото на 2025 г. страната поръча френски 155-милиметрови самоходни гаубици CAESAR, а през януари 2024 г. придоби първата си батарея от системата за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM.

През юли 2025 г. Словения поръча още две батареи IRIS-T SLM чрез германската служба за военни доставки и компанията Diehl Defence. Механизмът позволява на държави партньори да се възползват от германски договори и общи условия за доставка, обучение и поддръжка.

Именно този опит е сред причините да се допуска, че Любляна може да се включи в планираната германска програма за MARS 3. Според германското издание Hartpunkt Берлин подготвя рамково споразумение с KNDS Deutschland за няколкостотин системи, част от които могат да бъдат предназначени за съюзнически държави при същите условия.

Какво представлява MARS 3

MARS 3 е европейска версия на израелската реактивна система PULS. Комплексът е разработен за европейския пазар от KNDS Deutschland и Elbit Systems и е замислен като конкурент на американската M142 HIMARS. Производителят посочва обсег на използваните боеприпаси до 300 километра, възможност за монтаж върху различни колесни и верижни платформи и автоматизирано презареждане.

Системата е предназначена да използва различни ракети и боеприпаси, а не само един тип боеприпас. Сред възможните интеграции е и противокорабната ракета NSM, което разширява употребата ѝ извън ударите по наземни цели. KNDS представя MARS 3 като европейска система с планирана производствена база за пускови установки и боеприпаси.

Пазарът на реактивни системи се разширява

Германия планира да придобие до 300 комплекса MARS 3, от които 150 са предназначени за Бундесвера, а останалите могат да бъдат предложени на чуждестранни купувачи. България също е посочена сред потенциалните клиенти на системата.

Системи PULS вече са на въоръжение в Нидерландия, Дания и Сърбия, а Гърция очаква доставки. В същото време Норвегия избра южнокорейската K239 Chunmoo вместо HIMARS. Сред посочените причини са обсегът до 500 километра и възможността за по-бързо получаване на комплексите.

За Словения следващата стъпка би била конкретно решение за типа система и параметрите на евентуалната поръчка. До такова решение MARS 3 остава вероятен, но непотвърден вариант за модернизиране на словенската ракетна артилерия.

Източници: obozrevatel.com, hartpunkt.de