Нова жертва на войната край Запорожката АЕЦ: какво съобщиха от централата?

Служител на Запорожката атомна електроцентрала е загинал в дома си след удар с дрон, съобщи назначеното от Русия ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. По данни на агенцията това е 15-ият загинал служител на АЕЦ от април насам. Руската страна твърди, че ударът е извършен от украински дрон.
В изявлението се посочва, че служителят се е прибрал у дома след смяна, когато е бил поразен. Ръководството на централата заявява: „Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по жилищни сгради в Енергодар и близките села. Изтощението от непрестанния обстрел и неговите последици нараства бързо. Условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в Запорожката АЕЦ.“
Новият случай идва седмица след като Международната агенция за атомна енергия съобщи за убит служител на Запорожката АЕЦ при атака с дрон. При отделно нападение е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.
Централата остава зависима от външно електрозахранване
Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г. Оттогава Москва и Киев взаимно се обвиняват за военни действия, които според тяхната оценка застрашават ядрената безопасност в района.
Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво в реакторите. В Енергодар живеят много от служителите на централата, а градът и близките села често стават обект на атаки.
През юли ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че главният инженер на централата е загинал при удар с украински дрон близо до комплекса. Новото съобщение за загинал служител е част от поредицата твърдения за жертви сред персонала на централата, но информацията за отговорността за отделните атаки остава предмет на взаимни обвинения между Русия и Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой е терориста?
Коментиран от #2, #3, #6
09:09 12.11.2026
2 Антирашист 5062
До коментар #1 от "Кой е терориста?":Що за въппос,и тук в сайта рашистите бълват змии и гущери и заплашват с яо .
Коментиран от #4
09:18 12.11.2026
3 някой луд,
До коментар #1 от "Кой е терориста?":който си има клоун
09:18 12.11.2026
4 Кео ти пука
До коментар #2 от "Антирашист 5062":нали ще остабе ИИ
09:19 12.11.2026
5 Историк
Коментиран от #8, #9
09:22 12.11.2026
6 Леле - леле ! 🤔
До коментар #1 от "Кой е терориста?":Предвид , че украинската хунта го прави вероятно със знанието на ЕС , а ударите са с помощта на западни разузнавания данни , колко ли е силна русофобията на кукловодите в Брюксел и алианса !?
09:23 12.11.2026
7 нннн
Тия международни наблюдаващи само носа си ли чоплят или демократично е забранено на медиите да казват кой е виновният?
09:32 12.11.2026
8 псевдоИсторик
До коментар #5 от "Историк":В школата на Сорос сигурно си учил само история на либералносексуалната свобода и равноправие! Така че простено ти е за незнанието!
09:35 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Руснаците ще се самовзривят като
09:35 12.11.2026