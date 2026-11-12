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Нова жертва на войната край Запорожката АЕЦ: какво съобщиха от централата?
  Тема: Украйна

Нова жертва на войната край Запорожката АЕЦ: какво съобщиха от централата?

12 Ноември, 2026 09:04 833 10

  • запорожка аец-
  • енергодар-
  • дронове-
  • украйна

Руското ръководство на централата твърди, че атаката е извършена от украински дрон. По данни на Ройтерс това е 15-ият загинал служител от април насам

Нова жертва на войната край Запорожката АЕЦ: какво съобщиха от централата? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на Запорожката атомна електроцентрала е загинал в дома си след удар с дрон, съобщи назначеното от Русия ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. По данни на агенцията това е 15-ият загинал служител на АЕЦ от април насам. Руската страна твърди, че ударът е извършен от украински дрон.

В изявлението се посочва, че служителят се е прибрал у дома след смяна, когато е бил поразен. Ръководството на централата заявява: „Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по жилищни сгради в Енергодар и близките села. Изтощението от непрестанния обстрел и неговите последици нараства бързо. Условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в Запорожката АЕЦ.“

Новият случай идва седмица след като Международната агенция за атомна енергия съобщи за убит служител на Запорожката АЕЦ при атака с дрон. При отделно нападение е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.

Централата остава зависима от външно електрозахранване

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г. Оттогава Москва и Киев взаимно се обвиняват за военни действия, които според тяхната оценка застрашават ядрената безопасност в района.

Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво в реакторите. В Енергодар живеят много от служителите на централата, а градът и близките села често стават обект на атаки.

През юли ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че главният инженер на централата е загинал при удар с украински дрон близо до комплекса. Новото съобщение за загинал служител е част от поредицата твърдения за жертви сред персонала на централата, но информацията за отговорността за отделните атаки остава предмет на взаимни обвинения между Русия и Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой е терориста?

    18 2 Отговор
    Кой заплашва Европа с ядрена катастрофа?

    Коментиран от #2, #3, #6

    09:09 12.11.2026

  • 2 Антирашист 5062

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е терориста?":

    Що за въппос,и тук в сайта рашистите бълват змии и гущери и заплашват с яо .

    Коментиран от #4

    09:18 12.11.2026

  • 3 някой луд,

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е терориста?":

    който си има клоун

    09:18 12.11.2026

  • 4 Кео ти пука

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист 5062":

    нали ще остабе ИИ

    09:19 12.11.2026

  • 5 Историк

    4 7 Отговор
    Това е ядрената бомба на Путин. Съвсем ясна е стратегията, защо веднага като нахру в Украйна руската варварска орда окупира Запорожие и най-голямата атомна АЕЦ в Европа? 5 години доказва защо- за да тероризира и Украйна и Европа. Световната организация по ядрена енергия е безсилни, ООН е безсилно, международното правосъдие е безсилни, мирът зависи от кръвожадният диктатор Путин. Докато е така, няма как да има мир. Световната разруха е неминуема. Русия 100 години се доказва, ненадмината е в злото.

    Коментиран от #8, #9

    09:22 12.11.2026

  • 6 Леле - леле ! 🤔

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е терориста?":

    Предвид , че украинската хунта го прави вероятно със знанието на ЕС , а ударите са с помощта на западни разузнавания данни , колко ли е силна русофобията на кукловодите в Брюксел и алианса !?

    09:23 12.11.2026

  • 7 нннн

    10 1 Отговор
    За пет години не прочетох и чух КОЙ стреля по АЕЦ и иска да предизвика ядрена авария.
    Тия международни наблюдаващи само носа си ли чоплят или демократично е забранено на медиите да казват кой е виновният?

    09:32 12.11.2026

  • 8 псевдоИсторик

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    В школата на Сорос сигурно си учил само история на либералносексуалната свобода и равноправие! Така че простено ти е за незнанието!

    09:35 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Руснаците ще се самовзривят като

    1 3 Отговор
    В Чернобил,но ще го отвлечем и ние европейците.

    09:35 12.11.2026

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