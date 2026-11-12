Нова жертва на войната край Запорожката АЕЦ: какво съобщиха от централата?

Служител на Запорожката атомна електроцентрала е загинал в дома си след удар с дрон, съобщи назначеното от Русия ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. По данни на агенцията това е 15-ият загинал служител на АЕЦ от април насам. Руската страна твърди, че ударът е извършен от украински дрон.

В изявлението се посочва, че служителят се е прибрал у дома след смяна, когато е бил поразен. Ръководството на централата заявява: „Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по жилищни сгради в Енергодар и близките села. Изтощението от непрестанния обстрел и неговите последици нараства бързо. Условията на живот в Енергодар са пряко свързани със сигурността в Запорожката АЕЦ.“

Новият случай идва седмица след като Международната агенция за атомна енергия съобщи за убит служител на Запорожката АЕЦ при атака с дрон. При отделно нападение е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.

Централата остава зависима от външно електрозахранване

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г. Оттогава Москва и Киев взаимно се обвиняват за военни действия, които според тяхната оценка застрашават ядрената безопасност в района.

Запорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво в реакторите. В Енергодар живеят много от служителите на централата, а градът и близките села често стават обект на атаки.

През юли ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че главният инженер на централата е загинал при удар с украински дрон близо до комплекса. Новото съобщение за загинал служител е част от поредицата твърдения за жертви сред персонала на централата, но информацията за отговорността за отделните атаки остава предмет на взаимни обвинения между Русия и Украйна.