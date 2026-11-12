Европейски пари срещу подкрепа за Украйна: ще се наложи ли Мерц?

Точно навреме за второто посещение в Берлин на Петер Мадяр, новия унгарски министър-председател, канцлерът Мерц разбуни духовете с писмо, изпратено до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
Мерц иска финансова рамка да е обвързана с помощта за Украйна
Същността на неговото предложение: текущите преговори относно многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. да бъдат обвързани с финансирането на Украйна. Очевидно Германия смята, че като най-големия нетен вносител в бюджета на ЕС разполага с необходимите лостове, за да коригира най-накрая това, което отдавна се възприема като несправедливо разпределение на тежестта при подкрепата за Киев, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).
Изданието разполага с копие на писмото на Мерц, изпратено до председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него Мерц отбелязва, че предвид заплахата за сигурността, пред която е изправена Европа, подкрепата за Украйна представлява "неделима отговорност", която "всички ние носим заедно". Същевременно той отбелязва, че "помощта за Украйна е разпределена неравномерно, а огромната част от нея се осигурява само от няколко държави членки". В тази връзка Мерц иска от Коща да включи темата в дневния ред на неформалното заседание на Съвета на ЕС в Дъблин този петък като приоритет.
Как реагираха Унгария, Словакия, Чехия и България?
Обвързването на преговорите за многогодишната финансова рамка с финансирането за Украйна е изключително деликатен въпрос от политическа гледна точка, посочва ФАЦ. Медията уточнява, че за държавите членки, които са нетен бенефициент от европейските фондове, това ще означава да приемат съкращения.
Реакцията на част от тях не закъсня: в Берлин Петер Мадяр обяви, че не е сигурен, че това писмо изпраща "правилното послание". Словакия и Чехия се обявиха против искането на германския канцлер всички страни от ЕС да участват във финансирането на Украйна. Словашкият премиер Роберт Фицо дори определи позицията на Мерц като "изнудване", а чешкият му колега Андрей Бабиш заяви, че не знае защо Мерц говори така.
Според информация на агенция Блумбърг пред Мерц Петер Мадяр се е обявил против искането за обвързване на споразумението за финансиране на Украйна с приемането на следващия многогодишен бюджет на ЕС.
Българският премиер Румен Радев коментира във вторник в присъствието на Урсула фон дер Лайен, че подкрепата на България за Украйна никога не е преставала - включително с износ на електричество и възстановяването на железопътната система на Украйна. "Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканва да влезем в 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента. Но България в никакъв случай не блокира желанието на другите държави да подкрепят така, както могат."
Ще се наложи ли Фридрих Мерц?
ФАЦ припомня, че Унгария, Словакия и Чехия още миналия месец са дали ясно да се разбере, че не желаят да носят солидарна отговорност за евентуални нови заеми за Киев. Към тази група държави германското издание причислява и България. Но точно тези държави са и най-големите нетни получатели на средства от кохезионните фондове на ЕС - начело с Унгария, припомня германската медия.
По отношение на заема за Киев в размер на 90 милиарда евро, одобрен в края на миналата година, тогавашният унгарски министър-председател Виктор Орбан издейства страната му да бъде изключена, а впоследствие това направиха също Чехия и Словакия. Те се съгласиха със заема единствено при условие че техните страни няма да носят отговорност за свързаните с него разходи или за неговото погасяване. Белгия, Франция и Италия пък не се съгласиха замразените на територията на ЕС активи на Руската централна банка да бъдат използвани като обезпечение за заема, тъй като това създава твърде много рискове.
Преговорите продължават, а Мерц разполага с лостове за влияние - нова финансова рамка на ЕС не може да бъде одобрена без съгласието на Германия, обобщава ФАЦ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнее
10:14 12.11.2026
2 Добре беше
Коментиран от #29
10:15 12.11.2026
3 Абе тия в ЕС
Коментиран от #14
10:15 12.11.2026
4 ОЧЕВИДНО ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА
10:16 12.11.2026
5 Трол
10:17 12.11.2026
6 Мерц бил искал ...
10:17 12.11.2026
7 Дали има някой?!
Все пак-
,,Кръвта-вода не става!"...!
10:17 12.11.2026
8 Шмерц
10:18 12.11.2026
9 Инна
Заплахата на Германия да блокира седемгодишния бюджет на ЕС за финансиране на Украйна е неуместна, тъй като балтийските и скандинавските страни предоставят на Киев значително по-голяма подкрепа спрямо размера на своите икономики, заяви естонският министър на финансите Юрген Лиги пред докладчика.
„Една трета от цялата помощ за Украйна идва от скандинавските и балтийските страни . По отношение на БВП балтийските страни плащат значително повече, Дания плаща значително повече. Тези, които са най-гласовити за позицията си, не е задължително да предоставят най-много помощ“, каза естонският министър на финансите.
10:19 12.11.2026
10 Ей стабилни сме,
Коментиран от #16
10:19 12.11.2026
11 Който му
Няма да стане
10:20 12.11.2026
12 Зеления
10:20 12.11.2026
13 Мерц бил искал ...
Коментиран от #22
10:21 12.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бял ден да не видят
10:22 12.11.2026
16 Абе
До коментар #10 от "Ей стабилни сме,":То няма съюз ,дето да сме влезли и да не се е разпаднал после:)))
10:24 12.11.2026
17 Васил
10:25 12.11.2026
18 Съдията
Коментиран от #25
10:25 12.11.2026
19 Лопата Орешник
10:26 12.11.2026
20 ами
10:27 12.11.2026
21 долу ес
10:29 12.11.2026
22 гост
До коментар #13 от "Мерц бил искал ...":Германия е имало 10 века преди Раша и ще има поне 10 века след Раша !!! И през цялото това време е била водеща в Европа , а не клоаката на Европа като Раша !! Не берете грижа за Германия , гледайте си азиатското блато и най- добре се преместете в него , като толкова ви харесва !!
Коментиран от #28, #42
10:30 12.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зеления
Коментиран от #31
10:30 12.11.2026
25 Абе
До коментар #18 от "Съдията":И цървулите ще ти вземе.😅😅😅
10:30 12.11.2026
26 Гай Турий
10:30 12.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Българин
До коментар #2 от "Добре беше":Какви 3 евро е дизела. П-глупавите и по 7 евро плащат!
10:38 12.11.2026
30 дядо Дони
10:39 12.11.2026
31 Българин
До коментар #24 от "Зеления":Познай от седем пъти, от къде немските компании ще вземат "седемсдесет и няколко милиона"?
10:40 12.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
10:42 12.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 защо
Работата им е те да финансират!
10:44 12.11.2026
37 гост
До коментар #32 от "100 евро пенсия в русия":Не го плаши , да си мечтае , аз ще му платя билета , само да хване поезда без право на връщане !!
Коментиран от #41
10:46 12.11.2026
38 Историк
Коментиран от #46
10:47 12.11.2026
39 Атлантическият нацист Шмерцц
10:47 12.11.2026
40 Така е в клуба на богатите
Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
11 Ноември, 2026 ...евростат
10:51 12.11.2026
41 в "клуба на богатите" си ходи
До коментар #37 от "гост":гости-нацисти и гости-ционисти не ни трябват. И Урсули не ни трябват и шмерцове като тоя швабата също
10:53 12.11.2026
42 Флипп
До коментар #22 от "гост":Абе вие верно всичките в задник сте правени, то ясно че нормален човек трол няма да стане, ама поне някакви стандарти да има, такива дебили и за чистота не ставате, Русия, като държава е с точно един век по стара от Германия. Ама не го пише това в сводката и дебила откъде да знае.
10:55 12.11.2026
43 Жорко
10:56 12.11.2026
44 Мерц не ни е важен !
Да, плащанията ни в годишния бюджет на Европейския съюз за 2027 г. се увеличават точно с 7% спрямо предходната 2026 г., който достигат рекордният общ размер от 212 милиарда евро за ЕС. С 7% нарастват плащанията ни, но реалният БВП на България нараства с по малко от 2.7% на годишна база ! Че въпроса е граби ли ни ЕК или "Европа стои твърдо с България" ? Европа стои твърдо с България нали?
5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"... и Мерц ...
10:57 12.11.2026
45 Този малоумник
10:59 12.11.2026
46 Гоподине,
До коментар #38 от "Историк":Вие сте нсистина истЕрик!
10:59 12.11.2026