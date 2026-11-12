Европейски пари срещу подкрепа за Украйна: ще се наложи ли Мерц?

Точно навреме за второто посещение в Берлин на Петер Мадяр, новия унгарски министър-председател, канцлерът Мерц разбуни духовете с писмо, изпратено до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Мерц иска финансова рамка да е обвързана с помощта за Украйна

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Същността на неговото предложение: текущите преговори относно многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. да бъдат обвързани с финансирането на Украйна. Очевидно Германия смята, че като най-големия нетен вносител в бюджета на ЕС разполага с необходимите лостове, за да коригира най-накрая това, което отдавна се възприема като несправедливо разпределение на тежестта при подкрепата за Киев, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Изданието разполага с копие на писмото на Мерц, изпратено до председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него Мерц отбелязва, че предвид заплахата за сигурността, пред която е изправена Европа, подкрепата за Украйна представлява "неделима отговорност", която "всички ние носим заедно". Същевременно той отбелязва, че "помощта за Украйна е разпределена неравномерно, а огромната част от нея се осигурява само от няколко държави членки". В тази връзка Мерц иска от Коща да включи темата в дневния ред на неформалното заседание на Съвета на ЕС в Дъблин този петък като приоритет.

Как реагираха Унгария, Словакия, Чехия и България?

Обвързването на преговорите за многогодишната финансова рамка с финансирането за Украйна е изключително деликатен въпрос от политическа гледна точка, посочва ФАЦ. Медията уточнява, че за държавите членки, които са нетен бенефициент от европейските фондове, това ще означава да приемат съкращения.

Реакцията на част от тях не закъсня: в Берлин Петер Мадяр обяви, че не е сигурен, че това писмо изпраща "правилното послание". Словакия и Чехия се обявиха против искането на германския канцлер всички страни от ЕС да участват във финансирането на Украйна. Словашкият премиер Роберт Фицо дори определи позицията на Мерц като "изнудване", а чешкият му колега Андрей Бабиш заяви, че не знае защо Мерц говори така.

Според информация на агенция Блумбърг пред Мерц Петер Мадяр се е обявил против искането за обвързване на споразумението за финансиране на Украйна с приемането на следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Българският премиер Румен Радев коментира във вторник в присъствието на Урсула фон дер Лайен, че подкрепата на България за Украйна никога не е преставала - включително с износ на електричество и възстановяването на железопътната система на Украйна. "Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканва да влезем в 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента. Но България в никакъв случай не блокира желанието на другите държави да подкрепят така, както могат."

Ще се наложи ли Фридрих Мерц?

ФАЦ припомня, че Унгария, Словакия и Чехия още миналия месец са дали ясно да се разбере, че не желаят да носят солидарна отговорност за евентуални нови заеми за Киев. Към тази група държави германското издание причислява и България. Но точно тези държави са и най-големите нетни получатели на средства от кохезионните фондове на ЕС - начело с Унгария, припомня германската медия.

По отношение на заема за Киев в размер на 90 милиарда евро, одобрен в края на миналата година, тогавашният унгарски министър-председател Виктор Орбан издейства страната му да бъде изключена, а впоследствие това направиха също Чехия и Словакия. Те се съгласиха със заема единствено при условие че техните страни няма да носят отговорност за свързаните с него разходи или за неговото погасяване. Белгия, Франция и Италия пък не се съгласиха замразените на територията на ЕС активи на Руската централна банка да бъдат използвани като обезпечение за заема, тъй като това създава твърде много рискове.

Преговорите продължават, а Мерц разполага с лостове за влияние - нова финансова рамка на ЕС не може да бъде одобрена без съгласието на Германия, обобщава ФАЦ.