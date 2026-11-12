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Европейски пари срещу подкрепа за Украйна: ще се наложи ли Мерц?
  Тема: Украйна

Европейски пари срещу подкрепа за Украйна: ще се наложи ли Мерц?

12 Ноември, 2026 10:12 1 171 46

  • украйна-
  • германия-
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  • фридрих мерц

Словакия го обвини в "изнудване", а Румен Радев посочи, че България е в процедура по свръхдефицит

Европейски пари срещу подкрепа за Украйна: ще се наложи ли Мерц? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Точно навреме за второто посещение в Берлин на Петер Мадяр, новия унгарски министър-председател, канцлерът Мерц разбуни духовете с писмо, изпратено до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Мерц иска финансова рамка да е обвързана с помощта за Украйна

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Същността на неговото предложение: текущите преговори относно многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. да бъдат обвързани с финансирането на Украйна. Очевидно Германия смята, че като най-големия нетен вносител в бюджета на ЕС разполага с необходимите лостове, за да коригира най-накрая това, което отдавна се възприема като несправедливо разпределение на тежестта при подкрепата за Киев, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Изданието разполага с копие на писмото на Мерц, изпратено до председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него Мерц отбелязва, че предвид заплахата за сигурността, пред която е изправена Европа, подкрепата за Украйна представлява "неделима отговорност", която "всички ние носим заедно". Същевременно той отбелязва, че "помощта за Украйна е разпределена неравномерно, а огромната част от нея се осигурява само от няколко държави членки". В тази връзка Мерц иска от Коща да включи темата в дневния ред на неформалното заседание на Съвета на ЕС в Дъблин този петък като приоритет.

Как реагираха Унгария, Словакия, Чехия и България?

Обвързването на преговорите за многогодишната финансова рамка с финансирането за Украйна е изключително деликатен въпрос от политическа гледна точка, посочва ФАЦ. Медията уточнява, че за държавите членки, които са нетен бенефициент от европейските фондове, това ще означава да приемат съкращения.

Реакцията на част от тях не закъсня: в Берлин Петер Мадяр обяви, че не е сигурен, че това писмо изпраща "правилното послание". Словакия и Чехия се обявиха против искането на германския канцлер всички страни от ЕС да участват във финансирането на Украйна. Словашкият премиер Роберт Фицо дори определи позицията на Мерц като "изнудване", а чешкият му колега Андрей Бабиш заяви, че не знае защо Мерц говори така.

Според информация на агенция Блумбърг пред Мерц Петер Мадяр се е обявил против искането за обвързване на споразумението за финансиране на Украйна с приемането на следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Българският премиер Румен Радев коментира във вторник в присъствието на Урсула фон дер Лайен, че подкрепата на България за Украйна никога не е преставала - включително с износ на електричество и възстановяването на железопътната система на Украйна. "Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканва да влезем в 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента. Но България в никакъв случай не блокира желанието на другите държави да подкрепят така, както могат."

Ще се наложи ли Фридрих Мерц?

ФАЦ припомня, че Унгария, Словакия и Чехия още миналия месец са дали ясно да се разбере, че не желаят да носят солидарна отговорност за евентуални нови заеми за Киев. Към тази група държави германското издание причислява и България. Но точно тези държави са и най-големите нетни получатели на средства от кохезионните фондове на ЕС - начело с Унгария, припомня германската медия.

По отношение на заема за Киев в размер на 90 милиарда евро, одобрен в края на миналата година, тогавашният унгарски министър-председател Виктор Орбан издейства страната му да бъде изключена, а впоследствие това направиха също Чехия и Словакия. Те се съгласиха със заема единствено при условие че техните страни няма да носят отговорност за свързаните с него разходи или за неговото погасяване. Белгия, Франция и Италия пък не се съгласиха замразените на територията на ЕС активи на Руската централна банка да бъдат използвани като обезпечение за заема, тъй като това създава твърде много рискове.

Преговорите продължават, а Мерц разполага с лостове за влияние - нова финансова рамка на ЕС не може да бъде одобрена без съгласието на Германия, обобщава ФАЦ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнее

    46 2 Отговор
    Мерц е пътник от белия 🚆 кокаинов влак. Ще последва оня Стармър с лъжичката. После следва Макрон с кърпичката. Журналистите ги изненадаха с бЕло в носа

    10:14 12.11.2026

  • 2 Добре беше

    34 1 Отговор
    когато само американците печатаха.. Днес всеки Шмерц може да напечата колкото си пожелае..нищо, че дизека гони 3 евро..

    Коментиран от #29

    10:15 12.11.2026

  • 3 Абе тия в ЕС

    42 2 Отговор
    мазохисти ли са?

    Коментиран от #14

    10:15 12.11.2026

  • 4 ОЧЕВИДНО ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    44 0 Отговор
    Са включили и Мерц в кражбите. Затова е толкова заинтересован.

    10:16 12.11.2026

  • 5 Трол

    1 31 Отговор
    Който не подкрепя Украйна, не трябва да гласува в избори.

    10:17 12.11.2026

  • 6 Мерц бил искал ...

    41 0 Отговор
    А Радев какво иска ? А народите на Европа искат ли го? Кой точно е тоя Мерц ? Кого представлява реално тоя Мерц ? Вие нещо искате ли? Писма пишите ли ....искал бил. Ами да си иска. Ако иска да си дава ама неговата заплата и спестявания

    10:17 12.11.2026

  • 7 Дали има някой?!

    38 1 Отговор
    Който още да не е разбрал,че Мерц е откровен фашист-внук на ,,СС"-вец от ВСВ...!
    Все пак-
    ,,Кръвта-вода не става!"...!

    10:17 12.11.2026

  • 8 Шмерц

    34 1 Отговор
    се мъчи да изнудва, но няма да го трае народа. Всеки политик, който дава пари и оръжия за Украйна си отива със шутове.

    10:18 12.11.2026

  • 9 Инна

    23 0 Отговор
    Естония е възмутена от ултиматума на Германия относно помощта за Украйна.
    Заплахата на Германия да блокира седемгодишния бюджет на ЕС за финансиране на Украйна е неуместна, тъй като балтийските и скандинавските страни предоставят на Киев значително по-голяма подкрепа спрямо размера на своите икономики, заяви естонският министър на финансите Юрген Лиги пред докладчика.

    „Една трета от цялата помощ за Украйна идва от скандинавските и балтийските страни . По отношение на БВП балтийските страни плащат значително повече, Дания плаща значително повече. Тези, които са най-гласовити за позицията си, не е задължително да предоставят най-много помощ“, каза естонският министър на финансите.

    10:19 12.11.2026

  • 10 Ей стабилни сме,

    32 0 Отговор
    цялата еврозона я върнахме в 1 клас откакто ни приеха..

    Коментиран от #16

    10:19 12.11.2026

  • 11 Който му

    21 0 Отговор
    пише писмата само го още повече злепоставя
    Няма да стане

    10:20 12.11.2026

  • 12 Зеления

    29 0 Отговор
    Заместник фюрера на Урсулския Райх - Мерц шантажира цяла Европа за да я занули финансово, а секретарките на фюрер Урсула в България - Крушарския, Пеньоара, двете Шишита излизат всекидневно по телевизиите да пропагандират в полза на същия този Урсулски Райх

    10:20 12.11.2026

  • 13 Мерц бил искал ...

    24 1 Отговор
    Тоя "виден демократ" няма как просто да не направи референдум по темата в "демократична" Германия... Ши го напрай, ши знайте ... Атлантиците така прайът

    Коментиран от #22

    10:21 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бял ден да не видят

    21 2 Отговор
    урсулите и цялото им котило...

    10:22 12.11.2026

  • 16 Абе

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ей стабилни сме,":

    То няма съюз ,дето да сме влезли и да не се е разпаднал после:)))

    10:24 12.11.2026

  • 17 Васил

    20 2 Отговор
    Мерцзавеца нацист скоро ще бъде сменен.

    10:25 12.11.2026

  • 18 Съдията

    22 2 Отговор
    На кой му пука за заплахите на Мерц!? И той и Макрон са пътници, Украйна също.

    Коментиран от #25

    10:25 12.11.2026

  • 19 Лопата Орешник

    21 2 Отговор
    Човек с отпаднала необходимост! С единия крак на бунището на историята! Последните конвулсии на един нацистки наследник!

    10:26 12.11.2026

  • 20 ами

    18 1 Отговор
    ха ха ха - бързо всички европейски държави да си пренапишат бюджетите - точка 1 - украина, точка втора - други нужди, а и да са готови да издържат финансово поне 10 години 800 000 та армия на вселенски

    10:27 12.11.2026

  • 21 долу ес

    17 0 Отговор
    човек с 10 пр подкрепа може да се наложи само на жена си и кучето си!

    10:29 12.11.2026

  • 22 гост

    2 22 Отговор

    До коментар #13 от "Мерц бил искал ...":

    Германия е имало 10 века преди Раша и ще има поне 10 века след Раша !!! И през цялото това време е била водеща в Европа , а не клоаката на Европа като Раша !! Не берете грижа за Германия , гледайте си азиатското блато и най- добре се преместете в него , като толкова ви харесва !!

    Коментиран от #28, #42

    10:30 12.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеления

    19 1 Отговор
    Прави ли ви впечатление как подлогите на Шмерц в България от ППДБ и ГЕРБ са активирани да защитават немската компания на която КЗК й наложи глоба от седемдесет и няколко милиона евро?

    Коментиран от #31

    10:30 12.11.2026

  • 25 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Съдията":

    И цървулите ще ти вземе.😅😅😅

    10:30 12.11.2026

  • 26 Гай Турий

    16 2 Отговор
    Тояненормалник да навдява каската и сам даде пример в канавките в Донбас.

    10:30 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добре беше":

    Какви 3 евро е дизела. П-глупавите и по 7 евро плащат!

    10:38 12.11.2026

  • 30 дядо Дони

    2 1 Отговор
    Трофея ЕС ще си го разделим с Путин.

    10:39 12.11.2026

  • 31 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Зеления":

    Познай от седем пъти, от къде немските компании ще вземат "седемсдесет и няколко милиона"?

    10:40 12.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Европа остана сама и трябва да се грижи за сигурността си.

    10:42 12.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 защо

    0 0 Отговор
    За финансирането, специално създадоха Коалиция на желаещите!!!
    Работата им е те да финансират!

    10:44 12.11.2026

  • 37 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "100 евро пенсия в русия":

    Не го плаши , да си мечтае , аз ще му платя билета , само да хване поезда без право на връщане !!

    Коментиран от #41

    10:46 12.11.2026

  • 38 Историк

    1 2 Отговор
    Интересно ми е защо тези 4 държави не искат да се помага на Украйна солидарно- а то е защото Русия иска. Малко история- през 1956 г. Унгария първа въстана срещу терора на СССР, през 1968 г. Чехословакия ,сега Чехия и Словакия, въстана втора срещу СССР, България винаги е пращала българските танкове в защита на СССР като най-верен сателит. Сега защо точно тези държави пречат на единството на ЕС, което е най-важно за да се спаси света от заплахата Русия? Това е доказателство за силата на руската пропаганда и непреодолимото зло. 39 години империята на злото вербува, подкупва ,рекетира,заплашва и намира предатели управници ,които да и скачат по свирката и да загробват държавите си в интерес на Русия. Наистина е много зловещо, КГБ и ГРУ са ненадминати в отровите си.

    Коментиран от #46

    10:47 12.11.2026

  • 39 Атлантическият нацист Шмерцц

    4 0 Отговор
    Си е просто атлантик. Никой нищо друго не е очаквал от представител на тази сган. Коалицията им на желаещите и лаещите е ясна и за това хората в Европа и в частост в България ги мразят. И тях и престъпното им НАТО

    10:47 12.11.2026

  • 40 Така е в клуба на богатите

    2 0 Отговор
    Обаче !!!! .. Средно около 22% от общия доход на руските домакинства отива за жилищно-комунални услуги (ток, вода, парно, газ и т.н ). Москва: около 10% от доходите
    Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
    42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
    11 Ноември, 2026 ...евростат

    10:51 12.11.2026

  • 41 в "клуба на богатите" си ходи

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    гости-нацисти и гости-ционисти не ни трябват. И Урсули не ни трябват и шмерцове като тоя швабата също

    10:53 12.11.2026

  • 42 Флипп

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Абе вие верно всичките в задник сте правени, то ясно че нормален човек трол няма да стане, ама поне някакви стандарти да има, такива дебили и за чистота не ставате, Русия, като държава е с точно един век по стара от Германия. Ама не го пише това в сводката и дебила откъде да знае.

    10:55 12.11.2026

  • 43 Жорко

    2 0 Отговор
    Мерц....да хванеш хубаво моя шперц!

    10:56 12.11.2026

  • 44 Мерц не ни е важен !

    3 0 Отговор
    Европа стои твърдо с България нали? Така се изцепи Урсулата във Варна...
    Да, плащанията ни в годишния бюджет на Европейския съюз за 2027 г. се увеличават точно с 7% спрямо предходната 2026 г., който достигат рекордният общ размер от 212 милиарда евро за ЕС. С 7% нарастват плащанията ни, но реалният БВП на България нараства с по малко от 2.7% на годишна база ! Че въпроса е граби ли ни ЕК или "Европа стои твърдо с България" ? Европа стои твърдо с България нали?
    5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"... и Мерц ...

    10:57 12.11.2026

  • 45 Този малоумник

    1 0 Отговор
    На снимката да се готви за Нюрнберг 2. Ако преди това не свърши като идола си Адолф.

    10:59 12.11.2026

  • 46 Гоподине,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Вие сте нсистина истЕрик!

    10:59 12.11.2026

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