Европарламентът подготвя историческо решение: действията на Русия срещу украинските деца да бъдат признати за геноцид

Европейският парламент обсъди действията на Русия спрямо украински деца, а гласуването на резолюция по темата е насрочено за 12 ноември. Документът може да определи депортацията, милитаризацията и заличаването на идентичността на украинските деца като действия, съответстващи на юридическото определение за геноцид.
За намерението съобщи заместник-председателката на Върховната рада на Украйна Олена Кондратюк, която участва в дебатите в Брюксел. „Европейският парламент има намерение да заяви, че действията на Русия спрямо украинските деца съответстват на юридическото определение за геноцид и да призове държавите от ЕС официално да ги признаят за такива“, каза тя.
Процедурата е заведена като резолюция по актуален въпрос с референтен номер 2026/2947(RSP). Според Legislative Observatory на Европейския парламент тя все още е в етап „очаква дебат и гласуване“, като вотът е планиран за 12 ноември. Шест политически групи са внесли свои проекти за резолюция. )
Над 20 000 деца са незаконно преместени
По данни, представени от Кондратюк, 20 651 украински деца са били депортирани или незаконно преместени от Русия. Тя посочи още, че 1,6 млн. деца се намират под постоянен натиск в окупираните от Русия територии на Украйна, а 2789 деца са били върнати.
Дебатите са организирани по обща инициатива на Кондратюк и вицепрезидентката на Европейския парламент Ева Копач. За първи път основният акцент е поставен не само върху децата, които са били отвлечени и отведени в Русия, но и върху тези, които живеят в окупираните украински територии.
Акцент върху милитаризацията и идентичността
Темата засяга и системната милитаризация и индоктринация на украински деца. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас заяви при откриването на дебатите, че има многобройни доказателства за организирана руска кампания по депортиране, милитаризация и заличаване на идентичността на децата. По думите ѝ това дава основания да се говори за престъпление срещу човечеството.
Доклад на ОССЕ от 2026 г. също описва насилствено преместване, промяна на идентичност, индоктринация и милитаризация на украински деца. Организацията посочва, че повече от 1,5 млн. деца в окупираните територии са изложени на пропаганда и ограничения на правата си.
Ева Копач заяви, че Русия разделя украински деца от семействата им, подлага ги на принудително осиновяване, отнема идентичността им и им забранява да говорят украински език.
Кондратюк призова за засилване и уеднаквяване на санкциите срещу всички организации и лица, свързани с престъпленията срещу украински деца. Приемането на резолюцията би било политически акт на Европейския парламент, а последващите санкции и други решения ще зависят от държавите членки и институциите на Европейския съюз.
Източници: obozrevatel.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия ги спасила
Коментиран от #8, #14
10:29 12.11.2026
2 Потрес
Ужасяващи срамни и цинични двойни стандарти!!!
10:29 12.11.2026
3 А Близкия изток
10:32 12.11.2026
4 мара е срам
10:32 12.11.2026
5 Правилно
10:32 12.11.2026
6 Морски
10:33 12.11.2026
7 Накрая
10:36 12.11.2026
8 Русия е ЗЛО и
До коментар #1 от "Русия ги спасила":не е направила нищо полезно за човечеството .
Коментиран от #10, #15
10:37 12.11.2026
9 Мда
10:39 12.11.2026
10 С тролене не вредиш на Русия
До коментар #8 от "Русия е ЗЛО и":Показваш трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна и корумпираните урсули да те унищожават!
10:39 12.11.2026
11 стоян георгиев
10:41 12.11.2026
12 турското присъствие
10:42 12.11.2026
13 русия Терорист
10:44 12.11.2026
14 Евро ценности
До коментар #1 от "Русия ги спасила":Който спасява деца, геноцид, който ги затрива в пясъка, нищо
10:45 12.11.2026
15 Въпроси
До коментар #8 от "Русия е ЗЛО и":Русия... Хвърляла ли е атомни бомби върху хора? Изгаряла ли е милиони хора в пещи? Ловила ли, търгувала и експлоатирала ли е милиони роби? Избила ли е над 100 милиона коренно население? Управлява ли финансово задкулисно чрез всякакви манипулира целия свят?...
Ай пак, кой е най голямото ЗЛО?
Коментиран от #19
10:47 12.11.2026
16 ами
10:48 12.11.2026
17 Гориил
10:48 12.11.2026
18 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #24
10:49 12.11.2026
19 стоян георгиев
До коментар #15 от "Въпроси":Русия е извършила всичко писано от теб само че голяма част под името ссср.избила е в десетки пъти повече хора от сащ и англия взети заедно.нали прочете десетки пъти повече.както местно население така и на други държави.
10:50 12.11.2026
20 😀😀😀😀ЕП НА КАКВИ МЕДИКАМЕНТИ СА ?
Коментиран от #23
10:51 12.11.2026
21 Жорко
10:51 12.11.2026
22 Госあ
Коментиран от #27
10:53 12.11.2026
23 стоян георгиев
До коментар #20 от "😀😀😀😀ЕП НА КАКВИ МЕДИКАМЕНТИ СА ?":От къде имаш тази иинформация?
10:54 12.11.2026
24 Госあ
До коментар #18 от "Леле - леле ! 🤔":но пък подкрепят израел! шмерц не веднъж е подкрепял публично и официално истинският геноцид в Палестина.
Коментиран от #28
10:55 12.11.2026
25 това си е
10:55 12.11.2026
26 не може да бъде
10:55 12.11.2026
27 стоян георгиев
До коментар #22 от "Госあ":Верно ли? В сащ свалят тръмп заради негативното си отношение към украйна а европа събира 70милиарда за следващата година за украйна.кво казваш света не им обръщал внимание?хах....
10:56 12.11.2026
28 стоян георгиев
До коментар #24 от "Госあ":Я ми кажи какво значи геноцид?и да те питам след и по време на геноцида в палестина с колко намаля населението?
Коментиран от #30
10:57 12.11.2026
29 джони инглиш
10:57 12.11.2026
30 провинциалист
До коментар #28 от "стоян георгиев":"и да те питам след и по време на геноцида с колко намаля населението?" - при нас с 1/3 за периода на "демокрацията". Стига ли ти, за да е геноцид?
11:02 12.11.2026