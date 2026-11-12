Европарламентът подготвя историческо решение: действията на Русия срещу украинските деца да бъдат признати за геноцид

Европейският парламент обсъди действията на Русия спрямо украински деца, а гласуването на резолюция по темата е насрочено за 12 ноември. Документът може да определи депортацията, милитаризацията и заличаването на идентичността на украинските деца като действия, съответстващи на юридическото определение за геноцид.

За намерението съобщи заместник-председателката на Върховната рада на Украйна Олена Кондратюк, която участва в дебатите в Брюксел. „Европейският парламент има намерение да заяви, че действията на Русия спрямо украинските деца съответстват на юридическото определение за геноцид и да призове държавите от ЕС официално да ги признаят за такива“, каза тя.

Процедурата е заведена като резолюция по актуален въпрос с референтен номер 2026/2947(RSP). Според Legislative Observatory на Европейския парламент тя все още е в етап „очаква дебат и гласуване“, като вотът е планиран за 12 ноември. Шест политически групи са внесли свои проекти за резолюция. )

Над 20 000 деца са незаконно преместени

По данни, представени от Кондратюк, 20 651 украински деца са били депортирани или незаконно преместени от Русия. Тя посочи още, че 1,6 млн. деца се намират под постоянен натиск в окупираните от Русия територии на Украйна, а 2789 деца са били върнати.

Дебатите са организирани по обща инициатива на Кондратюк и вицепрезидентката на Европейския парламент Ева Копач. За първи път основният акцент е поставен не само върху децата, които са били отвлечени и отведени в Русия, но и върху тези, които живеят в окупираните украински територии.

Акцент върху милитаризацията и идентичността

Темата засяга и системната милитаризация и индоктринация на украински деца. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас заяви при откриването на дебатите, че има многобройни доказателства за организирана руска кампания по депортиране, милитаризация и заличаване на идентичността на децата. По думите ѝ това дава основания да се говори за престъпление срещу човечеството.

Доклад на ОССЕ от 2026 г. също описва насилствено преместване, промяна на идентичност, индоктринация и милитаризация на украински деца. Организацията посочва, че повече от 1,5 млн. деца в окупираните територии са изложени на пропаганда и ограничения на правата си.

Ева Копач заяви, че Русия разделя украински деца от семействата им, подлага ги на принудително осиновяване, отнема идентичността им и им забранява да говорят украински език.

Кондратюк призова за засилване и уеднаквяване на санкциите срещу всички организации и лица, свързани с престъпленията срещу украински деца. Приемането на резолюцията би било политически акт на Европейския парламент, а последващите санкции и други решения ще зависят от държавите членки и институциите на Европейския съюз.

Източници: obozrevatel.com