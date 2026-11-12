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Европарламентът подготвя историческо решение: действията на Русия срещу украинските деца да бъдат признати за геноцид
  Тема: Украйна

Европарламентът подготвя историческо решение: действията на Русия срещу украинските деца да бъдат признати за геноцид

12 Ноември, 2026 10:26 628 30

  • украински деца-
  • европейски парламент-
  • депортация-
  • русия

Предстои гласуване на резолюция за депортацията, милитаризацията и заличаването на идентичността им. Шест политически групи са внесли проекти за документа

Европарламентът подготвя историческо решение: действията на Русия срещу украинските деца да бъдат признати за геноцид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент обсъди действията на Русия спрямо украински деца, а гласуването на резолюция по темата е насрочено за 12 ноември. Документът може да определи депортацията, милитаризацията и заличаването на идентичността на украинските деца като действия, съответстващи на юридическото определение за геноцид.

За намерението съобщи заместник-председателката на Върховната рада на Украйна Олена Кондратюк, която участва в дебатите в Брюксел. „Европейският парламент има намерение да заяви, че действията на Русия спрямо украинските деца съответстват на юридическото определение за геноцид и да призове държавите от ЕС официално да ги признаят за такива“, каза тя.

Процедурата е заведена като резолюция по актуален въпрос с референтен номер 2026/2947(RSP). Според Legislative Observatory на Европейския парламент тя все още е в етап „очаква дебат и гласуване“, като вотът е планиран за 12 ноември. Шест политически групи са внесли свои проекти за резолюция. )

Над 20 000 деца са незаконно преместени

По данни, представени от Кондратюк, 20 651 украински деца са били депортирани или незаконно преместени от Русия. Тя посочи още, че 1,6 млн. деца се намират под постоянен натиск в окупираните от Русия територии на Украйна, а 2789 деца са били върнати.

Дебатите са организирани по обща инициатива на Кондратюк и вицепрезидентката на Европейския парламент Ева Копач. За първи път основният акцент е поставен не само върху децата, които са били отвлечени и отведени в Русия, но и върху тези, които живеят в окупираните украински територии.

Акцент върху милитаризацията и идентичността

Темата засяга и системната милитаризация и индоктринация на украински деца. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас заяви при откриването на дебатите, че има многобройни доказателства за организирана руска кампания по депортиране, милитаризация и заличаване на идентичността на децата. По думите ѝ това дава основания да се говори за престъпление срещу човечеството.

Доклад на ОССЕ от 2026 г. също описва насилствено преместване, промяна на идентичност, индоктринация и милитаризация на украински деца. Организацията посочва, че повече от 1,5 млн. деца в окупираните територии са изложени на пропаганда и ограничения на правата си.

Ева Копач заяви, че Русия разделя украински деца от семействата им, подлага ги на принудително осиновяване, отнема идентичността им и им забранява да говорят украински език.

Кондратюк призова за засилване и уеднаквяване на санкциите срещу всички организации и лица, свързани с престъпленията срещу украински деца. Приемането на резолюцията би било политически акт на Европейския парламент, а последващите санкции и други решения ще зависят от държавите членки и институциите на Европейския съюз.

Източници: obozrevatel.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия ги спасила

    29 22 Отговор
    от бомби и ТЦК.

    Коментиран от #8, #14

    10:29 12.11.2026

  • 2 Потрес

    38 22 Отговор
    А на израелците срещу палестинските деца!?!?
    Ужасяващи срамни и цинични двойни стандарти!!!

    10:29 12.11.2026

  • 3 А Близкия изток

    16 15 Отговор
    обяви Европа в геноцид. Керосин от тук се пренася там, за да им избиване децата Срам и позор

    10:32 12.11.2026

  • 4 мара е срам

    23 5 Отговор
    дънотооо

    10:32 12.11.2026

  • 5 Правилно

    20 33 Отговор
    С това фашистко управление Русия е екзистенциална опасност за мира в света и съществуването на цялото човечество.

    10:32 12.11.2026

  • 6 Морски

    25 13 Отговор
    А нещо за децата на Донбас или за палестинските деца,няма ли да кажат тези уроди на запад и в Брюксел?

    10:33 12.11.2026

  • 7 Накрая

    24 5 Отговор
    след войната и изгонването на корумпираните урсули, как ли ще изглежда Европа!

    10:36 12.11.2026

  • 8 Русия е ЗЛО и

    1 24 Отговор

    До коментар #1 от "Русия ги спасила":

    не е направила нищо полезно за човечеството .

    Коментиран от #10, #15

    10:37 12.11.2026

  • 9 Мда

    27 0 Отговор
    Издаване на присъда по недоказани обвинения?!? Типично в стила на загубилия връзка с реалността ЕП. В същото време в Палестина са умишлено избивани деца и възрастни, но европейските "демократи" гледат с широко затворени очи... Срам и позор

    10:39 12.11.2026

  • 10 С тролене не вредиш на Русия

    21 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русия е ЗЛО и":

    Показваш трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна и корумпираните урсули да те унищожават!

    10:39 12.11.2026

  • 11 стоян георгиев

    4 17 Отговор
    Много се забави европа.геноцида в източна украйна към украинското население е вече 12 години.

    10:41 12.11.2026

  • 12 турското присъствие

    14 0 Отговор
    "От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак? Хе, там зад горите… "

    10:42 12.11.2026

  • 13 русия Терорист

    0 16 Отговор
    Геноцида на руските Фашисти е Факт!

    10:44 12.11.2026

  • 14 Евро ценности

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия ги спасила":

    Който спасява деца, геноцид, който ги затрива в пясъка, нищо

    10:45 12.11.2026

  • 15 Въпроси

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русия е ЗЛО и":

    Русия... Хвърляла ли е атомни бомби върху хора? Изгаряла ли е милиони хора в пещи? Ловила ли, търгувала и експлоатирала ли е милиони роби? Избила ли е над 100 милиона коренно население? Управлява ли финансово задкулисно чрез всякакви манипулира целия свят?...
    Ай пак, кой е най голямото ЗЛО?

    Коментиран от #19

    10:47 12.11.2026

  • 16 ами

    11 0 Отговор
    ха ха ха - единствената грижа на европа е от къде да намери пари за украина, европа няма никакви други проблеми

    10:48 12.11.2026

  • 17 Гориил

    19 0 Отговор
    И не искате да признаете действията на Бандера срещу руската култура, срещу руските жени и деца, срещу разкола на Руската православна църква, срещу убийствата на руски цивилни за геноцид? И не смущават ли истязанита на хора в мазета сърцата и душите на европейците?Всички деца, независимо от националност или религия, бяха спасени от Русия от ужасите на войната. Дори някои от тези деца да са в регионите на Донбас и Новорусия, те са заобиколени от грижи и топлина. Те посещават светли и просторни училища, получават питателна и здравословна храна, качествени дрехи, разполагат с всички необходими училищни пособия (включително компютри) и имат достъп до преференциален прием в колежи и университети. Едновременно с това се издирват техните родители или роднини и ако бъдат намерени, се предприемат незабавни стъпки за събиране на семействата им въз основа на документи и удостоверения както от Русия, така и от Украйна.

    10:48 12.11.2026

  • 18 Леле - леле ! 🤔

    18 0 Отговор
    Русия изведе децата от огнищата на войната , а Урсулите вият срещу Москва ?! Падение на ЕС !!

    Коментиран от #24

    10:49 12.11.2026

  • 19 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #15 от "Въпроси":

    Русия е извършила всичко писано от теб само че голяма част под името ссср.избила е в десетки пъти повече хора от сащ и англия взети заедно.нали прочете десетки пъти повече.както местно население така и на други държави.

    10:50 12.11.2026

  • 20 😀😀😀😀ЕП НА КАКВИ МЕДИКАМЕНТИ СА ?

    12 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЧЕ УКРАИНСКИТЕ СЛУЖБИ СА НАЙ ГОЛЕМИЯ ДОНОР В ЕС НА ДЕЦА ЗА ПРОСТИТУЦИЯ И ОРГАНИ И ТОВА БЕШЕ РАЗКРИТО ОТ РУСКИ СПЕЦЧАСТИ В ОСВОБОДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

    Коментиран от #23

    10:51 12.11.2026

  • 21 Жорко

    13 0 Отговор
    Б.х. Русия за глупостите на Кая и Урсула, виждат само това каквото искат,а истината е друга,а най-лошото е че Европа страда от женски тъпотии

    10:51 12.11.2026

  • 22 Госあ

    6 0 Отговор
    Добре че светът не обръща внимание на тия циркаджии със затихващи функции

    Коментиран от #27

    10:53 12.11.2026

  • 23 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "😀😀😀😀ЕП НА КАКВИ МЕДИКАМЕНТИ СА ?":

    От къде имаш тази иинформация?

    10:54 12.11.2026

  • 24 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Леле - леле ! 🤔":

    но пък подкрепят израел! шмерц не веднъж е подкрепял публично и официално истинският геноцид в Палестина.

    Коментиран от #28

    10:55 12.11.2026

  • 25 това си е

    3 0 Отговор
    директно нарушение на човешкото право на самоопределение от страна на Еевопейската Комисия.

    10:55 12.11.2026

  • 26 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Сериозно копаят дъното европейските депутати ...това е нещо много по-сериозно от истерия!?

    10:55 12.11.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    Верно ли? В сащ свалят тръмп заради негативното си отношение към украйна а европа събира 70милиарда за следващата година за украйна.кво казваш света не им обръщал внимание?хах....

    10:56 12.11.2026

  • 28 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Я ми кажи какво значи геноцид?и да те питам след и по време на геноцида в палестина с колко намаля населението?

    Коментиран от #30

    10:57 12.11.2026

  • 29 джони инглиш

    4 0 Отговор
    Още един пакет санкции няма ли да приемат урсулите. Така може да уморят Руснаците - от смях.

    10:57 12.11.2026

  • 30 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    "и да те питам след и по време на геноцида с колко намаля населението?" - при нас с 1/3 за периода на "демокрацията". Стига ли ти, за да е геноцид?

    11:02 12.11.2026

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