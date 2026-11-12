Новата реалност на бойното поле: защо Русия и Украйна не могат да постигнат решителна победа?

Операция „Вивалди“ на украинските въоръжени сили северно от Славянск показва защо нито Русия, нито Украйна успяват бързо да променят хода на войната. Настъплението е донесло на Киев оперативен ефект, но напредването е било ограничено до 10–20 километра след месеци подготовка. Основният метод и от двете страни остава просмукването на малки щурмови групи, а не широкомащабната механизирана маневра.
Как е подготвена операция „Вивалди“
Украинските военнослужещи, участвали в операцията, твърдят, че са използвали нова тактика, но не разкриват подробности, за да могат отново да се възползват от слабостите на руската армия. Според бившия командир на 3-и армейски корпус Андрей Билецки подготовката е започнала още през май.
Първоначално украинските сили са насочили усилията си към снабдяването на спомагателните подразделения на 20-а общовойскова армия на Русия, разположени северно от Лиман. Сред тези подразделения са оператори на дронове и екипи за радиоелектронна борба - елементи, които осигуряват разузнаването и защитата на руските позиции.
След продължителното отслабване на тази система украински щурмови групи са настъпили от запад, север и юг. Те са атакували руските позиции около Новоселивка, Шандриголово, Колодязи и Нове. Така предните части на 20-а армия са загубили значителна част от разузнавателните и огневите си средства и са оставили почти всички позиции западно от река Черният Жребец.
Американски доброволец от 3-и армейски корпус е сравнил подготовката с „лавина в планината“ - бавен процес, при който промените се натрупват, преди масата да се срути. При Черният Жребец обаче украинското настъпление е спряно от руски артилерийски огън и удари с дронове от източния бряг.
Оперативен успех, но без пробив
Тактическият резултат изглежда ограничен, ако се измерва с площта на превзетата територия или с дълбочината на настъплението. Оперативното значение обаче е по-голямо, тъй като след оттеглянето на 20-а армия зад Черният Жребец северният фланг на 25-а армия остава по-уязвим. Тя продължава да държи позиции около Лиман и прикрива руската групировка „Юг“, която настъпва към Славянск по южния бряг на Северски Донец.
Украински военни източници твърдят, че операцията е осуетила по-мащабен руски план за обкръжаване на украинските сили в района на Краматорск и Славянск. Този сценарий би включвал превземане на района около Святогорск, форсиране на река с широчина над 100 метра и прекъсване на пътя между Славянск и Изюм. Анализът на разположението и действията на руските части обаче сочи по-ограничена задача на 20-а армия - достигане до Северски Донец и прикриване на фланга на 25-а армия.
Защо фронтът остава позиционен
Дроновете и високоточните оръжия постепенно са направили фронта и близкия тил по-прозрачни. Всяко съсредоточаване на бронетехника, артилерия и пехота може да бъде засечено и поразено. Затова големите формирования трудно се придвижват, а основната роля все по-често се пада на малки групи, които се движат скрито при лошо време или в сумрак.
През 2025 и първата половина на 2026 г. щурмовите групи са намалели от 10–15 души до двойки и единични бойци. Те могат да проникнат между позициите, но трудно задържат превзетото без снабдяване и подкрепления. Често бойци от двете страни се оказват на една и съща улица, без да водят непосредствен стрелкови бой.
Русия също е използвала подобен подход. След месеци подготовка руските сили са превзели Доброполие и са достигнали пътя към Краматорск, като от началото на годината са напреднали с 20–25 километра. Така и двете армии могат да постигат локални успехи, но цената е продължителна подготовка, разпръснати сили и значителни загуби. Борбата за Краматорск и Славянск остава централна за руските и украинските военни планове.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:23 12.11.2026
2 миче те съюзници ли са че няма победа
или
защо нито Русия или Украйна не могат да постигнат решителна победа?
11:24 12.11.2026
3 Щото
11:25 12.11.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #9
11:25 12.11.2026
5 Ушанка
11:25 12.11.2026
6 Стъклени пана
11:26 12.11.2026
7 Лопата Орешник
11:27 12.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Полигон на който НАТОпорчените си ГО мерят с Русия❗
Още 2008-ма PUT IN им го каза в прав текст, че няма да чака САШтински военен конфликт на руска територия‼️
11:27 12.11.2026
9 И с кво
До коментар #4 от "стоян георгиев":украйна може да постигне нещо,след като се провежда секи ден мобилизация с ритници,а руснаците още не са пуснали редовна войска,айде помослете първо и после се излагайте
Коментиран от #13
11:28 12.11.2026
10 Това е руска пропаганда, всички които
11:31 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гориил
11:34 12.11.2026
13 стоян георгиев
До коментар #9 от "И с кво":Я ми кажи сталин как е провеждал мобилизация о през колко дена?дали ако русия бъде нападната дезертьорите нямамда получават ритници?чакам да орговориш!
Коментиран от #24
11:41 12.11.2026
14 Защо ли
11:44 12.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това е като 1 световна окопна война
11:48 12.11.2026
17 РЕАЛИСТ
11:51 12.11.2026
18 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #20
11:51 12.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руснакът
До коментар #18 от "Много Известен Съветски Актьор":и по корем може да се влачи но пак ще ви бастиса накрая. Това е най непобедимата и фанатизирана армия в света.
Коментиран от #26, #27
12:00 12.11.2026
21 Илюминат
12:00 12.11.2026
22 Мишел
До коментар #11 от "Ваща тъжнота в моето око":Размените на над 500 тела на украинци срещу двайсетина руски ясно показва кой колко жертви дава.
12:04 12.11.2026
23 Некоректно
Коментиран от #28
12:04 12.11.2026
24 а бе стояне бе
До коментар #13 от "стоян георгиев":поне некой път позамълчи и не се мъчи
12:13 12.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 щяха
До коментар #23 от "Некоректно":да постигат мир чрез сила, сега ае пазарят за участие в преговори, смех😆🤣😁❗
12:28 12.11.2026