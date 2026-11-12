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Новата реалност на бойното поле: защо Русия и Украйна не могат да постигнат решителна победа?
  Тема: Украйна

Новата реалност на бойното поле: защо Русия и Украйна не могат да постигнат решителна победа?

12 Ноември, 2026 11:20 1 241 28

  • операция „вивалди“-
  • войната в украйна-
  • дронове-
  • северски донец-
  • краматорск

Операция „Вивалди“ показва как малки щурмови групи и дронове променят бойното поле, но не премахват позиционната безизходица

Новата реалност на бойното поле: защо Русия и Украйна не могат да постигнат решителна победа? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Операция „Вивалди“ на украинските въоръжени сили северно от Славянск показва защо нито Русия, нито Украйна успяват бързо да променят хода на войната. Настъплението е донесло на Киев оперативен ефект, но напредването е било ограничено до 10–20 километра след месеци подготовка. Основният метод и от двете страни остава просмукването на малки щурмови групи, а не широкомащабната механизирана маневра.

Как е подготвена операция „Вивалди“

Украинските военнослужещи, участвали в операцията, твърдят, че са използвали нова тактика, но не разкриват подробности, за да могат отново да се възползват от слабостите на руската армия. Според бившия командир на 3-и армейски корпус Андрей Билецки подготовката е започнала още през май.

Първоначално украинските сили са насочили усилията си към снабдяването на спомагателните подразделения на 20-а общовойскова армия на Русия, разположени северно от Лиман. Сред тези подразделения са оператори на дронове и екипи за радиоелектронна борба - елементи, които осигуряват разузнаването и защитата на руските позиции.

След продължителното отслабване на тази система украински щурмови групи са настъпили от запад, север и юг. Те са атакували руските позиции около Новоселивка, Шандриголово, Колодязи и Нове. Така предните части на 20-а армия са загубили значителна част от разузнавателните и огневите си средства и са оставили почти всички позиции западно от река Черният Жребец.

Американски доброволец от 3-и армейски корпус е сравнил подготовката с „лавина в планината“ - бавен процес, при който промените се натрупват, преди масата да се срути. При Черният Жребец обаче украинското настъпление е спряно от руски артилерийски огън и удари с дронове от източния бряг.

Оперативен успех, но без пробив

Тактическият резултат изглежда ограничен, ако се измерва с площта на превзетата територия или с дълбочината на настъплението. Оперативното значение обаче е по-голямо, тъй като след оттеглянето на 20-а армия зад Черният Жребец северният фланг на 25-а армия остава по-уязвим. Тя продължава да държи позиции около Лиман и прикрива руската групировка „Юг“, която настъпва към Славянск по южния бряг на Северски Донец.

Украински военни източници твърдят, че операцията е осуетила по-мащабен руски план за обкръжаване на украинските сили в района на Краматорск и Славянск. Този сценарий би включвал превземане на района около Святогорск, форсиране на река с широчина над 100 метра и прекъсване на пътя между Славянск и Изюм. Анализът на разположението и действията на руските части обаче сочи по-ограничена задача на 20-а армия - достигане до Северски Донец и прикриване на фланга на 25-а армия.

Защо фронтът остава позиционен

Дроновете и високоточните оръжия постепенно са направили фронта и близкия тил по-прозрачни. Всяко съсредоточаване на бронетехника, артилерия и пехота може да бъде засечено и поразено. Затова големите формирования трудно се придвижват, а основната роля все по-често се пада на малки групи, които се движат скрито при лошо време или в сумрак.

През 2025 и първата половина на 2026 г. щурмовите групи са намалели от 10–15 души до двойки и единични бойци. Те могат да проникнат между позициите, но трудно задържат превзетото без снабдяване и подкрепления. Често бойци от двете страни се оказват на една и съща улица, без да водят непосредствен стрелкови бой.

Русия също е използвала подобен подход. След месеци подготовка руските сили са превзели Доброполие и са достигнали пътя към Краматорск, като от началото на годината са напреднали с 20–25 километра. Така и двете армии могат да постигат локални успехи, но цената е продължителна подготовка, разпръснати сили и значителни загуби. Борбата за Краматорск и Славянск остава централна за руските и украинските военни планове.

Източници: meduza.io


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 1 Отговор
    Решителна победа може да настъпи едва след пълно изчерпване на решителните хора със скромни умствени възможности.

    11:23 12.11.2026

  • 2 миче те съюзници ли са че няма победа

    3 1 Отговор
    защо Русия и Украйна не могат да постигнат решителна победа?
    или
    защо нито Русия или Украйна не могат да постигнат решителна победа?

    11:24 12.11.2026

  • 3 Щото

    18 4 Отговор
    Руснаците не искат на един път а леко полеко,а марийка пак се явява като военен стратег,миме бре тва стратегията не е като да пишеш под диктат а или го имаш или не

    11:25 12.11.2026

  • 4 стоян георгиев

    4 22 Отговор
    Пълно глупости.украйна не е имала за цел пробив нито пък доброполе е превзето.украйна има за цел да изтощава максимално руснаците поставяй ти в ситуация да нямат полезен ход.

    Коментиран от #9

    11:25 12.11.2026

  • 5 Ушанка

    7 8 Отговор
    Украинците са наши братя славяни,внимаваме да не ги избием всичките.

    11:25 12.11.2026

  • 6 Стъклени пана

    12 1 Отговор
    Няма ли някой мъж журналист да пуска тези статии, защото и на не ходилите в казарма е ясно, че тази леля не разбира това, за което пише. Едната злоба не е достатъчна. Трябва да се осъзнава какво значи "сива зона", "зона на смъртта" и прочие термини, които възникнаха в тази война, инак става само за брой статии.

    11:26 12.11.2026

  • 7 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Има прогрес! До вчера обясняваха как Русия няма да победи и ще загуби! Сега вече и Русия и 404 не могат да победят! Сещайте се накрая кой ще победи! При тактиката на анакондата победата се постига не бързо и решително, а бавно и методично!

    11:27 12.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    Абе още ли не сте разбрали, че У...йна е само територия❗
    Полигон на който НАТОпорчените си ГО мерят с Русия❗
    Още 2008-ма PUT IN им го каза в прав текст, че няма да чака САШтински военен конфликт на руска територия‼️

    11:27 12.11.2026

  • 9 И с кво

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    украйна може да постигне нещо,след като се провежда секи ден мобилизация с ритници,а руснаците още не са пуснали редовна войска,айде помослете първо и после се излагайте

    Коментиран от #13

    11:28 12.11.2026

  • 10 Това е руска пропаганда, всички които

    9 4 Отговор
    редовно четем форума знаем, че Украйна много отдавна победи Русия, която за 14 години не можа да превземе и две села и се биеше основно с агитката на Динамо Киев.

    11:31 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гориил

    13 1 Отговор
    Няма нищо ново в широко разгласената „Операция Вивалди“. Руската армия отдавна успешно освобождава окупираните от бандити руски градове и села с малки щурмови групи от двама или трима бойци. Няма никакви признаци за украински успех, освен планини от трупове и изгорели скелети от оръжия на НАТО.

    11:34 12.11.2026

  • 13 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "И с кво":

    Я ми кажи сталин как е провеждал мобилизация о през колко дена?дали ако русия бъде нападната дезертьорите нямамда получават ритници?чакам да орговориш!

    Коментиран от #24

    11:41 12.11.2026

  • 14 Защо ли

    7 1 Отговор
    Заради това че русите са крайно милостиви. Има много смесени бракове в тези части на Украйна.

    11:44 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това е като 1 световна окопна война

    2 3 Отговор
    Трябва да дойдат американците а те не идват

    11:48 12.11.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Не сте схванали стратегията на Русия. Бавно, като питон задушава Украйна . Едновременно с това, отслабва Европейския съюз. Един по един военолюбците си отиват, прогонени от собствените си народи. Като спре помощта за Украйна, логично следва капитулацията ѝ. Зад Русия в Китай. Страна с реална икономика, а не дъежава-пирамида, като САЩ и Великобритания, които живеят на заеми. Учуди ме факта, че най-задлъжнялата страна е Япония. Уж голяма икономика имала, а била на червено.

    11:51 12.11.2026

  • 18 Много Известен Съветски Актьор

    0 7 Отговор
    Технологиите определят тактиката и стратегията. Русия изгуби десетки хиляди единици бронирана техника и стотици хиляди транспортни средства. Затова "асвабадителите" се придвижват на зиг-заг пеша, по двама и трима на магаре и стари Уазки,Газки и Вазки. Отделно "звено" са "мотористите" и "тротинеткаджиите".

    Коментиран от #20

    11:51 12.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснакът

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Много Известен Съветски Актьор":

    и по корем може да се влачи но пак ще ви бастиса накрая. Това е най непобедимата и фанатизирана армия в света.

    Коментиран от #26, #27

    12:00 12.11.2026

  • 21 Илюминат

    5 1 Отговор
    Чудя се,защо още Русия ги бави.Яено има някаква полза.

    12:00 12.11.2026

  • 22 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ваща тъжнота в моето око":

    Размените на над 500 тела на украинци срещу двайсетина руски ясно показва кой колко жертви дава.

    12:04 12.11.2026

  • 23 Некоректно

    5 2 Отговор
    Ами да отговоря всъщност в заглавието има лъжа и Русия постига решителна победа но това се премълчава от западните медии защото както всеки сам знае бит не си признава и няма как да кажат че запада претърпя загуба срещу Русия на територията на Украйна при положение че имат претенциите да са най велики и да командват целия свят но с Русия удариха греда.

    Коментиран от #28

    12:04 12.11.2026

  • 24 а бе стояне бе

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    поне некой път позамълчи и не се мъчи

    12:13 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 щяха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Некоректно":

    да постигат мир чрез сила, сега ае пазарят за участие в преговори, смех😆🤣😁❗

    12:28 12.11.2026

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