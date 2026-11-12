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Русия съобщи за масирани удари по украински военни заводи
  Тема: Украйна

Русия съобщи за масирани удари по украински военни заводи

12 Ноември, 2026 11:33 819 5

  • русия-
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  • киев-
  • дронове-
  • виталий кличко

При атака с дрон в Киев е загинала жена, а петима души са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко

Русия съобщи за масирани удари по украински военни заводи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи за масирани удари по украински военни заводи през изминалата нощ. Според ведомството са били поразени завод за производство на ракети в Киев, цех за сглобяване на дронове и завод за производство на ракетно гориво в Киевска област.

Руската страна твърди още, че са били атакувани електрически подстанции в Житомирска област. Украинските власти съобщиха за щети по енергийната и гражданската инфраструктура в северозападната Ровненска област.

Жена е загинала при удар по жилищна сграда

В Киев са били чути експлозии в ранните часове на деня. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че дрон е ударил девететажна жилищна сграда в Соломянски район и е предизвикал пожар.

„По предварителни данни една жена е била убита, а петима души - ранени“, заяви Виталий Кличко.

В подадената информация не се посочват допълнителни подробности за състоянието на ранените или за мащаба на щетите по сградата.

Русия съобщи и за свалени дронове край Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила пет украински дрона, насочващи се към руската столица.

Руското министерство на отбраната заяви, че общо 71 украински дрона са били свалени над територията на Русия през изминалата нощ. В съобщението не се уточнява в кои региони са били унищожени летателните апарати.

Украинската страна не е потвърдила руските твърдения за поразени военни заводи. В подадения материал няма информация за щетите по руските обекти или за пострадали при съобщените атаки срещу Москва.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна за сетен път победи

    17 2 Отговор
    грандиозно Русия, която за 14.годони не може да превземе и две села и се бият със сапьорски лопатки и нямат ракети, яйца, маски и бензин и дизел.

    11:38 12.11.2026

  • 2 Дълготрайни процеси

    22 1 Отговор
    Русия методично вкарва Украйна в Каменната ера. Ако идейните нацита на фронта не са го разбрали, ще го разберат, когато се върнат у дома, ако изобщо се върнат. След настъпването на мира, когато и това да се случи, никой няма да има интерес към остатъчната територия. Там ще се възцари такова Дикое поле, че няма да става за живот. Тогава местните партизани ще завоюват страната и ще паднат на колене пред Путин, да ги вземе във федерацията си.

    Коментиран от #4

    11:39 12.11.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Русия воюва, а Украйна се хвали, че извършила терористичен акт на руски полковник. Между другото този полковник бил щурман от ВВС на Русия. Арабите казват, че тероризма е оръжие на слабия. Затова го вършели, щото толкова им били силиците.

    12:00 12.11.2026

  • 4 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дълготрайни процеси":

    Верно че в Украйна има много нацията ама всички са от Русия. Руснаците шеги разберат и усетят когато те се върнат от Украйна

    Коментиран от #5

    12:05 12.11.2026

  • 5 Чифара

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Руснаците за 100 години са се справили с какви ли не идеологически течения, за тях не бери кахър! Виж западът е като момичка и все го завладяват някакви радикали.

    12:28 12.11.2026

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