Русия съобщи за масирани удари по украински военни заводи

Руското министерство на отбраната съобщи за масирани удари по украински военни заводи през изминалата нощ. Според ведомството са били поразени завод за производство на ракети в Киев, цех за сглобяване на дронове и завод за производство на ракетно гориво в Киевска област.
Руската страна твърди още, че са били атакувани електрически подстанции в Житомирска област. Украинските власти съобщиха за щети по енергийната и гражданската инфраструктура в северозападната Ровненска област.
Жена е загинала при удар по жилищна сграда
В Киев са били чути експлозии в ранните часове на деня. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че дрон е ударил девететажна жилищна сграда в Соломянски район и е предизвикал пожар.
В подадената информация не се посочват допълнителни подробности за състоянието на ранените или за мащаба на щетите по сградата.
Русия съобщи и за свалени дронове край Москва
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила пет украински дрона, насочващи се към руската столица.
Руското министерство на отбраната заяви, че общо 71 украински дрона са били свалени над територията на Русия през изминалата нощ. В съобщението не се уточнява в кои региони са били унищожени летателните апарати.
Украинската страна не е потвърдила руските твърдения за поразени военни заводи. В подадения материал няма информация за щетите по руските обекти или за пострадали при съобщените атаки срещу Москва.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна за сетен път победи
11:38 12.11.2026
2 Дълготрайни процеси
Коментиран от #4
11:39 12.11.2026
3 РЕАЛИСТ
12:00 12.11.2026
4 Соломон
До коментар #2 от "Дълготрайни процеси":Верно че в Украйна има много нацията ама всички са от Русия. Руснаците шеги разберат и усетят когато те се върнат от Украйна
Коментиран от #5
12:05 12.11.2026
5 Чифара
До коментар #4 от "Соломон":Руснаците за 100 години са се справили с какви ли не идеологически течения, за тях не бери кахър! Виж западът е като момичка и все го завладяват някакви радикали.
12:28 12.11.2026