Турция прави крачка към нова АЕЦ: подписа споразумение с канадска компания

Турция подписа споразумение с канадската компания „АткинсРеалис“ за проучване на възможността за изграждане на нова атомна електроцентрала с шест реактора и мощност 4,5 гигавата. Документът е подписан от дъщерната компания „Канду Енерджи“ и турската държавна компания ТЮНАШ в рамките на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия.

Споразумението предвижда изготвяне на проучване за осъществимост, както и предпроектно инженерно проучване и проектиране по модела FEED. Проучването за осъществимост трябва да бъде готово до края на 2027 г., а инженерната част се планира да приключи през 2028 г. След това се очаква да бъде взето окончателно инвестиционно решение.

Обсъждат се шест реактора с мощност 4,5 гигавата

Джо Сейнт Джулиан, президент по атомните проекти в „АткинсРеалис“, е заявил пред Ройтерс, че Турция и канадската компания обсъждат проект за централа с шест реактора. По думите му общата планирана мощност е 4,5 гигавата.

Сейнт Джулиан е съобщил още, че двете страни са договорили пътна карта за финансиране на проекта. Това означава, че към техническите проучвания се добавя и подготовка на финансовия модел, но подписаното споразумение само по себе си не представлява окончателно решение за строителство.

Новата централа е част от по-широките планове на Анкара за разширяване на ядрената енергетика. Турция вече изгражда АЕЦ „Аккую“ в окръг Мерсин с четири реактора и планирана мощност 4,8 гигавата. Проектът се реализира от руската компания „Росатом“.

Решение за Синоп или Тракия се очаква през 2027 г.

Турция води разговори за втора атомна електроцентрала с Канада, Южна Корея, Русия, Япония и Китай. Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар обяви, че през 2027 г. страната очаква решение за изграждането на нови мощности в Синоп или в турската част на Тракия.

Според представения национален енергиен план целта е атомният капацитет на Турция да достигне 10 гигавата до 2040 г. и да осигурява 11 процента от потреблението на електроенергия. При посещението си в Истанбул на 22 октомври канадският премиер Марк Карни потвърди интереса на „АткинсРеалис“ към изграждането на втора турска атомна централа.

Главният изпълнителен директор на канадската компания Иън Едуардс посочи Синоп като възможна локация. До избора на площадка обаче ще се стигне след приключването на техническите и финансовите оценки.

Източници: aa.com.tr