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Турция прави крачка към нова АЕЦ: подписа споразумение с канадска компания
  Тема: Енергийна трансформация

Турция прави крачка към нова АЕЦ: подписа споразумение с канадска компания

12 Ноември, 2026 11:46 626 6

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„АткинсРеалис“ и ТЮНАШ подписаха споразумение за проучване на проект с мощност 4,5 гигавата. Окончателно инвестиционно решение може да бъде взето след 2028 г

Турция прави крачка към нова АЕЦ: подписа споразумение с канадска компания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция подписа споразумение с канадската компания „АткинсРеалис“ за проучване на възможността за изграждане на нова атомна електроцентрала с шест реактора и мощност 4,5 гигавата. Документът е подписан от дъщерната компания „Канду Енерджи“ и турската държавна компания ТЮНАШ в рамките на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия.

Споразумението предвижда изготвяне на проучване за осъществимост, както и предпроектно инженерно проучване и проектиране по модела FEED. Проучването за осъществимост трябва да бъде готово до края на 2027 г., а инженерната част се планира да приключи през 2028 г. След това се очаква да бъде взето окончателно инвестиционно решение.

Обсъждат се шест реактора с мощност 4,5 гигавата

Джо Сейнт Джулиан, президент по атомните проекти в „АткинсРеалис“, е заявил пред Ройтерс, че Турция и канадската компания обсъждат проект за централа с шест реактора. По думите му общата планирана мощност е 4,5 гигавата.

Сейнт Джулиан е съобщил още, че двете страни са договорили пътна карта за финансиране на проекта. Това означава, че към техническите проучвания се добавя и подготовка на финансовия модел, но подписаното споразумение само по себе си не представлява окончателно решение за строителство.

Новата централа е част от по-широките планове на Анкара за разширяване на ядрената енергетика. Турция вече изгражда АЕЦ „Аккую“ в окръг Мерсин с четири реактора и планирана мощност 4,8 гигавата. Проектът се реализира от руската компания „Росатом“.

Решение за Синоп или Тракия се очаква през 2027 г.

Турция води разговори за втора атомна електроцентрала с Канада, Южна Корея, Русия, Япония и Китай. Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар обяви, че през 2027 г. страната очаква решение за изграждането на нови мощности в Синоп или в турската част на Тракия.

Според представения национален енергиен план целта е атомният капацитет на Турция да достигне 10 гигавата до 2040 г. и да осигурява 11 процента от потреблението на електроенергия. При посещението си в Истанбул на 22 октомври канадският премиер Марк Карни потвърди интереса на „АткинсРеалис“ към изграждането на втора турска атомна централа.

Главният изпълнителен директор на канадската компания Иън Едуардс посочи Синоп като възможна локация. До избора на площадка обаче ще се стигне след приключването на техническите и финансовите оценки.

Източници: aa.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е,как

    3 6 Отговор
    Нали само руснаците могат да изграждат АЕЦ :)))

    11:54 12.11.2026

  • 2 Гориил

    8 0 Отговор
    Бързо става ясно, че подобен информационен боклук е вреден не само за Турция, но и за Канада. Руската атомна електроцентрала, която се строи в Аккую, не се прехвърля в собственост на Анкара и ще произвежда и разпределя електроенергия като суверенно и независимо предприятие, тъй като Турция не успя да осигури средства от Русия за свръхскъпия строителен заем. Просто нямаше пари.

    11:59 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От чужбина

    0 0 Отговор
    Построяването и ползването на реактори от типа "Канду" - тежководни реактори, е стратегически отлино решение от гледна точка на Турция. Това ще им да де възможност да ползват необогатен уран и даже биха могли сами да си произвеждат горивните елементи, касети. Обаче доставката и ползването на такива реактори в Турция е потенциално опасно. Специалистите знаят защо!

    12:07 12.11.2026

  • 5 хохохо

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "СССС":

    Когато работеха всички реактори в АЕЦ Козлодуй, когато бяхме с руснаците.....,тогава най малко на една от стените във всеки един български дом висеше една газена лампа в очакване на спиране на тока. Именно когато бяхме с руснаците българите много добре знаеха що е то режим на тока, що е то стар вестник за тоалетна хартия, що е то да износваш закърпените дрехи на по голяма сестра, брат......

    12:13 12.11.2026

  • 6 дидо Фотоволтаика

    1 0 Отговор
    Перки слагайте и фотоволтаични за милиони.

    12:25 12.11.2026

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