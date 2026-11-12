Инцидент пред Макрон: двама гвардейци припаднаха по време на официална церемония

Двама членове на френската Републиканска гвардия припаднаха в непосредствена близост до президента Еманюел Макрон по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж.

Първият гвардеец поздрави, започна да се олюлява и падна в преддверието на президентската резиденция. При падането той изпусна сабята си. Макрон чу шума, обърна се и се приближи до военнослужещия.

Гвардеецът, който е изпаднал в безсъзнание, е бил бързо отнесен от служители. Петер Пелегрини, който по това време е излязъл от автомобила си, е изчакал пред стълбите, докато ситуацията бъде овладяна.

Докато двамата президенти се поздравяваха, от другата страна на двора припадна и втори гвардеец. Той също изпусна сабята си. Кадрите показват как журналисти реагират на необичайната ситуация, а Макрон след това въвежда словашкия си колега в Елисейския дворец.

Френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве съобщи за инцидента и излъчи кадри от церемонията. Не са съобщени причините за внезапното прилошаване на двамата военнослужещи, както и актуалното им здравословно състояние.

Официалното посрещане на Петер Пелегрини продължи след краткото прекъсване.