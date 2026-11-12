Инцидент пред Макрон: двама гвардейци припаднаха по време на официална церемония

Двама членове на френската Републиканска гвардия припаднаха в непосредствена близост до президента Еманюел Макрон по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж.
Първият гвардеец поздрави, започна да се олюлява и падна в преддверието на президентската резиденция. При падането той изпусна сабята си. Макрон чу шума, обърна се и се приближи до военнослужещия.
Гвардеецът, който е изпаднал в безсъзнание, е бил бързо отнесен от служители. Петер Пелегрини, който по това време е излязъл от автомобила си, е изчакал пред стълбите, докато ситуацията бъде овладяна.
Докато двамата президенти се поздравяваха, от другата страна на двора припадна и втори гвардеец. Той също изпусна сабята си. Кадрите показват как журналисти реагират на необичайната ситуация, а Макрон след това въвежда словашкия си колега в Елисейския дворец.
Френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве съобщи за инцидента и излъчи кадри от церемонията. Не са съобщени причините за внезапното прилошаване на двамата военнослужещи, както и актуалното им здравословно състояние.
Официалното посрещане на Петер Пелегрини продължи след краткото прекъсване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:56 12.11.2026
2 Делю Хайдутин
11:57 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 От миризмата
12:03 12.11.2026
5 Закривай, няма бъдеще
12:07 12.11.2026
6 мда
12:11 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баба Яга
12:12 12.11.2026
9 Иван
12:13 12.11.2026
10 Гвардеец
12:14 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Разумихин
12:19 12.11.2026
13 Ив.Мирчев и ген.Насето!
Това е поредната руска хибридна атака на Путин,срещу ,,Натовска" държава...!
12:20 12.11.2026
14 Иванчо I-ви
До коментар #11 от "А Путиновите се":Стига с тоя Путин бе хора, някаква мания е това ! Каквато и статия да се публикува, в коментарите стигаме до Путин !
12:22 12.11.2026
15 Нещо духовно ще е
12:25 12.11.2026
16 Факт
12:43 12.11.2026