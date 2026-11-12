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Инцидент пред Макрон: двама гвардейци припаднаха по време на официална церемония
  Тема: Известни личности

Инцидент пред Макрон: двама гвардейци припаднаха по време на официална церемония

12 Ноември, 2026 11:55 782 16

  • еманюел макрон-
  • петер пелегрини-
  • елисейски дворец-
  • републиканска гвардия-
  • франция

Инцидентът стана по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Париж. Причините за прилошаването и състоянието на военнослужещите не са съобщени

Инцидент пред Макрон: двама гвардейци припаднаха по време на официална церемония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама членове на френската Републиканска гвардия припаднаха в непосредствена близост до президента Еманюел Макрон по време на официалното посрещане на словашкия президент Петер Пелегрини в Елисейския дворец в Париж.

Първият гвардеец поздрави, започна да се олюлява и падна в преддверието на президентската резиденция. При падането той изпусна сабята си. Макрон чу шума, обърна се и се приближи до военнослужещия.

Гвардеецът, който е изпаднал в безсъзнание, е бил бързо отнесен от служители. Петер Пелегрини, който по това време е излязъл от автомобила си, е изчакал пред стълбите, докато ситуацията бъде овладяна.

Докато двамата президенти се поздравяваха, от другата страна на двора припадна и втори гвардеец. Той също изпусна сабята си. Кадрите показват как журналисти реагират на необичайната ситуация, а Макрон след това въвежда словашкия си колега в Елисейския дворец.

Френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве съобщи за инцидента и излъчи кадри от церемонията. Не са съобщени причините за внезапното прилошаване на двамата военнослужещи, както и актуалното им здравословно състояние.

Официалното посрещане на Петер Пелегрини продължи след краткото прекъсване.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    От възхищение.

    11:56 12.11.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    8 1 Отговор
    М3нзис

    11:57 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От миризмата

    7 1 Отговор
    Не се е къпал, кво да прай! Европейска директива!

    12:03 12.11.2026

  • 5 Закривай, няма бъдеще

    9 1 Отговор
    Това стана обичайна практика в елисейския, а гост президента вместо да изчака в колата, се изпъчи на стълбите с усмивка.

    12:07 12.11.2026

  • 6 мда

    1 0 Отговор
    Видяли са рептил shapeshifter

    12:11 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баба Яга

    8 1 Отговор
    Пред вида на сатанинското нищожество, нищо чудно.

    12:12 12.11.2026

  • 9 Иван

    9 0 Отговор
    И тия ще воюват с Русия

    12:13 12.11.2026

  • 10 Гвардеец

    11 0 Отговор
    Много кекави колегите.

    12:14 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Разумихин

    7 0 Отговор
    Може да са бременни момчетата, човешко е...

    12:19 12.11.2026

  • 13 Ив.Мирчев и ген.Насето!

    7 0 Отговор
    Какво се чудите?!
    Това е поредната руска хибридна атака на Путин,срещу ,,Натовска" държава...!

    12:20 12.11.2026

  • 14 Иванчо I-ви

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "А Путиновите се":

    Стига с тоя Путин бе хора, някаква мания е това ! Каквато и статия да се публикува, в коментарите стигаме до Путин !

    12:22 12.11.2026

  • 15 Нещо духовно ще е

    1 0 Отговор
    Петер Пелегрини в Париж.Три ППП.

    12:25 12.11.2026

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    кетъринг фирмата която ги храни да проверят и всичко ще се изясни.

    12:43 12.11.2026

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