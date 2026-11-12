Зеленски алармира: сериозни сривове в Starshield засягат целия фронт в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за значителни смущения в работата на сателитната комуникационна система Starshield по цялата фронтова линия и в окупираните от Русия части на Украйна. По думите му украински военни подразделения регистрират проблемите от няколко дни.
„Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“. Информацията за изявлението му е предадена от Ройтерс.
Ограничение при скорост над 161 км/ч
Според Зеленски системни ограничения възпрепятстват използването на Starshield при скорост над 161 километра в час. Това засяга работата на украинските прехващачи, които трябва да достигат висока скорост, за да пресрещат и унищожават руски въздушни цели.
Украинският президент заяви, че заради ограниченията прехващачите не могат да развият необходимата скорост. Той добави, че има случаи, при които руски дронове са достигнали целите си.
Киев търси обяснение от САЩ
Starshield е военната версия на Starlink - сателитната комуникационна система на американската компания SpaceX, предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.
Зеленски съобщи, че украинската страна се опитва да изясни с американската страна причините за ограниченията. В изявлението му не се посочва дали проблемите са свързани с техническа повреда, промяна в настройките на системата или с друго решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джихади Йово
12:22 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Минувач
12:23 12.11.2026
4 Не е нормално Украйна да
Естествено че ще им спрат нета!
Коментиран от #14, #22
12:23 12.11.2026
5 Абе
12:23 12.11.2026
6 Вчера
12:24 12.11.2026
7 провинциалист
12:24 12.11.2026
8 На този
12:24 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон
Жалко че са хиляди клипове на ден и не мога да отделя толкова време
Коментиран от #20, #23
12:24 12.11.2026
11 Увирай,
12:25 12.11.2026
12 Оранжадата
12:25 12.11.2026
13 Въпрос
12:25 12.11.2026
14 Защо да не е?
До коментар #4 от "Не е нормално Украйна да":Украйна се бие със мозък
А Русия няма тази възможност
12:25 12.11.2026
15 ами
12:25 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лопата Орешник
12:26 12.11.2026
18 Историк
Коментиран от #29
12:26 12.11.2026
19 Старшийлд
Ясна е работата!
12:26 12.11.2026
20 Баце и мен
До коментар #10 от "Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон":Кой без крака кой без глава
Кой с ръце ги хваща
12:26 12.11.2026
21 Мимч
12:27 12.11.2026
22 НЕ СТАВА ВСЕ НА АВАНТА
До коментар #4 от "Не е нормално Украйна да":УКРАИНЦИТЕ ХАКНАХА НЕТА , НО МЪСК ГИ ХВАНА.И ZЕ РЕВНА
12:27 12.11.2026
23 Въпрос
До коментар #10 от "Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон":Гледай и Киев и как върви живота у метрото !
12:27 12.11.2026
24 Хи хи хи волoдiмiр
включете се към
"РаССвет"
12:28 12.11.2026
25 Пан Зеленко
12:29 12.11.2026
26 Тръмп
12:30 12.11.2026
27 Зелена слуз
12:31 12.11.2026
28 Абе,
12:31 12.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Буда
12:35 12.11.2026
31 Путин
12:35 12.11.2026
32 ташунко
12:37 12.11.2026
33 А когато
12:38 12.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Моля разяснете!
Щото до сега Зеленски рИвешИ само за първото...!
А сега за...-,,ново 5"...?@
Коментиран от #38
12:42 12.11.2026
36 И защо
12:43 12.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 досега
До коментар #35 от "Моля разяснете!":Само ти не си разбрал.
12:44 12.11.2026
39 Аман
12:45 12.11.2026