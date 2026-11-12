Зеленски алармира: сериозни сривове в Starshield засягат целия фронт в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за значителни смущения в работата на сателитната комуникационна система Starshield по цялата фронтова линия и в окупираните от Русия части на Украйна. По думите му украински военни подразделения регистрират проблемите от няколко дни.

„Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“. Информацията за изявлението му е предадена от Ройтерс.

Ограничение при скорост над 161 км/ч

Според Зеленски системни ограничения възпрепятстват използването на Starshield при скорост над 161 километра в час. Това засяга работата на украинските прехващачи, които трябва да достигат висока скорост, за да пресрещат и унищожават руски въздушни цели.

Украинският президент заяви, че заради ограниченията прехващачите не могат да развият необходимата скорост. Той добави, че има случаи, при които руски дронове са достигнали целите си.

Киев търси обяснение от САЩ

Starshield е военната версия на Starlink - сателитната комуникационна система на американската компания SpaceX, предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.

Зеленски съобщи, че украинската страна се опитва да изясни с американската страна причините за ограниченията. В изявлението му не се посочва дали проблемите са свързани с техническа повреда, промяна в настройките на системата или с друго решение.