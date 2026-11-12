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Зеленски алармира: сериозни сривове в Starshield засягат целия фронт в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски алармира: сериозни сривове в Starshield засягат целия фронт в Украйна

12 Ноември, 2026 12:20 886 39

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • starshield-
  • руски дронове-
  • войната в украйна

Украинският президент съобщи за ограничения при скорости над 161 км/ч, които пречат на прехващачите да свалят руски дронове

Зеленски алармира: сериозни сривове в Starshield засягат целия фронт в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за значителни смущения в работата на сателитната комуникационна система Starshield по цялата фронтова линия и в окупираните от Русия части на Украйна. По думите му украински военни подразделения регистрират проблемите от няколко дни.

„Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“. Информацията за изявлението му е предадена от Ройтерс.

Ограничение при скорост над 161 км/ч

Според Зеленски системни ограничения възпрепятстват използването на Starshield при скорост над 161 километра в час. Това засяга работата на украинските прехващачи, които трябва да достигат висока скорост, за да пресрещат и унищожават руски въздушни цели.

Украинският президент заяви, че заради ограниченията прехващачите не могат да развият необходимата скорост. Той добави, че има случаи, при които руски дронове са достигнали целите си.

Киев търси обяснение от САЩ

Starshield е военната версия на Starlink - сателитната комуникационна система на американската компания SpaceX, предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.

Зеленски съобщи, че украинската страна се опитва да изясни с американската страна причините за ограниченията. В изявлението му не се посочва дали проблемите са свързани с техническа повреда, промяна в настройките на системата или с друго решение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джихади Йово

    30 3 Отговор
    Ако щеш на гитар с два грифа да свириш, съдбата ви вече е решена..

    12:22 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Минувач

    27 2 Отговор
    Жалък клоун …

    12:23 12.11.2026

  • 4 Не е нормално Украйна да

    4 22 Отговор
    Нокаутира Русия

    Естествено че ще им спрат нета!

    Коментиран от #14, #22

    12:23 12.11.2026

  • 5 Абе

    30 2 Отговор
    Да беше се споразумял вчера и всичко щеше да бъде наред. А сега ползвай си лекарствата.

    12:23 12.11.2026

  • 6 Вчера

    25 0 Отговор
    Се хвалеше с удари, сега нета му бил слаб от няколко дена? Ми в Ирландия няма обхват!

    12:24 12.11.2026

  • 7 провинциалист

    27 0 Отговор
    "Зеленски съобщи, че украинската страна се опитва да изясни с американската страна причините за ограниченията" - Само на Зеленски ли не му е станало ясно, че на и Тръмп му е писнало от Зеленски?

    12:24 12.11.2026

  • 8 На този

    23 0 Отговор
    Кога ще му дръпнат шалтера. Аман от реване.

    12:24 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон

    1 19 Отговор
    Мога да ги гледам цял ден как летят парцали и вати
    Жалко че са хиляди клипове на ден и не мога да отделя толкова време

    Коментиран от #20, #23

    12:24 12.11.2026

  • 11 Увирай,

    17 0 Отговор
    3елен п.цул!

    12:25 12.11.2026

  • 12 Оранжадата

    1 11 Отговор
    пак подкрепя преятеля Владимир!😈

    12:25 12.11.2026

  • 13 Въпрос

    17 2 Отговор
    Защо ЕС е закупил в последната година петрол от русите за 340 млр ?

    12:25 12.11.2026

  • 14 Защо да не е?

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "Не е нормално Украйна да":

    Украйна се бие със мозък
    А Русия няма тази възможност

    12:25 12.11.2026

  • 15 ами

    17 1 Отговор
    ха ха ха - украина няма пари, няма оръжие, няма войска, но иска да се бие за свободата на европа бързо да й дадете 90 милиарда и още 70 допълнително за да ви защитава от русия поне 10 години

    12:25 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Ама да, кажи си още!

    12:26 12.11.2026

  • 18 Историк

    2 16 Отговор
    Агент Краснов продължава да тероризира Украйна в услуга на терориста Путин. Ясно е на всеки мислещ човек,че светът е в огромна опасност от съвместните действия на двамата злодеи на 21 век. За съжаление властта им е огромна и безконтролна, злото се е развихрило безогледно.

    Коментиран от #29

    12:26 12.11.2026

  • 19 Старшийлд

    12 0 Отговор
    се командва от Пентагона, демек от Тръмп.

    Ясна е работата!

    12:26 12.11.2026

  • 20 Баце и мен

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон":

    Кой без крака кой без глава
    Кой с ръце ги хваща

    12:26 12.11.2026

  • 21 Мимч

    14 0 Отговор
    Ами, той зеления да се радва,че все още Тръмп не му е спрял цялата комуникация,но ако не се вразуми и това ще се случи...

    12:27 12.11.2026

  • 22 НЕ СТАВА ВСЕ НА АВАНТА

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не е нормално Украйна да":

    УКРАИНЦИТЕ ХАКНАХА НЕТА , НО МЪСК ГИ ХВАНА.И ZЕ РЕВНА

    12:27 12.11.2026

  • 23 Въпрос

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много ме кефят клипчетата със FPV- дрон":

    Гледай и Киев и как върви живота у метрото !

    12:27 12.11.2026

  • 24 Хи хи хи волoдiмiр

    9 2 Отговор
    амииии...........
    включете се към


    "РаССвет"

    12:28 12.11.2026

  • 25 Пан Зеленко

    12 1 Отговор
    Лошо ми е!

    12:29 12.11.2026

  • 26 Тръмп

    2 1 Отговор
    Намек!

    12:30 12.11.2026

  • 27 Зелена слуз

    7 1 Отговор
    Я най добре да споделя с Русия къде са слабите ми места! Може да ме изчаластрят здраво и да изпрося още кеш! Е, ще дадем жертви, но важното е кеш да има!

    12:31 12.11.2026

  • 28 Абе,

    10 0 Отговор
    зеленият шмъркач денонощно хленчи и проси ...

    12:31 12.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Буда

    6 1 Отговор
    Жалък третокласен клоун … кукла на конци

    12:35 12.11.2026

  • 31 Путин

    3 1 Отговор
    Хакнах Старлинка и ги правя луди.

    12:35 12.11.2026

  • 32 ташунко

    3 0 Отговор
    Май руснаците се научиха да заглушават старлинка на определени параметри и Зеле реве пак . А може и Мъск да е получил съощение че ще почтат да му свалят спътниците и да е наредил сам да намалят параметрите .

    12:37 12.11.2026

  • 33 А когато

    4 1 Отговор
    бях млад какъв интернет имаше! Един филм 2 дена го свалях! А сега 2 дрона не могат да свалят!?!

    12:38 12.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Моля разяснете!

    2 0 Отговор
    Каква е разликата между ,,Starlink" u ,,Starshield "...?!
    Щото до сега Зеленски рИвешИ само за първото...!
    А сега за...-,,ново 5"...?@

    Коментиран от #38

    12:42 12.11.2026

  • 36 И защо

    2 0 Отговор
    пак реве като магаре, вместо да си направи сам украинска Старшийлд. Възможно е руснаците да забавят скоростта. Защо да му е длъжен някой.

    12:43 12.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 досега

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Моля разяснете!":

    Само ти не си разбрал.

    12:44 12.11.2026

  • 39 Аман

    0 0 Отговор
    от тоя вече бре - не е интересно. Дайте нещо друго.

    12:45 12.11.2026

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