Пхенян отхвърли ултиматума на Г-7: ядрената програма остава неприкосновена

Северна Корея отхвърли съвместната декларация на външните министри от Г-7, в която се настоява за прекратяване на ядрената ѝ програма, и заяви, че остава твърдо ангажирана с притежаването на ядрени оръжия. Изявлението е разпространено от севернокорейската новинарска агенция КЦТА и е цитирано от Ройтерс.

„Ангажиментът за притежаване на ядрени оръжия е непоколебим“, се посочва в позицията на Пхенян. Северна Корея заяви още, че ще продължи ускореното развитие на средствата си за възпиране на военни заплахи и ще отговори с действия на това, което определи като нарастващи военноморски заплахи от страна на САЩ и техните съюзници.

Г-7 настоява за пълна денуклеаризация

В декларацията, приета след срещата на външните министри от Г-7 в Париж на 9 и 10 ноември, групата осъди ядрената и балистичната програма на Северна Корея и потвърди ангажимента си към пълната денуклеаризация на страната в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Позицията на Пхенян представлява пряк отказ от този призив. Севернокорейските власти не посочиха готовност за прекратяване на ядрената програма, а заявиха намерение да продължат развитието на военния си потенциал.

Военноморските сили остават част от спора

В изявлението се говори конкретно за военноморски заплахи от страна на САЩ и съюзниците им. Пхенян не посочи конкретно военно учение или отделна операция, но заяви, че ще предприеме действия в отговор на нарастващия натиск.

Това е поредното публично потвърждение, че Северна Корея разглежда ядрените оръжия като основен елемент от отбранителната си стратегия. От другата страна Г-7 продължава да настоява за пълното премахване на севернокорейската ядрена програма, което оставя разминаването между двете позиции непроменено.