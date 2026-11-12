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Пхенян отхвърли ултиматума на Г-7: ядрената програма остава неприкосновена

Пхенян отхвърли ултиматума на Г-7: ядрената програма остава неприкосновена

12 Ноември, 2026 13:04 772 19

  • северна корея-
  • ядрени оръжия-
  • г-7-
  • ядрена програма-
  • кцта

Пхенян заяви, че ще продължи да развива средствата си за ядрено възпиране и ще отговори на военноморските заплахи от САЩ и съюзниците им

Пхенян отхвърли ултиматума на Г-7: ядрената програма остава неприкосновена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея отхвърли съвместната декларация на външните министри от Г-7, в която се настоява за прекратяване на ядрената ѝ програма, и заяви, че остава твърдо ангажирана с притежаването на ядрени оръжия. Изявлението е разпространено от севернокорейската новинарска агенция КЦТА и е цитирано от Ройтерс.

„Ангажиментът за притежаване на ядрени оръжия е непоколебим“, се посочва в позицията на Пхенян. Северна Корея заяви още, че ще продължи ускореното развитие на средствата си за възпиране на военни заплахи и ще отговори с действия на това, което определи като нарастващи военноморски заплахи от страна на САЩ и техните съюзници.

Г-7 настоява за пълна денуклеаризация

В декларацията, приета след срещата на външните министри от Г-7 в Париж на 9 и 10 ноември, групата осъди ядрената и балистичната програма на Северна Корея и потвърди ангажимента си към пълната денуклеаризация на страната в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Позицията на Пхенян представлява пряк отказ от този призив. Севернокорейските власти не посочиха готовност за прекратяване на ядрената програма, а заявиха намерение да продължат развитието на военния си потенциал.

Военноморските сили остават част от спора

В изявлението се говори конкретно за военноморски заплахи от страна на САЩ и съюзниците им. Пхенян не посочи конкретно военно учение или отделна операция, но заяви, че ще предприеме действия в отговор на нарастващия натиск.

Това е поредното публично потвърждение, че Северна Корея разглежда ядрените оръжия като основен елемент от отбранителната си стратегия. От другата страна Г-7 продължава да настоява за пълното премахване на севернокорейската ядрена програма, което оставя разминаването между двете позиции непроменено.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    20 0 Отговор
    „Ангажиментът за притежаване на ядрени оръжия е непоколебим" хе хе хе Големи! Големи!

    13:08 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    27 2 Отговор
    А кога ще има декларация на ООН за пълна денуклиаризация на световните терористи Сащ и исзраел

    13:09 12.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Гарантирано от Гроб

    Коментиран от #9

    13:10 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    20 0 Отговор
    Много се замотаха Иран, вярвайки на споразумения със запада и чиф... те! Прави се като корейците - бързо и без оглед на санкции...

    13:13 12.11.2026

  • 7 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Нстюто сега и тях ли ще напада тцтцтц ,да не откриха и там петрол и газ

    13:13 12.11.2026

  • 8 Иван

    13 0 Отговор
    Коварния евреин Нарко Рубио е един от тези 7

    13:13 12.11.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Открита 2020 г от Бойко Борисов и Фандъкова.

    13:13 12.11.2026

  • 10 Тик-Ток

    17 3 Отговор
    Северна Корея никога няма да забрави и прости на световните терористи които убиха 5 милиона корейци през американо корейската война

    13:15 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 жик так

    9 0 Отговор
    Водородния ще си премести декларацията в крачола .

    13:17 12.11.2026

  • 13 ставка

    7 0 Отговор
    Уудчук е железарка.
    Ич не му пука за претенции разни разнообразни.
    Ха!

    13:17 12.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    Факти недейте да триете а пишете че се срутила метростанция Красно село

    13:18 12.11.2026

  • 15 Някой

    6 0 Отговор
    Сега, уточнете се ултиматум ли е било или декларация? Защото има коренна разлика. След ултиматум обикновенно се предприемат конкретни действия (силови или икономически), докато след декларацията не се предприема нищо - просто си си изразил позицията по някой въпрос.
    Иначе, всчики видяха, че притежанието на ядрено оръжие и носител за доствката му по цялата планета, дава независимост, както и гаранция, че няма да ти спретнат гаден номер като на Венецуела или на Иран. Така че, очаквам повече страни да се пробват да станат ядрени сили, макар и не публично.

    13:19 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ролан

    5 1 Отговор
    7-те джуджета пак са се нацупили 😀

    13:26 12.11.2026

  • 18 Г7 са фашаги

    10 1 Отговор
    А не може ли кретените от Г-7 да си унищожат ядлените програми. откъде накъде ще искат това от сруга суверенна страна. Ако Корея ги послуша, и тя става пътник. Сега не смеят да и направят нищо заради тези оръжия. Те са гарант за неприкосновеност. Не случайно като България бе набутана в НАТО и ЕС от продажните евроатлантици, едно от условията бе да унищожим веднага нашите ракети, които можеха да носят ядрени бойни глави. Сега сме безгласна буква и всеки ни заповяда и се гаври с нас.

    13:28 12.11.2026

  • 19 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    7 2 Отговор
    Наритани англосакси.

    13:33 12.11.2026

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