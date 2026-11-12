Пхенян отхвърли ултиматума на Г-7: ядрената програма остава неприкосновена

Северна Корея отхвърли съвместната декларация на външните министри от Г-7, в която се настоява за прекратяване на ядрената ѝ програма, и заяви, че остава твърдо ангажирана с притежаването на ядрени оръжия. Изявлението е разпространено от севернокорейската новинарска агенция КЦТА и е цитирано от Ройтерс.
„Ангажиментът за притежаване на ядрени оръжия е непоколебим“, се посочва в позицията на Пхенян. Северна Корея заяви още, че ще продължи ускореното развитие на средствата си за възпиране на военни заплахи и ще отговори с действия на това, което определи като нарастващи военноморски заплахи от страна на САЩ и техните съюзници.
Г-7 настоява за пълна денуклеаризация
В декларацията, приета след срещата на външните министри от Г-7 в Париж на 9 и 10 ноември, групата осъди ядрената и балистичната програма на Северна Корея и потвърди ангажимента си към пълната денуклеаризация на страната в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.
Позицията на Пхенян представлява пряк отказ от този призив. Севернокорейските власти не посочиха готовност за прекратяване на ядрената програма, а заявиха намерение да продължат развитието на военния си потенциал.
Военноморските сили остават част от спора
В изявлението се говори конкретно за военноморски заплахи от страна на САЩ и съюзниците им. Пхенян не посочи конкретно военно учение или отделна операция, но заяви, че ще предприеме действия в отговор на нарастващия натиск.
Това е поредното публично потвърждение, че Северна Корея разглежда ядрените оръжия като основен елемент от отбранителната си стратегия. От другата страна Г-7 продължава да настоява за пълното премахване на севернокорейската ядрена програма, което оставя разминаването между двете позиции непроменено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
13:08 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
13:09 12.11.2026
4 Тик-Ток
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Гарантирано от Гроб
Коментиран от #9
13:10 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Госあ
13:13 12.11.2026
7 Kaлпазанин
13:13 12.11.2026
8 Иван
13:13 12.11.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Тик-Ток":Открита 2020 г от Бойко Борисов и Фандъкова.
13:13 12.11.2026
10 Тик-Ток
13:15 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 жик так
13:17 12.11.2026
13 ставка
Ич не му пука за претенции разни разнообразни.
Ха!
13:17 12.11.2026
14 Тик-Ток
13:18 12.11.2026
15 Някой
Иначе, всчики видяха, че притежанието на ядрено оръжие и носител за доствката му по цялата планета, дава независимост, както и гаранция, че няма да ти спретнат гаден номер като на Венецуела или на Иран. Така че, очаквам повече страни да се пробват да станат ядрени сили, макар и не публично.
13:19 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ролан
13:26 12.11.2026
18 Г7 са фашаги
13:28 12.11.2026
19 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
13:33 12.11.2026