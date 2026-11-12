Путин нападнал Украйна заради писмо без отговор от Байдън? Скандално твърдение от Абу Даби

Руски преговарящи са заявили по време на среща в Абу Даби, че Владимир Путин е започнал пълномащабното нахлуване в Украйна, след като не е получил отговор от тогавашния президент на САЩ Джо Байдън на писмо, изпратено през 2021 г. Твърдението е цитирано от Axios, който се позовава на два източника, запознати с разговорите.

Според изложената от руската страна версия в писмото Путин е описал опасенията си за сигурността в региона. Отговор от Байдън не е последвал. Не са представени публично допълнителни подробности за самото писмо или за начина, по който руските представители са обвързали липсата на отговор с решението за започване на войната.

САЩ поискаха ново предложение от Москва

Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са заявили пред руската делегация, че светът се е променил значително от 2021 г. Те са предложили Москва да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурността в Европа.

Документът трябва да включва руските опасения и изисквания, но и конкретни „симетрични стъпки“, които Русия е готова да предприеме за намаляване на напрежението. От Москва се очаква също да даде уверения на европейските държави, че няма да предприема бъдещи нападения.

„Казахме на руснаците, че имат своите желания и страхове, но трябва да предложат различни варианти за деескалация и други предложения, ако искат Европа да може да ги приеме по подходящ начин“, е заявил Джаред Къшнър.

Уиткоф и Къшнър са настояли още европейски представители да получат място на бъдещите мирни преговори. Според Axios Русия досега не е била склонна да допусне европейски участници в разговорите.

Следващи разговори в Москва

Срещите в Абу Даби са били част от опит за подновяване на преговорите между Украйна и Русия с американско посредничество. След тях американските представители са отпътували за Москва, където трябва да обсъдят предложените идеи с Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Русия е отказала да обсъжда примирие в морето и в енергийния сектор по време на срещите в Абу Даби. Той е изразил и скептицизъм, че войната може да приключи до края на 2026 г.

Източници: unian.net, axios.com