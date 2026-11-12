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Путин нападнал Украйна заради писмо без отговор от Байдън? Скандално твърдение от Абу Даби
  Тема: Украйна

Путин нападнал Украйна заради писмо без отговор от Байдън? Скандално твърдение от Абу Даби

12 Ноември, 2026 12:40 2 575 60

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • джо байдън-
  • мирни преговори

На среща в Абу Даби представители на Москва са свързали началото на пълномащабната война с писмо до Джо Байдън от 2021 г. САЩ са поискали от Русия ново предложение за сигурността в Европа

Путин нападнал Украйна заради писмо без отговор от Байдън? Скандално твърдение от Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски преговарящи са заявили по време на среща в Абу Даби, че Владимир Путин е започнал пълномащабното нахлуване в Украйна, след като не е получил отговор от тогавашния президент на САЩ Джо Байдън на писмо, изпратено през 2021 г. Твърдението е цитирано от Axios, който се позовава на два източника, запознати с разговорите.

Според изложената от руската страна версия в писмото Путин е описал опасенията си за сигурността в региона. Отговор от Байдън не е последвал. Не са представени публично допълнителни подробности за самото писмо или за начина, по който руските представители са обвързали липсата на отговор с решението за започване на войната.

САЩ поискаха ново предложение от Москва

Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са заявили пред руската делегация, че светът се е променил значително от 2021 г. Те са предложили Москва да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурността в Европа.

Документът трябва да включва руските опасения и изисквания, но и конкретни „симетрични стъпки“, които Русия е готова да предприеме за намаляване на напрежението. От Москва се очаква също да даде уверения на европейските държави, че няма да предприема бъдещи нападения.

„Казахме на руснаците, че имат своите желания и страхове, но трябва да предложат различни варианти за деескалация и други предложения, ако искат Европа да може да ги приеме по подходящ начин“, е заявил Джаред Къшнър.

Уиткоф и Къшнър са настояли още европейски представители да получат място на бъдещите мирни преговори. Според Axios Русия досега не е била склонна да допусне европейски участници в разговорите.

Следващи разговори в Москва

Срещите в Абу Даби са били част от опит за подновяване на преговорите между Украйна и Русия с американско посредничество. След тях американските представители са отпътували за Москва, където трябва да обсъдят предложените идеи с Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Русия е отказала да обсъжда примирие в морето и в енергийния сектор по време на срещите в Абу Даби. Той е изразил и скептицизъм, че войната може да приключи до края на 2026 г.

Източници: unian.net, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейката

    15 20 Отговор
    Е аз ся за кой да викам

    12:43 12.11.2026

  • 2 Васил

    19 34 Отговор
    Явно рашистите имат много развинтена фантазия може би следващият път ще че Турция не е излъчила продължение на някоя сапунка.

    Коментиран от #16

    12:44 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този

    14 8 Отговор
    Байдон,пак е забравил да му се отчете,срамота

    12:46 12.11.2026

  • 5 Вова

    12 14 Отговор
    Аз не исках,те ме накараха

    12:46 12.11.2026

  • 6 Атина Палада

    52 15 Отговор
    През месец декември на 2021 г Лавров задава въпрос на Блинкън,защо САЩ (НАТО) започват инсталирането на ракети на руската граница.Отговорът на Блинкън беше :"Вас не ви интересува ние какви ракети ще разположим в Украйна" ! Представете си,същата ситуация в Мексико ..Русия да отговори на САЩ ,да не се интересуват какви ракети ще разположи в Мексико на границата с САЩ! Колко време ще е нужно на САЩ да влязат в Мексико? Или смятате ,че САЩ ще наведат глава и ще се примирят с руските ракети на границата си? Кое от двете ще направи САЩ?

    Коментиран от #21

    12:47 12.11.2026

  • 7 Вовата

    18 42 Отговор
    ,,От Москва се очаква също да даде уверения на европейските държави, че няма да предприема бъдещи нападения."
    Ама те и Украйна нямаше да нападат. Така твърдяха до последния ден преди нахлуването. Договорите с Русия не струват дори хартията, върху която са написани.

    Коментиран от #45, #49

    12:47 12.11.2026

  • 8 Категорично

    17 12 Отговор
    Байдън ескалира конфликта и не беше безотговорно.

    12:48 12.11.2026

  • 9 Естествено

    16 26 Отговор
    Че Байдън е Виновен

    Хахахахаха хахахахаха

    Тръмп и Той това все повтаря .

    Интересно колко бързо
    Минават на една Вълна
    Двамата дърти Педофили
    Ботокса и Оранжевия .

    Коментиран от #37

    12:48 12.11.2026

  • 10 Иван Иванов

    26 17 Отговор
    Европа,ЕС и НАТО не са страни в тази война.
    Воюват Русия и Украйна.Двете страни са приели посредник да бъдат САЩ.
    Толкоз.
    А,мераците на евролибералнацистите да седнат на масата,че и да поставят условия са смешни и глупави.
    Още по-глупави и идиотските са исканията за някакви "репарации" които Русия (победител) да изплати на Украйна (победен).

    12:49 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    11 25 Отговор
    Малкото комплексирано азиатско човеченце ....
    Обидено то , големите батковци не му обръщат внимание и не го взимат насериозно...малкото човеченце с малките обувчици ...!!!

    Коментиран от #24, #46

    12:52 12.11.2026

  • 15 Действително

    24 5 Отговор
    В края на 2021г. имаше проекто-договори за уреждане на сигурността в региона, изпратени към САЩ и отделно към останалите държави, членки на НАТО.
    Тези предложения бяха коментирани надменно и с високопарни коментари от страна на политически представители на западните страни, най вече тези от ЕС. САЩ се въздържаха от коментар и не предприеха дипломатически стъпки.

    Коментиран от #27

    12:52 12.11.2026

  • 16 и твоята

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    не е зле..

    12:53 12.11.2026

  • 17 аааа

    7 19 Отговор
    Тоя всеки ден си измисля нови истории с които да се оправдае за военните си престъпления.

    Коментиран от #52

    12:55 12.11.2026

  • 18 СЛАВА УКРАИНУ

    9 19 Отговор
    И след пълномащабното нахлуване на гадовете кочината намаля с няколко стотин хиляди имбецила .

    12:55 12.11.2026

  • 19 Няма

    14 8 Отговор
    как руснаците да приемат спокойно непрекъснатото разширение на НАТО на изток. Източна Европа, в частност Полша и Румъния следва да бъдат чувствително демилитаризирани за да има спокойствие на континента. Украйна следва да остане военно неутрална страна.

    12:56 12.11.2026

  • 20 стоян георгиев

    13 20 Отговор
    Путин нападна украйна щото си мислеше че ще я завземе за три дена ако знаеше какво го чака нямаше да го направи.

    Коментиран от #26, #57

    12:56 12.11.2026

  • 21 старшинката

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Защо да си представяме ситуация с Мексико?! То реално се е случило - в Куба през 1962-ра.

    Коментиран от #25

    12:58 12.11.2026

  • 22 Атина Палада

    6 6 Отговор
    "От Москва се очаква също да даде уверения на европейските държави, че няма да предприема бъдещи нападения." - айдееее Джаред стана враг на Императора! ......как така без бъдещи нападения?

    Коментиран от #28

    12:58 12.11.2026

  • 23 Няма не искам, няма недей!

    7 14 Отговор
    Единствената цел на Путин, а и голяма част от обкръжението му е да се говори за тях по цял свят, независимо дали добро или зло. И го постигат без проблем, те не се интересуват нито от мир, нито от жертви, нито даже от война. Важното е да предизвикват скандали за да бъдат непрекъснато в медиите по света.

    Коментиран от #31

    12:58 12.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "старшинката":

    Колко ракети имаше инсталирани в украйна 2021?кога приеха украйна в нато?

    Коментиран от #30, #42, #51

    13:00 12.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ТОЧНО

    13 6 Отговор

    До коментар #15 от "Действително":

    ТАКА БЕШЕ! НОО, западните агресори отдавна бяха подготвили украИна за война срещу Русия! ФАКТ НЕОСПОРИМ!

    13:01 12.11.2026

  • 28 Айде бе,

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Коя е Москва, че не иска да обсъжда нищо освен собствените си недомислици, непременно трябва всички в цял свят да се съобразяват с тях и единствено техните желания да се изпълняват? Той и Хитлер е искал да се изпълняват само неговите желания.

    13:02 12.11.2026

  • 29 На крив "такъв", вълната му пречи!!!

    6 12 Отговор
    "Ватенка" по гръб не пада!!!
    Сега е въпроса, кой ще плаща сметката за " Пусинското" насилие , разрушения за милиярди
    и убийства в Украйна???

    13:03 12.11.2026

  • 30 а колко

    12 4 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    амерски и натовски инструктора и въоръжение беше инсталирано в у кра ина до 2014 г? И защо беше инсталирано, а? Аре не говори глупости, всичко се знае!

    Коментиран от #35

    13:03 12.11.2026

  • 31 Така е с на никому не нужни люде!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Няма не искам, няма недей!":

    Тази територия не държава а сбирщина от олигарси на племена
    от цяла Азия и Европа!!!

    13:06 12.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гориил

    13 4 Отговор
    Украйна беше атакувана от колективния Запад, който унищожи богата и просперираща съветска република. Вие знаехте и разбирахте отлично, че Украйна рано или късно ще влезе в сферата на историческо влияние на Русия. И вие осигурихте връщането на Украйна в съюза с Русия, ограбена и унищожена. Войната беше предопределена и неизбежна. Сега е дошло времето да се оцени и измери мащабът на трагедията.

    Коментиран от #36, #53

    13:08 12.11.2026

  • 34 Атина Палада

    3 7 Отговор
    Значи той писал писмо на Байдън, не получил отговор и вече пет години унищожава една съседна страна?!!!! Това ми напомня за скорошен случай. Един активен във фесбуката, пуснал много як пост за нуждата от мир. След два дена, се ядосал, че нямал лайкове. Ядосан и възмутен от безразличието и неграмотното игнориране на неговия красив пост, облича якето, слага каскета и излиза навън. Току пред входа на блока притичал един нехаещ йоркшир - първата мишена на нашия възмутен миротворец. Шут...и бедното куче става колатерал демидж на борбата за мир.

    13:08 12.11.2026

  • 35 стоян георгиев

    4 10 Отговор

    До коментар #30 от "а колко":

    Имаше нула инсталирано въоръжение.нало прочете нула.украйна когато беше нападната имаше само дронове байрактар които купи от турция и около сто джевелина.тала че твърдението ти е лъжа.

    Коментиран от #58

    13:11 12.11.2026

  • 36 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Войната е мир мира е война...типично е за фермата не се притеснявай!

    13:12 12.11.2026

  • 37 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Естествено":

    В сравнение с надрусания шут те са направо титани !

    13:15 12.11.2026

  • 38 В. В. Путин

    7 3 Отговор
    Абе, не само заради Байдрън.
    Просто някой трябваше да поправи грешката на Владимир Илич, Йосиф Висарионович и на Никита...
    Грешката 404 ще бъде поправена!

    13:16 12.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Йода

    2 9 Отговор
    Не може да има мир,ако е живо жалкото кремълско джудже.

    13:17 12.11.2026

  • 41 терминология

    4 6 Отговор
    До сега не беше известно руски представител да твърди, че страната му е нападала и нахлувала в Украйна, а официално само активно се "защитавала".

    13:18 12.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 сделки

    2 2 Отговор
    Срещи в Абу Даби за протакане и надлъгване и... извиване на ръце.

    13:21 12.11.2026

  • 44 Хубаво де ,

    4 8 Отговор
    Е не , това ако е вярно , Путин е по луд и от Тръмп . Допусках , че има някакви проблеми това джудже , но такове нелепо обяснение не очаквах . Честно !

    Коментиран от #50

    13:22 12.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хи хи

    5 6 Отговор
    Будапещенски меморандум (1994): Украйна се откачи от ядрения си арсенал срещу обещания за зачитане на нейния суверенитет и териториална цялост от страна на Русия, САЩ и Великобритания – документ, който Русия наруши с анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване през 2022г .Само аз ли виждам , че по блатата се раждат само идиоти! Нямам думи.

    Коментиран от #60

    13:27 12.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хубаво де ,":

    А има и още по-нелепи обяснения тупин. Нацистите в Украйна и терористи в Грузия са виновни за войната. Това са по-нелепите обяснения!

    Коментиран от #59

    13:35 12.11.2026

  • 51 мчи

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    тя реално украйна си е в натото, само формално не е.....

    Коментиран от #55

    13:36 12.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "мчи":

    Вече да.обаче не беше така 2022.заради ходовете на путин нато да не се разширява то реално се удвои в европа.никой не иска да бъде окупиран от русия.

    13:48 12.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Нееее

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    не лъжи! Видиоклиповете още сигурно се въртят в нета, доказващи усилено подготвяната натовска структура там за предстоящото подполване на войната срещу Русия! Дори лгБТВ правиха репортажи оттам! Е, верно, после май уволниха Рада Домусчиева, нз какв остана и с нея. Просто жената изчезна. "Свободата на словото и печата" не се прощават!

    13:55 12.11.2026

  • 59 Е точно така е!

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Естествено, че те са виновни! Само ти ли не го разбра?

    13:58 12.11.2026

  • 60 виждаме

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи":

    Идиоти се раждат навсякъде по света, но в някои страни понякога ги избират на управленска позиция, а в други страни - по-често.

    13:59 12.11.2026

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