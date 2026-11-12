Путин нападнал Украйна заради писмо без отговор от Байдън? Скандално твърдение от Абу Даби

Руски преговарящи са заявили по време на среща в Абу Даби, че Владимир Путин е започнал пълномащабното нахлуване в Украйна, след като не е получил отговор от тогавашния президент на САЩ Джо Байдън на писмо, изпратено през 2021 г. Твърдението е цитирано от Axios, който се позовава на два източника, запознати с разговорите.
Според изложената от руската страна версия в писмото Путин е описал опасенията си за сигурността в региона. Отговор от Байдън не е последвал. Не са представени публично допълнителни подробности за самото писмо или за начина, по който руските представители са обвързали липсата на отговор с решението за започване на войната.
САЩ поискаха ново предложение от Москва
Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са заявили пред руската делегация, че светът се е променил значително от 2021 г. Те са предложили Москва да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурността в Европа.
Документът трябва да включва руските опасения и изисквания, но и конкретни „симетрични стъпки“, които Русия е готова да предприеме за намаляване на напрежението. От Москва се очаква също да даде уверения на европейските държави, че няма да предприема бъдещи нападения.„Казахме на руснаците, че имат своите желания и страхове, но трябва да предложат различни варианти за деескалация и други предложения, ако искат Европа да може да ги приеме по подходящ начин“, е заявил Джаред Къшнър.
Уиткоф и Къшнър са настояли още европейски представители да получат място на бъдещите мирни преговори. Според Axios Русия досега не е била склонна да допусне европейски участници в разговорите.
Следващи разговори в Москва
Срещите в Абу Даби са били част от опит за подновяване на преговорите между Украйна и Русия с американско посредничество. След тях американските представители са отпътували за Москва, където трябва да обсъдят предложените идеи с Владимир Путин.
Украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че Русия е отказала да обсъжда примирие в морето и в енергийния сектор по време на срещите в Абу Даби. Той е изразил и скептицизъм, че войната може да приключи до края на 2026 г.
Източници: unian.net, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейката
12:43 12.11.2026
2 Васил
Коментиран от #16
12:44 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този
12:46 12.11.2026
5 Вова
12:46 12.11.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #21
12:47 12.11.2026
7 Вовата
Ама те и Украйна нямаше да нападат. Така твърдяха до последния ден преди нахлуването. Договорите с Русия не струват дори хартията, върху която са написани.
Коментиран от #45, #49
12:47 12.11.2026
8 Категорично
12:48 12.11.2026
9 Естествено
Хахахахаха хахахахаха
Тръмп и Той това все повтаря .
Интересно колко бързо
Минават на една Вълна
Двамата дърти Педофили
Ботокса и Оранжевия .
Коментиран от #37
12:48 12.11.2026
10 Иван Иванов
Воюват Русия и Украйна.Двете страни са приели посредник да бъдат САЩ.
Толкоз.
А,мераците на евролибералнацистите да седнат на масата,че и да поставят условия са смешни и глупави.
Още по-глупави и идиотските са исканията за някакви "репарации" които Русия (победител) да изплати на Украйна (победен).
12:49 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
Обидено то , големите батковци не му обръщат внимание и не го взимат насериозно...малкото човеченце с малките обувчици ...!!!
Коментиран от #24, #46
12:52 12.11.2026
15 Действително
Тези предложения бяха коментирани надменно и с високопарни коментари от страна на политически представители на западните страни, най вече тези от ЕС. САЩ се въздържаха от коментар и не предприеха дипломатически стъпки.
Коментиран от #27
12:52 12.11.2026
16 и твоята
До коментар #2 от "Васил":не е зле..
12:53 12.11.2026
17 аааа
Коментиран от #52
12:55 12.11.2026
18 СЛАВА УКРАИНУ
12:55 12.11.2026
19 Няма
12:56 12.11.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #26, #57
12:56 12.11.2026
21 старшинката
До коментар #6 от "Атина Палада":Защо да си представяме ситуация с Мексико?! То реално се е случило - в Куба през 1962-ра.
Коментиран от #25
12:58 12.11.2026
22 Атина Палада
Коментиран от #28
12:58 12.11.2026
23 Няма не искам, няма недей!
Коментиран от #31
12:58 12.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян георгиев
До коментар #21 от "старшинката":Колко ракети имаше инсталирани в украйна 2021?кога приеха украйна в нато?
Коментиран от #30, #42, #51
13:00 12.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ТОЧНО
До коментар #15 от "Действително":ТАКА БЕШЕ! НОО, западните агресори отдавна бяха подготвили украИна за война срещу Русия! ФАКТ НЕОСПОРИМ!
13:01 12.11.2026
28 Айде бе,
До коментар #22 от "Атина Палада":Коя е Москва, че не иска да обсъжда нищо освен собствените си недомислици, непременно трябва всички в цял свят да се съобразяват с тях и единствено техните желания да се изпълняват? Той и Хитлер е искал да се изпълняват само неговите желания.
13:02 12.11.2026
29 На крив "такъв", вълната му пречи!!!
Сега е въпроса, кой ще плаща сметката за " Пусинското" насилие , разрушения за милиярди
и убийства в Украйна???
13:03 12.11.2026
30 а колко
До коментар #25 от "стоян георгиев":амерски и натовски инструктора и въоръжение беше инсталирано в у кра ина до 2014 г? И защо беше инсталирано, а? Аре не говори глупости, всичко се знае!
Коментиран от #35
13:03 12.11.2026
31 Така е с на никому не нужни люде!!!
До коментар #23 от "Няма не искам, няма недей!":Тази територия не държава а сбирщина от олигарси на племена
от цяла Азия и Европа!!!
13:06 12.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гориил
Коментиран от #36, #53
13:08 12.11.2026
34 Атина Палада
13:08 12.11.2026
35 стоян георгиев
До коментар #30 от "а колко":Имаше нула инсталирано въоръжение.нало прочете нула.украйна когато беше нападната имаше само дронове байрактар които купи от турция и около сто джевелина.тала че твърдението ти е лъжа.
Коментиран от #58
13:11 12.11.2026
36 стоян георгиев
До коментар #33 от "Гориил":Войната е мир мира е война...типично е за фермата не се притеснявай!
13:12 12.11.2026
37 АБВ
До коментар #9 от "Естествено":В сравнение с надрусания шут те са направо титани !
13:15 12.11.2026
38 В. В. Путин
Просто някой трябваше да поправи грешката на Владимир Илич, Йосиф Висарионович и на Никита...
Грешката 404 ще бъде поправена!
13:16 12.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Йода
13:17 12.11.2026
41 терминология
13:18 12.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 сделки
13:21 12.11.2026
44 Хубаво де ,
Коментиран от #50
13:22 12.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хи хи
Коментиран от #60
13:27 12.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахахаха
До коментар #44 от "Хубаво де ,":А има и още по-нелепи обяснения тупин. Нацистите в Украйна и терористи в Грузия са виновни за войната. Това са по-нелепите обяснения!
Коментиран от #59
13:35 12.11.2026
51 мчи
До коментар #25 от "стоян георгиев":тя реално украйна си е в натото, само формално не е.....
Коментиран от #55
13:36 12.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "мчи":Вече да.обаче не беше така 2022.заради ходовете на путин нато да не се разширява то реално се удвои в европа.никой не иска да бъде окупиран от русия.
13:48 12.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Нееее
До коментар #35 от "стоян георгиев":не лъжи! Видиоклиповете още сигурно се въртят в нета, доказващи усилено подготвяната натовска структура там за предстоящото подполване на войната срещу Русия! Дори лгБТВ правиха репортажи оттам! Е, верно, после май уволниха Рада Домусчиева, нз какв остана и с нея. Просто жената изчезна. "Свободата на словото и печата" не се прощават!
13:55 12.11.2026
59 Е точно така е!
До коментар #50 от "Хахахаха":Естествено, че те са виновни! Само ти ли не го разбра?
13:58 12.11.2026
60 виждаме
До коментар #47 от "Хи хи":Идиоти се раждат навсякъде по света, но в някои страни понякога ги избират на управленска позиция, а в други страни - по-често.
13:59 12.11.2026