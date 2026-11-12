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Хакерска атака разкри данни за хиляди чужденци, загинали в руската армия
  Тема: Украйна

Хакерска атака разкри данни за хиляди чужденци, загинали в руската армия

12 Ноември, 2026 13:16 1 137 39

  • войната в украйна-
  • русия-
  • росстат-
  • чуждестранни бойци

Данните от изтекъл масив на Росстат обхващат почти 100 държави. Москва отрича да е установено изтичане на поверителна информация

Хакерска атака разкри данни за хиляди чужденци, загинали в руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 11 335 души, родени извън Русия, са загинали във войната в Украйна, докато са воювали на руска страна. Това показва анализ на Bloomberg на масив от данни, приписван на руската статистическа служба Росстат.

Записите обхващат периода от края на февруари 2022 г. до края на август 2026 г. В него фигурират починали хора от почти 100 държави. Определението включва не само граждани на други страни, но и натурализирани руснаци или руски граждани по рождение, които са родени извън Русия.

Рязък ръст на смъртните случаи

Според анализа през 2022 г. са били регистрирани около 630 смъртни случая на чужденци, пряко свързани с бойни действия. През 2025 г. броят им вече е надхвърлил 5500.

Данните сочат и промяна в географията на набирането. През 2023 и 2024 г. се увеличават записите за граждани на Непал. През 2024 и 2025 г. нарастват случаите с граждани на Китай и Шри Ланка, а от края на 2025 г. се появяват повече записи за Колумбия, Кения и Нигерия.

Около 3700 от починалите са украински граждани и/или са родени в Украйна. Журналистите предполагат, че в много от тези случаи става дума за жители на окупирани от Русия територии. Около 80% от останалите са родени в държави от бившия Съветски съюз.

Около 6000 от хората, родени извън Русия, са имали руско гражданство към момента на смъртта си. В масива не са открити смъртни случаи на граждани на Северна Корея, въпреки че участието на севернокорейски военнослужещи във войната и понесените от тях загуби са официално потвърдени.

Москва оспорва автентичността на изтичането

Данните са получени от хакерските групи „Киберпартизани BY“ и Silent Crow, които заявяват, че са проникнали в системи на Росстат. Те твърдят още, че до края на август във войната са загинали над 390 000 руснаци.

„Медуза“ и „Медиазона“ получиха достъп до данните, публикувани от хакерите, и вече ги проверяват. Опитваме се да изключим възможността данните да са били умишлено променени и да установим доколко са пълни.

Медиите предупреждават, че масивът може да не включва актуални сведения за изчезнали безследно. Такива хора могат да бъдат обявени за починали със значително закъснение, а причината за смъртта невинаги е отразена точно в медицинските документи.

Росстат заявява, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но не е открил доказателства, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.

Източници: meduza.io, bloomberg.com, fakti.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 4 Отговор
    Ей не се спрахте, цял ден броите трупове!

    Коментиран от #27

    13:18 12.11.2026

  • 2 Възрожденец 🇧🇬

    8 12 Отговор
    На бас, че няма ни един местен nyтинофил.
    Те най обичат да обичат мадасираша от някоя страна от ЕС.

    Коментиран от #21

    13:18 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ето на

    18 6 Отговор
    Хиляди французи, немци, американци и българи са се записали доброволци в руската армия. А в Украйна са само наемници и нацисти

    Коментиран от #7, #12

    13:20 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АБВ

    22 6 Отговор
    Пак ли ще четем за руските загуби ? Не ви ли омръзна тази пропаганда ?
    Няма ли да прочетем нещо за украинските ? Колко от загубите на ВСУ са чужди граждани ?
    Жалка работа ! И за това се плащат заплати ?!

    Коментиран от #13

    13:24 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой му пука че умират Руснаци??

    6 8 Отговор
    Каза Путин

    13:25 12.11.2026

  • 9 Има един български герой

    10 1 Отговор
    Цветан Цветанов се казва, но не тоя дето го изритаха дори от ГЕРБ а е друг, роден и е от Стара Загора, който получи дори орденът „За военна заслуга“ (на руски: Орден «За военные заслуги») лично от Путин преди месец и нещо. Нито една българска медия не го отрази ! Хич няма цензура нали?

    Коментиран от #18, #31, #32, #38

    13:26 12.11.2026

  • 10 Купейки давайте вие сте на ред

    4 7 Отговор
    Искам Брутална защита на руските интереси и лъжи
    Старт!!

    Коментиран от #16

    13:26 12.11.2026

  • 11 виктория

    3 2 Отговор
    пак ли тая мария!!!! това си е личен избор на чужденците!!!!

    13:27 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 джони инглиш

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "АБВ":

    Ами то украински загуби няма защото няма украинци. Всички са руснаци и затова загубите са руски.

    Коментиран от #30

    13:27 12.11.2026

  • 14 Мутата

    9 3 Отговор
    Хакерска атака разкри, че пишещите тези глупости са празноглавци!!!

    Коментиран от #17

    13:28 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само като прочетем

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Купейки давайте вие сте на ред":

    "Купейки давайте.." и ти плющим минОс без да те четем ! Да го знаиш

    13:32 12.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Има един български герой":

    До 9 ком - другар явно е не е жив но явно е бил гладен и отишъл да убива украинци за пари - и убийци ли да хвалят по медиите

    Коментиран от #28

    13:33 12.11.2026

  • 19 Боби Баламата

    3 4 Отговор
    Ама педофила и Ким още ли превземат.Бам Бас?!? ))

    13:34 12.11.2026

  • 20 А що не броите и

    4 2 Отговор
    българските герои партизани дето му разказаха играта на Гебрев? А?

    13:35 12.11.2026

  • 21 Педроханец 🇺🇦

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Има ли педроханци в украинската армия!🤭😅

    13:35 12.11.2026

  • 22 БАНко

    3 2 Отговор
    БЛУМБЪРГ , ПО ДАННИ НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ДОЙЧЕВ ЗЕЛЕ !!!

    13:36 12.11.2026

  • 23 666

    1 1 Отговор
    Когато преброят убитите цял ден съм челик

    13:36 12.11.2026

  • 24 Много Известен Съветски Актьор

    2 5 Отговор
    А сега ги увеличете по десет и сигурно пак няма да сте близо. От над милион и половина избити, тежко ранени, осакатени и пленени "асвабадители", най- малко половин милион са дали фира, над милион са кой без крак, ко без ръка, а някои и без глава и над 100 000 безследно изчезнали. Отделно по официални украински данни над 4000 руски агресори в момента са в плен. Между тях има и около 200 африканци, азиатци и прочие "интернационални воини". От чужденците много дори не са получили оръжие, а руснаците просто са ги ползвали за "разминиране" или като "жив щит". Тези, които са имали късмет, са получили по една лопата, да копаят окопи и траншеи. Пари никой не е получил. Но почти всички от време навреме са яли бой от руските си командири. Това за информация на нашите русофили. "Братушките" много не се церемонят със "съюзниците и доброволците". Имаше в началото на войната едни наивници от Сърбия, които го разбраха това "по трудният начин". Благодарение на Вучич, тези които бяха оцелели, успяха да ги приберат обратно в Сърбия. От тогава, сръбски доброволци, които да се сражават на страната на Русия няма. То не че има български, но това е по други причини. Нашите страхливи русофилски палячовци, се крият като мишки по дупките в селата и малките провинциални градчета. Диванни "герои". Иначе много "лаят".

    13:37 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АтанасоваОнлиФанс 🍌🍑

    2 1 Отговор
    Г-жица Атанасова!

    На фронта, бързо! На помощ на Украйна!
    Като санитарка!

    13:40 12.11.2026

  • 27 Kaлпазанин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Това е m@@@ и тя е t@@@ ,довчера пишеше за милиони

    13:41 12.11.2026

  • 28 Пояснявам пич

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Човека е рода на генерал Стефан Тошев ! Пряк наследник по майчина линия. И НЕ е отишъл за пари да воюва защото е бил много заможен впрочем ! Хиляди декари земеделски земи на негово име има още в имотният регистър. По точно 5581 декара ...

    13:42 12.11.2026

  • 29 Обикновен човек

    1 1 Отговор
    Днес е поредният ден,в който благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    13:45 12.11.2026

  • 30 Демек

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "джони инглиш":

    Путин избива собствения си народ. :)

    13:46 12.11.2026

  • 31 И този Цв.Цв.

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Има един български герой":

    Какво ни интересува нас нормалните хора?

    13:46 12.11.2026

  • 32 Край Харков го уби

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има един български герой":

    Украински снайперист а го писаха тук починал от инсулт ...

    13:48 12.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ушанка

    1 0 Отговор
    За загиналите чуждестранни наемници в украинската армия умишлено се мълчи.

    13:53 12.11.2026

  • 35 Генерал Лебедев

    1 0 Отговор
    Ако искате войната да спре,изпратете една рота войници от децата на елита в Европа!

    13:55 12.11.2026

  • 36 Предполагам че "Хакерска атака"

    1 0 Отговор
    Е естествено на хубави атлантически хакери и по никакъв начин не попада в категорията "хибридни атаки" и т.н. нали?

    13:55 12.11.2026

  • 37 Констатация

    1 0 Отговор
    А, кога да чакаме "хакерска атака", която ще разкрие данните за Десетките Хиляди Чужденци загинали за каузата на бУССР, в туй число и НАТО-вски офицери!?

    13:58 12.11.2026

  • 38 Дали ще има

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има един български герой":

    Улица в София кръстена на негово име с решение на кухите пишлемета в СОС ? А? Или в Стара Загора?

    13:59 12.11.2026

  • 39 А защо не ни броите и нас

    1 0 Отговор
    българските герои партизани дето му разказахме играта на Гебрев? А? ...

    14:04 12.11.2026

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