Хакерска атака разкри данни за хиляди чужденци, загинали в руската армия

Най-малко 11 335 души, родени извън Русия, са загинали във войната в Украйна, докато са воювали на руска страна. Това показва анализ на Bloomberg на масив от данни, приписван на руската статистическа служба Росстат.

Записите обхващат периода от края на февруари 2022 г. до края на август 2026 г. В него фигурират починали хора от почти 100 държави. Определението включва не само граждани на други страни, но и натурализирани руснаци или руски граждани по рождение, които са родени извън Русия.

Рязък ръст на смъртните случаи

Според анализа през 2022 г. са били регистрирани около 630 смъртни случая на чужденци, пряко свързани с бойни действия. През 2025 г. броят им вече е надхвърлил 5500.

Данните сочат и промяна в географията на набирането. През 2023 и 2024 г. се увеличават записите за граждани на Непал. През 2024 и 2025 г. нарастват случаите с граждани на Китай и Шри Ланка, а от края на 2025 г. се появяват повече записи за Колумбия, Кения и Нигерия.

Около 3700 от починалите са украински граждани и/или са родени в Украйна. Журналистите предполагат, че в много от тези случаи става дума за жители на окупирани от Русия територии. Около 80% от останалите са родени в държави от бившия Съветски съюз.

Около 6000 от хората, родени извън Русия, са имали руско гражданство към момента на смъртта си. В масива не са открити смъртни случаи на граждани на Северна Корея, въпреки че участието на севернокорейски военнослужещи във войната и понесените от тях загуби са официално потвърдени.

Москва оспорва автентичността на изтичането

Данните са получени от хакерските групи „Киберпартизани BY“ и Silent Crow, които заявяват, че са проникнали в системи на Росстат. Те твърдят още, че до края на август във войната са загинали над 390 000 руснаци.

„Медуза“ и „Медиазона“ получиха достъп до данните, публикувани от хакерите, и вече ги проверяват. Опитваме се да изключим възможността данните да са били умишлено променени и да установим доколко са пълни.

Медиите предупреждават, че масивът може да не включва актуални сведения за изчезнали безследно. Такива хора могат да бъдат обявени за починали със значително закъснение, а причината за смъртта невинаги е отразена точно в медицинските документи.

Росстат заявява, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но не е открил доказателства, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.

Източници: meduza.io, bloomberg.com, fakti.bg