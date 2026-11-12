Хакерска атака разкри данни за хиляди чужденци, загинали в руската армия

Най-малко 11 335 души, родени извън Русия, са загинали във войната в Украйна, докато са воювали на руска страна. Това показва анализ на Bloomberg на масив от данни, приписван на руската статистическа служба Росстат.
Записите обхващат периода от края на февруари 2022 г. до края на август 2026 г. В него фигурират починали хора от почти 100 държави. Определението включва не само граждани на други страни, но и натурализирани руснаци или руски граждани по рождение, които са родени извън Русия.
Рязък ръст на смъртните случаи
Според анализа през 2022 г. са били регистрирани около 630 смъртни случая на чужденци, пряко свързани с бойни действия. През 2025 г. броят им вече е надхвърлил 5500.
Данните сочат и промяна в географията на набирането. През 2023 и 2024 г. се увеличават записите за граждани на Непал. През 2024 и 2025 г. нарастват случаите с граждани на Китай и Шри Ланка, а от края на 2025 г. се появяват повече записи за Колумбия, Кения и Нигерия.
Около 3700 от починалите са украински граждани и/или са родени в Украйна. Журналистите предполагат, че в много от тези случаи става дума за жители на окупирани от Русия територии. Около 80% от останалите са родени в държави от бившия Съветски съюз.
Около 6000 от хората, родени извън Русия, са имали руско гражданство към момента на смъртта си. В масива не са открити смъртни случаи на граждани на Северна Корея, въпреки че участието на севернокорейски военнослужещи във войната и понесените от тях загуби са официално потвърдени.
Москва оспорва автентичността на изтичането
Данните са получени от хакерските групи „Киберпартизани BY“ и Silent Crow, които заявяват, че са проникнали в системи на Росстат. Те твърдят още, че до края на август във войната са загинали над 390 000 руснаци.„Медуза“ и „Медиазона“ получиха достъп до данните, публикувани от хакерите, и вече ги проверяват. Опитваме се да изключим възможността данните да са били умишлено променени и да установим доколко са пълни.
Медиите предупреждават, че масивът може да не включва актуални сведения за изчезнали безследно. Такива хора могат да бъдат обявени за починали със значително закъснение, а причината за смъртта невинаги е отразена точно в медицинските документи.
Росстат заявява, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но не е открил доказателства, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.
Източници: meduza.io, bloomberg.com, fakti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #27
13:18 12.11.2026
2 Възрожденец 🇧🇬
Те най обичат да обичат мадасираша от някоя страна от ЕС.
Коментиран от #21
13:18 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ето на
Коментиран от #7, #12
13:20 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АБВ
Няма ли да прочетем нещо за украинските ? Колко от загубите на ВСУ са чужди граждани ?
Жалка работа ! И за това се плащат заплати ?!
Коментиран от #13
13:24 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кой му пука че умират Руснаци??
13:25 12.11.2026
9 Има един български герой
Коментиран от #18, #31, #32, #38
13:26 12.11.2026
10 Купейки давайте вие сте на ред
Старт!!
Коментиран от #16
13:26 12.11.2026
11 виктория
13:27 12.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 джони инглиш
До коментар #6 от "АБВ":Ами то украински загуби няма защото няма украинци. Всички са руснаци и затова загубите са руски.
Коментиран от #30
13:27 12.11.2026
14 Мутата
Коментиран от #17
13:28 12.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Само като прочетем
До коментар #10 от "Купейки давайте вие сте на ред":"Купейки давайте.." и ти плющим минОс без да те четем ! Да го знаиш
13:32 12.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян
До коментар #9 от "Има един български герой":До 9 ком - другар явно е не е жив но явно е бил гладен и отишъл да убива украинци за пари - и убийци ли да хвалят по медиите
Коментиран от #28
13:33 12.11.2026
19 Боби Баламата
13:34 12.11.2026
20 А що не броите и
13:35 12.11.2026
21 Педроханец 🇺🇦
До коментар #2 от "Възрожденец 🇧🇬":Има ли педроханци в украинската армия!🤭😅
13:35 12.11.2026
22 БАНко
13:36 12.11.2026
23 666
13:36 12.11.2026
24 Много Известен Съветски Актьор
13:37 12.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АтанасоваОнлиФанс 🍌🍑
На фронта, бързо! На помощ на Украйна!
Като санитарка!
13:40 12.11.2026
27 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Гост":Това е m@@@ и тя е t@@@ ,довчера пишеше за милиони
13:41 12.11.2026
28 Пояснявам пич
До коментар #18 от "стоян":Човека е рода на генерал Стефан Тошев ! Пряк наследник по майчина линия. И НЕ е отишъл за пари да воюва защото е бил много заможен впрочем ! Хиляди декари земеделски земи на негово име има още в имотният регистър. По точно 5581 декара ...
13:42 12.11.2026
29 Обикновен човек
13:45 12.11.2026
30 Демек
До коментар #13 от "джони инглиш":Путин избива собствения си народ. :)
13:46 12.11.2026
31 И този Цв.Цв.
До коментар #9 от "Има един български герой":Какво ни интересува нас нормалните хора?
13:46 12.11.2026
32 Край Харков го уби
До коментар #9 от "Има един български герой":Украински снайперист а го писаха тук починал от инсулт ...
13:48 12.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ушанка
13:53 12.11.2026
35 Генерал Лебедев
13:55 12.11.2026
36 Предполагам че "Хакерска атака"
13:55 12.11.2026
37 Констатация
13:58 12.11.2026
38 Дали ще има
До коментар #9 от "Има един български герой":Улица в София кръстена на негово име с решение на кухите пишлемета в СОС ? А? Или в Стара Загора?
13:59 12.11.2026
39 А защо не ни броите и нас
14:04 12.11.2026