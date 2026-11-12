Путин сяда на масата с американците: започват ключови разговори за Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин ще обсъди със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Кушнер въпросите, свързани с уреждането на конфликта около Украйна. Това съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.

Уиткоф и Кушнер вече са провели предварителни консултации с Ушаков, но от тях не са произлезли конкретни договорености. „Сега нищо не е изработено. Сега предстои основната среща с президента на Русия“, заяви помощникът на Путин, цитиран от ТАСС.

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След разговорите в Абу Даби

Американските представители пристигнаха в Москва след двудневни тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби, проведени на 10 и 11 ноември. Уиткоф и Кушнер представляваха американската страна в тези контакти. След срещата с Путин те планират да отпътуват за Дъблин, където да разговарят с украинския президент Владимир Зеленски.

Кушнер заяви, че разговорът в Москва ще бъде посветен на темите, обсъждани в Абу Даби, и на опитите да бъде постигнат допълнителен напредък по въпроси, по които все още няма съгласие. Според информацията, разпространена от „Интерфакс“, срещата с Путин е планирана за първата половина на деня.

Неясно европейско участие

Юрий Ушаков коментира и възможността Европейският съюз да се включи в преговорния процес. По думите му Брюксел среща трудности при избора на един представител, който да води разговорите, а засега не е ясно и с кого конкретно европейската страна възнамерява да преговаря.

„Мне кажется, что действительно сложно будет. Пока они не могут“, заяви Ушаков по повод избора на европейски преговарящ.

Той допълни, че въпросът с европейското участие остава неуточнен. На този етап не са обявени конкретни резултати от срещата между Путин, Уиткоф и Кушнер, нито е съобщено за постигнато споразумение.

Източници: tass.ru, interfax.ru