Путин сяда на масата с американците: започват ключови разговори за Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин ще обсъди със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Кушнер въпросите, свързани с уреждането на конфликта около Украйна. Това съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.
Уиткоф и Кушнер вече са провели предварителни консултации с Ушаков, но от тях не са произлезли конкретни договорености. „Сега нищо не е изработено. Сега предстои основната среща с президента на Русия“, заяви помощникът на Путин, цитиран от ТАСС.
След разговорите в Абу Даби
Американските представители пристигнаха в Москва след двудневни тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби, проведени на 10 и 11 ноември. Уиткоф и Кушнер представляваха американската страна в тези контакти. След срещата с Путин те планират да отпътуват за Дъблин, където да разговарят с украинския президент Владимир Зеленски.
Кушнер заяви, че разговорът в Москва ще бъде посветен на темите, обсъждани в Абу Даби, и на опитите да бъде постигнат допълнителен напредък по въпроси, по които все още няма съгласие. Според информацията, разпространена от „Интерфакс“, срещата с Путин е планирана за първата половина на деня.
Неясно европейско участие
Юрий Ушаков коментира и възможността Европейският съюз да се включи в преговорния процес. По думите му Брюксел среща трудности при избора на един представител, който да води разговорите, а засега не е ясно и с кого конкретно европейската страна възнамерява да преговаря.„Мне кажется, что действительно сложно будет. Пока они не могут“, заяви Ушаков по повод избора на европейски преговарящ.
Той допълни, че въпросът с европейското участие остава неуточнен. На този етап не са обявени конкретни резултати от срещата между Путин, Уиткоф и Кушнер, нито е съобщено за постигнато споразумение.
Източници: tass.ru, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18
12:51 12.11.2026
2 психо путин
12:53 12.11.2026
3 интересно
Коментиран от #11
12:54 12.11.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #20
12:54 12.11.2026
5 ставка
Не който имал голяма уста.
Ха!
Коментиран от #35
12:54 12.11.2026
6 Много Известен Съветски Актьор
12:55 12.11.2026
7 Питърчо Айвънов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нас дали ще ни зачислят към Путин или към Тръмп? Може да извадим късмет да сме към Си. Ама ще трябва да учим китайски. Но пък ще има мостове, тунели и електрически коли. Добре ще е.
Коментиран от #8
12:55 12.11.2026
8 стоян георгиев
До коментар #7 от "Питърчо Айвънов":Що бягат китайците в бг?пълно е с китайски имигранти в страната ни без магистрали и мостове.
12:58 12.11.2026
9 Гориил
12:59 12.11.2026
10 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
НЕ МОЖЕМ ДА Я УГАСИМ.
ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
13:01 12.11.2026
11 Руснаците
До коментар #3 от "интересно":Са дипломати. Европа вече не знае какво е това.
13:06 12.11.2026
12 Нищо няма да постигнат!
Войната в в Европа, без Европа на масата за преговори?!
Само имитират дейност!
13:07 12.11.2026
13 Ще видим!
13:09 12.11.2026
14 Констатация
13:10 12.11.2026
15 Чип и Дейл
Коментиран от #17
13:10 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Повече
До коментар #15 от "Чип и Дейл":В Москва няма да ходят.
13:14 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НищоПодобно
13:16 12.11.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "стоян георгиев":Предлагат дизела на Бразилия,но и там не го искат.
Коментиран от #28
13:17 12.11.2026
21 Тити на Кака
Бая ключари захлебиха от дейността в последните години!
13:17 12.11.2026
22 Старчо Сарача
13:17 12.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хихи
" Брюксел среща трудности при избора на един представител" никакви трудности!!
Кая каза, че е съгласна...
Коментиран от #30
13:19 12.11.2026
25 Всичко от Московия е лъжа и измама !
Колкото по скоро се разпадне, толкова по скоро ще настъпи мир по земята.
13:21 12.11.2026
26 Хм...
13:21 12.11.2026
27 5 години Киев за 3 дня 🤪
13:22 12.11.2026
28 стоян георгиев
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А в същото време в руската армия на фронта реват че нямат дизел.
13:26 12.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ейре
До коментар #24 от "хихи":Стига вече с този Дъблин, бе, Клоуна ни разори!!!!!!!!!!!!! Колкото пъти кацне тука, толкова пъти си тръгва с пълни джобове..., я си го поканете в София, че къде е по-близо, от Дъблин...
13:28 12.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Точна информация
Коментиран от #37
13:32 12.11.2026
33 Ти там ли си
До коментар #31 от "А КАЯ И УРСУЛА":сега?
13:33 12.11.2026
34 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
13:35 12.11.2026
35 стоян
До коментар #5 от "ставка":До 5 ком - не преговарят - а американците предават лично на путин на ушенце украинската заплаха че до нова година рузия ще остане без горива и топло ако продължава да бомбардира украинската енергетика
13:37 12.11.2026
36 САЩ и Русия слагат край на НАТО!
13:39 12.11.2026
37 Констатация
До коментар #32 от "Точна информация":Кой от двамата имаш предвид!? -)))))
13:47 12.11.2026