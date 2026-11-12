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Путин сяда на масата с американците: започват ключови разговори за Украйна
  Тема: Украйна

Путин сяда на масата с американците: започват ключови разговори за Украйна

12 Ноември, 2026 12:48 1 543 37

  • украйна-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • джаред кушнер-
  • юрий ушаков

Американските представители вече са провели предварителни консултации с Юрий Ушаков, но според него конкретни договорености все още няма

Путин сяда на масата с американците: започват ключови разговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин ще обсъди със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Кушнер въпросите, свързани с уреждането на конфликта около Украйна. Това съобщи помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков.

Уиткоф и Кушнер вече са провели предварителни консултации с Ушаков, но от тях не са произлезли конкретни договорености. „Сега нищо не е изработено. Сега предстои основната среща с президента на Русия“, заяви помощникът на Путин, цитиран от ТАСС.

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След разговорите в Абу Даби

Американските представители пристигнаха в Москва след двудневни тристранни разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби, проведени на 10 и 11 ноември. Уиткоф и Кушнер представляваха американската страна в тези контакти. След срещата с Путин те планират да отпътуват за Дъблин, където да разговарят с украинския президент Владимир Зеленски.

Кушнер заяви, че разговорът в Москва ще бъде посветен на темите, обсъждани в Абу Даби, и на опитите да бъде постигнат допълнителен напредък по въпроси, по които все още няма съгласие. Според информацията, разпространена от „Интерфакс“, срещата с Путин е планирана за първата половина на деня.

Неясно европейско участие

Юрий Ушаков коментира и възможността Европейският съюз да се включи в преговорния процес. По думите му Брюксел среща трудности при избора на един представител, който да води разговорите, а засега не е ясно и с кого конкретно европейската страна възнамерява да преговаря.

„Мне кажется, что действительно сложно будет. Пока они не могут“, заяви Ушаков по повод избора на европейски преговарящ.

Той допълни, че въпросът с европейското участие остава неуточнен. На този етап не са обявени конкретни резултати от срещата между Путин, Уиткоф и Кушнер, нито е съобщено за постигнато споразумение.

Източници: tass.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 13 Отговор
    На 18 ти в Китай е новата Ялта.

    Коментиран от #7, #18

    12:51 12.11.2026

  • 2 психо путин

    10 18 Отговор
    Жужето се бори за живота си! Мир е равнозначно на смърт за Диктатора!

    12:53 12.11.2026

  • 3 интересно

    10 12 Отговор
    руснаците уж са велика държава, а все гледат джон какво ще им каже. аз не знам американците да са се съобразявали с руснаците нито като бомбеха сърбите, нито в ирак, нито пък като вземаха по долни гащи приятеля на путин мадуро

    Коментиран от #11

    12:54 12.11.2026

  • 4 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    Много странен формат.зетя на тръмп заедно с неговия приятел се опитват да водят преговори които сащ няма да признаят за легитимни.това е като историята с руския дизел.трите танкера обикаляха три седмици щатите без никой да фи купи.каквп може да реши в момента тръмп?може ли да накара зеленски да направи нещо?може ли да накара конгреса и сената да го подкрепят?

    Коментиран от #20

    12:54 12.11.2026

  • 5 ставка

    12 0 Отговор
    Преговаря който държи карти.
    Не който имал голяма уста.
    Ха!

    Коментиран от #35

    12:54 12.11.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    12 12 Отговор
    Разбра Бункерният Дъртак, че не само няма да "стигнат до Ламанша и Лисабон", но и до Киев няма да стигнат. Нещо повече и Донбас не могат да окупират целия. Затова сега срам не срам, ще пълзи на колене пред Тръмп, ще се моли и жалва, някак си Бай Дончо да натисне Зеленски да отстъпи. Най-вероятно Зеленски няма да отстъпи. Украинците няма да му дадат.

    12:55 12.11.2026

  • 7 Питърчо Айвънов

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нас дали ще ни зачислят към Путин или към Тръмп? Може да извадим късмет да сме към Си. Ама ще трябва да учим китайски. Но пък ще има мостове, тунели и електрически коли. Добре ще е.

    Коментиран от #8

    12:55 12.11.2026

  • 8 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Питърчо Айвънов":

    Що бягат китайците в бг?пълно е с китайски имигранти в страната ни без магистрали и мостове.

    12:58 12.11.2026

  • 9 Гориил

    5 5 Отговор
    Нека се молим той да спаси и защити нещастната Украйна.

    12:59 12.11.2026

  • 10 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    7 9 Отговор
    ЧЕ ПОДПАЛИХА РУСКАТА КОЧИНА.

    НЕ МОЖЕМ ДА Я УГАСИМ.

    ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    13:01 12.11.2026

  • 11 Руснаците

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "интересно":

    Са дипломати. Европа вече не знае какво е това.

    13:06 12.11.2026

  • 12 Нищо няма да постигнат!

    8 7 Отговор
    Без Европа няма как да стане!

    Войната в в Европа, без Европа на масата за преговори?!


    Само имитират дейност!

    13:07 12.11.2026

  • 13 Ще видим!

    5 2 Отговор
    След Путин, Зетко и Витко отлитат при Героя Зеленски на инструктаж!

    13:09 12.11.2026

  • 14 Констатация

    6 2 Отговор
    Дедо Пу е велик "Гросмастер", само дето още не можа да го научи тоя пусти ШахМат!!! -))))))))))))

    13:10 12.11.2026

  • 15 Чип и Дейл

    5 0 Отговор
    Тия двамата хубостници въобще да не се връщат, особенно зетя го чакат в американсите затвори

    Коментиран от #17

    13:10 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Повече

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чип и Дейл":

    В Москва няма да ходят.

    13:14 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НищоПодобно

    5 0 Отговор
    няма да има.

    13:16 12.11.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Предлагат дизела на Бразилия,но и там не го искат.

    Коментиран от #28

    13:17 12.11.2026

  • 21 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Пак ключови разговори...
    Бая ключари захлебиха от дейността в последните години!

    13:17 12.11.2026

  • 22 Старчо Сарача

    4 4 Отговор
    Фашиста путин трябва да бъде изправен пред международен съд и съден като обикновен военнопрестъпник!

    13:17 12.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хихи

    3 4 Отговор
    "да отпътуват за Дъблин, където да разговарят с украинския президент Владимир Зеленски.???!!" че Зеленски не трябва ли да е в Киев или Киев загуби стратегическо значение затова е в Дъблин...
    " Брюксел среща трудности при избора на един представител" никакви трудности!!
    Кая каза, че е съгласна...

    Коментиран от #30

    13:19 12.11.2026

  • 25 Всичко от Московия е лъжа и измама !

    3 4 Отговор
    На никой по света не му пука за мнението на един разлагащ се тpyn, какъвто и РФ !
    Колкото по скоро се разпадне, толкова по скоро ще настъпи мир по земята.

    13:21 12.11.2026

  • 26 Хм...

    4 2 Отговор
    Нищо ключово няма. Опциите пред 4о4 и коалицията на же лаещите са или пълна и безусловна капитулация, или заличаването на 4о4 като отделно държавно образувание и окончателното приключване на ЕсеС като политически, икономически и културен фактор.

    13:21 12.11.2026

  • 27 5 години Киев за 3 дня 🤪

    3 2 Отговор
    Ще станат две години от както агент Краснов помага на фашисткия режим на Путин и до сега нещата стават все по зле за терористичния режим престъпника Путин.

    13:22 12.11.2026

  • 28 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А в същото време в руската армия на фронта реват че нямат дизел.

    13:26 12.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ейре

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Стига вече с този Дъблин, бе, Клоуна ни разори!!!!!!!!!!!!! Колкото пъти кацне тука, толкова пъти си тръгва с пълни джобове..., я си го поканете в София, че къде е по-близо, от Дъблин...

    13:28 12.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Точна информация

    7 0 Отговор
    Мир няма да има докато диктатора не бъде свален от власт или не умре.

    Коментиран от #37

    13:32 12.11.2026

  • 33 Ти там ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    сега?

    13:33 12.11.2026

  • 34 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    0 0 Отговор
    Как коментира тази новина?

    13:35 12.11.2026

  • 35 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ставка":

    До 5 ком - не преговарят - а американците предават лично на путин на ушенце украинската заплаха че до нова година рузия ще остане без горива и топло ако продължава да бомбардира украинската енергетика

    13:37 12.11.2026

  • 36 САЩ и Русия слагат край на НАТО!

    1 0 Отговор
    Едно е сигурно: Свиване на нато в границите от 1991г. и последващ разпад на фашисткия ес!

    13:39 12.11.2026

  • 37 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Точна информация":

    Кой от двамата имаш предвид!? -)))))

    13:47 12.11.2026

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