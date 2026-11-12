Кой ще представлява Европа в преговорите за мир? Естония отправи конкретно предложение

Естония предлага президентът на Европейския съвет Антониу Коща и върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас да представляват ЕС в преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Позицията е на естонския премиер Кристен Михал, който я е изложил пред Politico.

„Европа вече е избрала своите представители: президента на Европейския съвет Антониу Коща и върховния представител на ЕС Кая Калас. И двамата са пряко подотчетни на държавите от Европейския съюз“, заявява Михал.

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Според него не е необходимо създаването на нов механизъм или назначаването на специален представител за разговорите с Москва. „Няма нужда да назначаваме някого нов. Ако руснаците не са доволни, това е техен проблем. Европа трябва да бъде представлявана от хората, на които имаме доверие и които са подотчетни на ЕС, а не от тези, които се харесват на Путин“, казва естонският премиер.

Европейското представителство ще бъде обсъдено в Дъблин

Въпросът се очаква да бъде обсъден на неформална среща на Европейския съвет в Дъблин. За нея е призовала италианският премиер Джорджа Мелони. В писмо до Коща тя е посочила, че европейският подход към преговорния процес не е бил достатъчно съгласуван и може да е допринесъл за проточването на войната.

Очакването е срещата да не завърши с официално назначаване на представител. По данни, цитирани от OBOZ.UA, неназован високопоставен служител на ЕС е заявил, че лидерите първо трябва да постигнат общо разбиране кой ще предава европейската позиция на Кремъл, а окончателното решение ще бъде взето по-късно.

Според действащите правила на Европейския съюз на международната сцена обединението се представлява от президента на Европейския съвет. Кая Калас също има правомощия по външнополитическите въпроси. Критиците ѝ обаче смятат, че позицията ѝ към Русия е прекалено твърда за преговори с Москва.

Липсва общо мнение за единния представител

Предложението на Естония не се споделя от всички европейски държави. През предходния месец лидерите на Финландия и Норвегия са разговаряли 90 минути по телефона с Владимир Путин. Датският премиер Мете Фредериксен е заявила, че е скептична към подобна инициатива и че Европа трябва да запази единството си, вместо отделни държави да действат самостоятелно.

Джаред Къшнър, който участва от американска страна в разговорите с Русия и Украйна, е определил избора на единен европейски представител като значително постижение. По думите му това би било дори по-важно от убеждаването на Русия да допусне ЕС до преговорите.

Във Франция също има съпротива срещу водеща роля на институциите на ЕС. Фабрис Лежери от партията „Национален сбор“ е заявил, че Коща и Калас не могат да говорят от името на Франция и че дипломатическите правомощия трябва да останат на равнището на отделните държави. По-рано сред обсъжданите възможни представители са били и президентът на Финландия Александър Стуб, Антониу Коща и Кая Калас.

Дебатът се води на фона на активизираните американски усилия за прекратяване на войната. През седмицата в Абу Даби са се срещнали представители на Русия, САЩ и Украйна, докато ЕС е участвал в отделна среща на високо равнище.

Източници: obozrevatel.com