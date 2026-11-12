Кой ще представлява Европа в преговорите за мир? Естония отправи конкретно предложение

Естония предлага президентът на Европейския съвет Антониу Коща и върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас да представляват ЕС в преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Позицията е на естонския премиер Кристен Михал, който я е изложил пред Politico.
„Европа вече е избрала своите представители: президента на Европейския съвет Антониу Коща и върховния представител на ЕС Кая Калас. И двамата са пряко подотчетни на държавите от Европейския съюз“, заявява Михал.
Според него не е необходимо създаването на нов механизъм или назначаването на специален представител за разговорите с Москва. „Няма нужда да назначаваме някого нов. Ако руснаците не са доволни, това е техен проблем. Европа трябва да бъде представлявана от хората, на които имаме доверие и които са подотчетни на ЕС, а не от тези, които се харесват на Путин“, казва естонският премиер.
Европейското представителство ще бъде обсъдено в Дъблин
Въпросът се очаква да бъде обсъден на неформална среща на Европейския съвет в Дъблин. За нея е призовала италианският премиер Джорджа Мелони. В писмо до Коща тя е посочила, че европейският подход към преговорния процес не е бил достатъчно съгласуван и може да е допринесъл за проточването на войната.
Очакването е срещата да не завърши с официално назначаване на представител. По данни, цитирани от OBOZ.UA, неназован високопоставен служител на ЕС е заявил, че лидерите първо трябва да постигнат общо разбиране кой ще предава европейската позиция на Кремъл, а окончателното решение ще бъде взето по-късно.
Според действащите правила на Европейския съюз на международната сцена обединението се представлява от президента на Европейския съвет. Кая Калас също има правомощия по външнополитическите въпроси. Критиците ѝ обаче смятат, че позицията ѝ към Русия е прекалено твърда за преговори с Москва.
Липсва общо мнение за единния представител
Предложението на Естония не се споделя от всички европейски държави. През предходния месец лидерите на Финландия и Норвегия са разговаряли 90 минути по телефона с Владимир Путин. Датският премиер Мете Фредериксен е заявила, че е скептична към подобна инициатива и че Европа трябва да запази единството си, вместо отделни държави да действат самостоятелно.
Джаред Къшнър, който участва от американска страна в разговорите с Русия и Украйна, е определил избора на единен европейски представител като значително постижение. По думите му това би било дори по-важно от убеждаването на Русия да допусне ЕС до преговорите.
Във Франция също има съпротива срещу водеща роля на институциите на ЕС. Фабрис Лежери от партията „Национален сбор“ е заявил, че Коща и Калас не могат да говорят от името на Франция и че дипломатическите правомощия трябва да останат на равнището на отделните държави. По-рано сред обсъжданите възможни представители са били и президентът на Финландия Александър Стуб, Антониу Коща и Кая Калас.
Дебатът се води на фона на активизираните американски усилия за прекратяване на войната. През седмицата в Абу Даби са се срещнали представители на Русия, САЩ и Украйна, докато ЕС е участвал в отделна среща на високо равнище.
Източници: obozrevatel.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се краят на ес и нато
Коментиран от #17
13:48 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
13:51 12.11.2026
4 Някой
13:53 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:54 12.11.2026
8 Оги
13:54 12.11.2026
9 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Фидел Кастро 1992 г.
13:54 12.11.2026
10 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:54 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
13:57 12.11.2026
13 Георги
13:58 12.11.2026
14 Ква госпожица е тая
До коментар #5 от "АтанасоваОнлиФанс 💋🍌":Има два внучета
Коментиран от #18
13:58 12.11.2026
15 Правилно
Ще размаже брутално кремълските фашистки пудели .
14:00 12.11.2026
16 Някой
14:05 12.11.2026
17 Цуп
До коментар #1 от "Вижда се краят на ес и нато":Още 5 рубли.
14:05 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
14:12 12.11.2026
20 Никой бе
14:13 12.11.2026
21 Млад еврас
14:14 12.11.2026
22 Точен
14:14 12.11.2026
23 Готов за бой
14:14 12.11.2026
24 Шопо
Победителя определя правилата.
14:15 12.11.2026
25 Констатация
14:15 12.11.2026