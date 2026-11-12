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Кой ще представлява Европа в преговорите за мир? Естония отправи конкретно предложение
  Тема: Украйна

Кой ще представлява Европа в преговорите за мир? Естония отправи конкретно предложение

12 Ноември, 2026 13:46 944 25

  • европейски съюз-
  • антониу коща-
  • кая калас-
  • русия-
  • преговори за украйна

Премиерът Кристен Михал настоява ЕС да бъде представляван от действащите си ръководители, а не от специално назначен посредник

Кой ще представлява Европа в преговорите за мир? Естония отправи конкретно предложение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония предлага президентът на Европейския съвет Антониу Коща и върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас да представляват ЕС в преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Позицията е на естонския премиер Кристен Михал, който я е изложил пред Politico.

„Европа вече е избрала своите представители: президента на Европейския съвет Антониу Коща и върховния представител на ЕС Кая Калас. И двамата са пряко подотчетни на държавите от Европейския съюз“, заявява Михал.

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Според него не е необходимо създаването на нов механизъм или назначаването на специален представител за разговорите с Москва. „Няма нужда да назначаваме някого нов. Ако руснаците не са доволни, това е техен проблем. Европа трябва да бъде представлявана от хората, на които имаме доверие и които са подотчетни на ЕС, а не от тези, които се харесват на Путин“, казва естонският премиер.

Европейското представителство ще бъде обсъдено в Дъблин

Въпросът се очаква да бъде обсъден на неформална среща на Европейския съвет в Дъблин. За нея е призовала италианският премиер Джорджа Мелони. В писмо до Коща тя е посочила, че европейският подход към преговорния процес не е бил достатъчно съгласуван и може да е допринесъл за проточването на войната.

Очакването е срещата да не завърши с официално назначаване на представител. По данни, цитирани от OBOZ.UA, неназован високопоставен служител на ЕС е заявил, че лидерите първо трябва да постигнат общо разбиране кой ще предава европейската позиция на Кремъл, а окончателното решение ще бъде взето по-късно.

Според действащите правила на Европейския съюз на международната сцена обединението се представлява от президента на Европейския съвет. Кая Калас също има правомощия по външнополитическите въпроси. Критиците ѝ обаче смятат, че позицията ѝ към Русия е прекалено твърда за преговори с Москва.

Липсва общо мнение за единния представител

Предложението на Естония не се споделя от всички европейски държави. През предходния месец лидерите на Финландия и Норвегия са разговаряли 90 минути по телефона с Владимир Путин. Датският премиер Мете Фредериксен е заявила, че е скептична към подобна инициатива и че Европа трябва да запази единството си, вместо отделни държави да действат самостоятелно.

Джаред Къшнър, който участва от американска страна в разговорите с Русия и Украйна, е определил избора на единен европейски представител като значително постижение. По думите му това би било дори по-важно от убеждаването на Русия да допусне ЕС до преговорите.

Във Франция също има съпротива срещу водеща роля на институциите на ЕС. Фабрис Лежери от партията „Национален сбор“ е заявил, че Коща и Калас не могат да говорят от името на Франция и че дипломатическите правомощия трябва да останат на равнището на отделните държави. По-рано сред обсъжданите възможни представители са били и президентът на Финландия Александър Стуб, Антониу Коща и Кая Калас.

Дебатът се води на фона на активизираните американски усилия за прекратяване на войната. През седмицата в Абу Даби са се срещнали представители на Русия, САЩ и Украйна, докато ЕС е участвал в отделна среща на високо равнище.

Източници: obozrevatel.com


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се краят на ес и нато

    26 3 Отговор
    Европа няма да е на масата на преговорите, а ще е в менюто на масата!

    Коментиран от #17

    13:48 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    21 1 Отговор
    Колко още факти ще издържи на дезинформацията която преписва от тумори..?

    13:51 12.11.2026

  • 4 Някой

    14 2 Отговор
    Ще се опитат да провалят преговорите. Реално трябва да се договарят само Русия с Украйна и никой друг. Другото е за обща сигурност, но това не изглежда възможно сега.

    13:53 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    15 0 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:54 12.11.2026

  • 8 Оги

    12 0 Отговор
    Кая - да сервира чай, кафе, водка, уиски.

    13:54 12.11.2026

  • 9 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    10 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:54 12.11.2026

  • 10 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    8 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:54 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    5 0 Отговор
    ЕС трябва да се представлява от лудата Кала Каяс и от никой друг!

    13:57 12.11.2026

  • 13 Георги

    9 1 Отговор
    пратете кая и руснаците сами ще избягат от преговорите

    13:58 12.11.2026

  • 14 Ква госпожица е тая

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "АтанасоваОнлиФанс 💋🍌":

    Има два внучета

    Коментиран от #18

    13:58 12.11.2026

  • 15 Правилно

    11 7 Отговор
    Калас е точно за тази работа .
    Ще размаже брутално кремълските фашистки пудели .

    14:00 12.11.2026

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    По-добре никой да не пращат вместо какая наглост.

    14:05 12.11.2026

  • 17 Цуп

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се краят на ес и нато":

    Още 5 рубли.

    14:05 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    2 0 Отговор
    Европа не може да реши от десет години, да спре да върти часовниците напред-назад два пъти годишно, камо ли да си избере представител за преговори с Русия. Кой кого може да представлялява? Микрон да представлява Мерц или Мерц да представлява Микрон? Или Кая да ги представлява всичките? Несериозно е! Ония от севера се обадиха на Путин, останалата Европа начело с датската биволица полудяха. После Мерц щеше да блокира бюджета, защото половинета държави не искат да дават повече пари за златни тоалетни и живи крокодили в офисите. Въбоще, на две магарета сламата не може да раздели Евпора. Сама се превърна в жалка картинка ЕС, всички се мразят, никой на никого не вярва... Иначе, Русия тярбва да им вярва и да преговаря с тях. Още повече, след като Меркел директно си каза, че в Минск съзнателно са лъгали....

    14:12 12.11.2026

  • 20 Никой бе

    1 0 Отговор
    и хитлер не са го канили в Ялта! Всяка жаба да си знае гьола!

    14:13 12.11.2026

  • 21 Млад еврас

    1 0 Отговор
    Искаме кая, искаме кая мозъка да преговаря, ще падне голям смях и подигравки от целия свят, всички ще се подиграват на ЕС искаме кая.

    14:14 12.11.2026

  • 22 Точен

    1 0 Отговор
    Ако тези евролумпени от Балтика сложат Каята за преговарящ, от украйна може да остане само Галиция или дори по-малко... Ако изобщо има европреговарящ, така както я карат ще ядосат американци и руси и от балтийските шпроти може да остане само изхвърлена консервена кутия...

    14:14 12.11.2026

  • 23 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    14:14 12.11.2026

  • 24 Шопо

    1 1 Отговор
    Преговори за капитулация.
    Победителя определя правилата.

    14:15 12.11.2026

  • 25 Констатация

    0 0 Отговор
    Как, кой, бе??? Стринка Кая, само по черно дамско бельо..., след два -три часа насаме с руската делегация и мирното споразумение е готово!!!!! -))))

    14:15 12.11.2026

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