Военнослужещият, който загина днес при взрив на автомобил в Санкт Петербург, е бил офицер от руските ВВС

Руският военнослужещ, който загина при взрив на автомобил в Санкт Петербург тази сутрин, е бил офицер от военновъздушните сили, предаде ДПА, като се позова на публикации в руски медии и Телеграм канали, предаде БТА.

В изявление на Следствения комитет на Русия се посочва единствено, че загиналият мъж е военнослужещ и че по случая е образувано наказателно дело за убийство.

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Когато военнослужещ загуби живота си при съмнителни обстоятелства, руските следователи обикновено не оповестяват подробности за неговия чин или за войсковата част, към която е принадлежал.

В някои руски и проукраински канали в Телеграм се тиражира информацията, че загиналият в Санкт Петербург военнослужещ е офицер от руските военновъздушни сили.

Според санктпетербургския новинарски портал „Фонтанка.ру“ (Fontanka.ru) мъжът е излязъл от жилището си, качил се е на автомобила си и е потеглил към провинцията. Взривното устройство може да е било детонирано от разстояние.

Руски медии отбелязват, че през август е имало сходен случай с руски военнослужещ, загинал при взрив на автомобил, който се е движел по същата магистрала.

От началото на войната срещу Украйна бяха извършени поредица убийства на руски военнослужещи на територията на Русия, отбелязва ДПА.

Москва обикновено определя тези случаи като терористични актове, ръководени от украинските разузнавателни служби, отбелязва ДПА.