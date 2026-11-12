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Военнослужещият, който загина днес при взрив на автомобил в Санкт Петербург, е бил офицер от руските ВВС
  Тема: Украйна

Военнослужещият, който загина днес при взрив на автомобил в Санкт Петербург, е бил офицер от руските ВВС

12 Ноември, 2026 13:39 748 21

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В изявление на Следствения комитет на Русия се посочва единствено, че загиналият мъж е военнослужещ

Военнослужещият, който загина днес при взрив на автомобил в Санкт Петербург, е бил офицер от руските ВВС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският военнослужещ, който загина при взрив на автомобил в Санкт Петербург тази сутрин, е бил офицер от военновъздушните сили, предаде ДПА, като се позова на публикации в руски медии и Телеграм канали, предаде БТА.

В изявление на Следствения комитет на Русия се посочва единствено, че загиналият мъж е военнослужещ и че по случая е образувано наказателно дело за убийство.

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Когато военнослужещ загуби живота си при съмнителни обстоятелства, руските следователи обикновено не оповестяват подробности за неговия чин или за войсковата част, към която е принадлежал.

В някои руски и проукраински канали в Телеграм се тиражира информацията, че загиналият в Санкт Петербург военнослужещ е офицер от руските военновъздушни сили.

Според санктпетербургския новинарски портал „Фонтанка.ру“ (Fontanka.ru) мъжът е излязъл от жилището си, качил се е на автомобила си и е потеглил към провинцията. Взривното устройство може да е било детонирано от разстояние.

Руски медии отбелязват, че през август е имало сходен случай с руски военнослужещ, загинал при взрив на автомобил, който се е движел по същата магистрала.

От началото на войната срещу Украйна бяха извършени поредица убийства на руски военнослужещи на територията на Русия, отбелязва ДПА.

Москва обикновено определя тези случаи като терористични актове, ръководени от украинските разузнавателни служби, отбелязва ДПА.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СБУ

    7 9 Отговор
    Няма да е последния със сигурност.

    13:42 12.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гарантирано от Гроб

    13:43 12.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тиквата цяла държава срути, камо ли метростанция

    13:44 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    2 7 Отговор
    Украйна поддържа специален масив за военни пресръпници.те подлежат на издирване и спор д кирил буданов ще бъдат унищожени ако не могат да бъдат изправени пред правосъдието.

    Коментиран от #20

    13:46 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Опорка":

    Факти ползват ИИ и triqt istinata

    13:47 12.11.2026

  • 10 отстрани

    2 2 Отговор
    Това са терористични актове, но не при мирни обстоятелства, а по време на война срещу военни лица - война в тила, а войната е проява на висша фаза на терор.

    13:47 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Убиец на деца

    2 6 Отговор
    Къв да е.

    Коментиран от #16

    13:52 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЗА СМЕТКА НА ТОВА

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "СМЕРЧ":

    Полковника вече не шава.

    13:53 12.11.2026

  • 16 На брадати

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Убиец на деца":

    говорещи на наглосакски ли?

    13:54 12.11.2026

  • 17 Автоджамбаз

    1 2 Отговор
    Автомобилът става ли за рециклиране?Не пише каква марка е.

    13:56 12.11.2026

  • 18 Факт

    1 2 Отговор
    Многоходовия почерни Русия

    14:00 12.11.2026

  • 19 Соломон

    2 2 Отговор
    Такава ще съдбата на всички убийци в Украйна

    14:01 12.11.2026

  • 20 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Сорос и Бенет ми забраниха да пипам Зеленски. Казаха ми да се евг

    14:01 12.11.2026

  • 21 Трактор

    1 0 Отговор
    Да си беше карал ладата, щеше да е жив.....

    14:04 12.11.2026

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