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ЕС подготвя нова защита срещу дронове: Брюксел проучва клетъчни системи за откриването им
  Тема: Украйна

ЕС подготвя нова защита срещу дронове: Брюксел проучва клетъчни системи за откриването им

12 Ноември, 2026 14:13 386 9

  • дронове-
  • европейска комисия-
  • 5g-
  • изкуствен интелект-
  • киберсигурност

Инициативата обхваща както свързани към мрежи безпилотни апарати, така и дронове извън телекомуникационна мрежа. Предвижда се използване на изкуствен интелект и интеграция със системи за противодействие

ЕС подготвя нова защита срещу дронове: Брюксел проучва клетъчни системи за откриването им - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия започна проучване на възможностите за внедряване на клетъчни системи за откриване на дронове с двойна употреба. Поканата за изразяване на интерес е насочена към държавите от Европейския съюз и към частния бизнес.

Инициативата обхваща два основни типа безпилотни апарати – свързани към обществени или частни телекомуникационни мрежи и дронове, които не използват такава връзка. За първата група се предвижда прилагане на изкуствен интелект при откриването и проследяването, а за втората ще се проучва използването на клетъчни технологии за установяване на местоположението.

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„Тази инициатива ще подпомогне прилагането на нови способности в по-разгърнати системи за противодействие на дронове“, посочва Европейската комисия. Данните от системите трябва да могат да се свързват с платформи за командване и управление, както и с подходящи средства за противодействие на безпилотни апарати.

Предложенията могат да бъдат национални или трансгранични

Комисията търси проекти, в които участват телекомуникационни доставчици, оператори на мрежи и оператори на критична инфраструктура. Допускат се както отделни национални предложения, така и трансгранични консорциуми. Украйна също може да участва като част от консорциум.

Поканата е отворена от 11 ноември 2026 г. до 28 февруари 2027 г. Публичните органи на заинтересованите държави могат да представят предложения с обем до 15 страници.

След проучването може да има финансиране

Европейската комисия свързва инициативата с нарастващи рискове за летища, критична инфраструктура, гранични райони, транспортни възли, обществени пространства и морската сигурност. Целта е да се подобрят откриването, проследяването и идентифицирането на дронове, включително чрез използване на 5G мрежи като допълнителен инструмент за наблюдение на въздушното пространство.

След оценка на постъпилите предложения Комисията ще проучи възможността да обяви официална покана за финансиране на пилотно внедряване на клетъчни способности за откриване и противодействие на дронове в Европейския съюз.


Белгия
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