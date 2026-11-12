Кремъл настоява за капитулация на Украйна: руските искания надхвърлят Донбас

Русия е настоявала на преговорите в Абу Даби за пълна капитулация на Украйна и за териториални отстъпки, които надхвърлят Донбас. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW) за разговорите, проведени на 10 и 11 ноември.

„Високопоставени представители на Кремъл ясно и категорично изразиха настойчивите искания на Москва за пълна капитулация на Украйна и за териториални отстъпки, които излизат далеч извън Донбас“, се казва в анализа.

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Руската делегация в Абу Даби е била оглавявана от президентския съветник Владимир Медински. На 11 ноември той е заявил, че Русия ще завземе „всеки сантиметър от своята земя“ на територията на Украйна. Медински е добавил, че „където е стъпил руски войник, това принадлежи на Русия“.

По оценка на ISW Москва не приема никаква размяна на територии и възнамерява да разширява своята „зона за сигурност“ в Украйна. Анализаторите допускат, че става дума за райони в северните части на Сумска и Харковска област, които руските власти описват като част от буферна зона.

Според института тези заявления показват, че териториалните претенции на Кремъл излизат извън Крим и четирите области, които Русия незаконно обяви за анексирани – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска.

Исканията включват демилитаризация и отказ от НАТО

Руският министър на външните работи Сергей Лавров е заявил, че Москва ще следва курса, очертан от Владимир Путин в речта му през юни 2024 г. Тогава руското ръководство поиска изтегляне на украинските войски от цялата територия на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, включително от райони, които руската армия никога не е контролирала.

Пакетът включва още демилитаризация и „денацификация“ на Украйна, което ISW тълкува като замяна на настоящото украинско управление с проруско, както и отказ от стремежа на Киев за членство в НАТО. Анализаторите припомнят, че руските представители често определят изтеглянето на украинските сили от цяла Донецка област като необходимо, но недостатъчно условие за мирно споразумение.

Спор за линията на фронта

На разговорите руските представители са представяли версия на фронтовата линия, която ISW определя като измислена. В нея са включени населени места, които според анализа продължават да бъдат под контрола на украинските сили.

Преговорите в Абу Даби са последвали разговори между представители на САЩ, Русия и Украйна. След тях специалните пратеници на американския президент Стив Виткоф и Джаред Къшнър са пристигнали в Москва за срещи с руското ръководство. В същото време заместник-командващият обединените сили на НАТО в Европа генерал Джон Стрингер е заявил, че решението за съдбата на украинските територии трябва да бъде взето единствено от Украйна.

Източници: unian.net