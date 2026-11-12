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Украйна удари петте най-големи руски петролни рафинерии, твърди Генералният щаб
  Тема: Украйна

Украйна удари петте най-големи руски петролни рафинерии, твърди Генералният щаб

12 Ноември, 2026 14:54 614 20

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  • генерален щаб

От 30 октомври са поразени заводи в Омск, Кириши, Рязан, Нижни Новгород и Ярославъл. Украинският Генерален щаб съобщава и за поражения по предприятия в Саратов и Новокуйбишевск

Украйна удари петте най-големи руски петролни рафинерии, твърди Генералният щаб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските Сили за отбрана са поразили петте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия от 30 октомври насам. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Под удари са попаднали предприятията в Омск, Кириши, Рязан, Нижни Новгород и Ярославъл.

Според украинското военно командване са поразени и Новокуйбишевският и Саратовският нефтопреработвателен завод. Генералният щаб определя действията като системна кампания срещу руската нефтопреработвателна промишленост, която снабдява армията с гориво и осигурява приходи за руската държава.

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Пожар в най-големия завод в Русия

На 11 ноември е избухнал пожар в Омския нефтопреработвателен завод след удар на украинските сили. Предприятието се намира на близо 2500 километра от украинската граница и е най-мощното нефтопреработвателно предприятие в Руската федерация.

Заводът има капацитет да преработва над 21 милиона тона петрол годишно, а дълбочината на преработка е около 99 процента. По данни на Генералния щаб предприятието осигурява гориво и за руските въоръжени сили.

Повреди в „КИНЕФ“ и спиране на Саратовския завод

В нощта срещу 9 ноември е поразен заводът „КИНЕФ“ в Ленинградска област, известен като „Киришинефтеоргсинтез“. Капацитетът му е около 20 милиона тона петрол годишно, което представлява над 6 процента от цялата нефтопреработка в Русия.

Украинският Генерален щаб съобщава, че при удара са повредени инсталация за атмосферна преработка на нефт, инсталация за първична преработка и две охладителни инсталации. Заводът произвежда различни нефтопродукти, включително гориво за руската армия.

На 7 ноември е поразен Саратовският нефтопреработвателен завод, чийто годишен капацитет е около 7 милиона тона. Повредени са единствената инсталация за първична преработка, две инсталации за хидроочистка, тръбопроводи и резервоар с вместимост 10 000 кубически метра. В резервоара е възникнал пожар, а след атаката работата на предприятието е спряна.

„Разстоянието вече не защитава руските обекти от украински удари“, заявяват Силите за отбрана.

Според Генералния щаб пораженията по инсталациите за първична преработка ограничават производството на гориво за руската армия и намаляват приходите, с които Русия финансира войната. Украинската страна заявява, че ще продължи да нанася удари по руски нефтопреработвателни предприятия, позовавайки се на правото си на самоотбрана по член 51 от Устава на ООН.

Източници: war.obozrevatel.com, newsukraine.rbc.ua


Русия
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