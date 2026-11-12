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ЕП: Действията на Русия срещу украински деца са геноцид
  Тема: Украйна

ЕП: Действията на Русия срещу украински деца са геноцид

12 Ноември, 2026 15:11 300 20

  • украински деца-
  • русия-
  • европейски парламент-
  • геноцид-
  • мирни преговори

Евродепутатите настояват връщането на децата да не бъде разменна монета в мирни преговори и призовават за незабавното им прибиране в Украйна

ЕП: Действията на Русия срещу украински деца са геноцид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският парламент определи действията на Русия по депортирането и принудителното прехвърляне на украински деца като отговарящи на правната дефиниция за геноцид. Резолюцията беше приета с 536 гласа „за“, 8 „против“ и 37 „въздържал се“.

В документа се настоява всички държави членки на Европейския съюз официално да признаят тези действия за геноцид. Евродепутатите призоваха Русия да върне децата незабавно и безусловно, а отговорните лица да бъдат подведени под отговорност.

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„Европейският парламент заявява, че действията на Русия срещу украинските деца отговарят на правната дефиниция за геноцид и призовава държавите членки да ги признаят официално за такива“, се посочва в резолюцията.

Отделно е подчертано, че връщането на децата не трябва да бъде предмет на политически пазарлък. Според Европейския парламент то не може да бъде използвано като разменна монета, условие за териториални отстъпки, част от размяна на пленници или елемент от друга политическа договорка в рамките на мирни преговори.

Над 20 000 потвърдени случая

В резолюцията се посочва, че към септември 2026 г. са потвърдени най-малко 20 651 случая на украински деца, депортирани или принудително преместени от Русия. Евродепутатите осъждат и практики като незаконни осиновявания, промяна на лични данни, насилствена русификация, политическо индоктриниране и военно обучение.

Парламентът настоява да бъде осигурена пълна информация за самоличността, местонахождението и състоянието на всички деца. Призивът включва и по-силна подкрепа за проследяването на малолетните, възстановяването на връзката им с техните семейства и оказването на необходимата психологическа помощ.

Какво предвижда международното право

Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид определя като такова престъпление насилственото прехвърляне на деца от една национална, етническа, расова или религиозна група в друга, когато е извършено с намерение за унищожаване на групата изцяло или частично. Именно тази разпоредба е посочена като правна основа в резолюцията.

Европейският парламент вече е призовавал за безопасното и безусловно връщане на украинските деца. Приета през май 2025 г. резолюция определи действията на Русия и ролята на Беларус като част от стратегия за заличаване на украинската идентичност и заяви, че всяко истинско мирно споразумение трябва да включва репатрирането на децата. Тогава документът беше подкрепен от 516 евродепутати, срещу него гласуваха трима, а 34 се въздържаха.

Новата резолюция поставя въпроса за връщането на децата сред условията, които Европейският парламент смята за задължителни при бъдещи дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Източници: 24chasa.bg


Белгия
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