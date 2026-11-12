Зеленски: Русия отказа мандат за деескалация в Черно море

Руската делегация не е имала мандат да обсъжда деескалация в Черно море или прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му това е станало ясно по време на двудневните преговори в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ.

„За съжаление, вчера руснаците заявиха, че нямат мандат да обсъждат мерки, които биха могли да ограничат ужасите на тази война – въпреки поредния ни опит да постигнем деескалация в Черно море и прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Вместо това на нашата делегация беше казано, че руският лидер е ядосан и иска да продължи ударите“, каза Зеленски пред участниците в деветата среща на Европейската политическа общност в Дъблин.

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Преговорите в Абу Даби се проведоха на 10 и 11 ноември с посредничеството на САЩ. Украинската страна определи като свои основни теми защитата на енергийната инфраструктура, възстановяването на безопасното корабоплаване в Черно море и разширяването на обмена на военнопленници.

Без обявено споразумение за примирие

В разговорите са били включени още гаранциите за сигурността на Украйна и подготовката на евентуална среща между лидерите на Русия, Украйна и САЩ. След края на срещите обаче не беше обявено споразумение за прекратяване на ударите по енергийни обекти или за деескалация в Черно море.

Заявлението на Зеленски за руската позиция е украинска оценка на хода на преговорите. Публична руска потвърдена версия на твърдението, че делегацията не е имала мандат по тези теми, не беше представена в наличните съобщения за разговорите.

Следващите разговори са в Москва и Дъблин

След преговорите в Абу Даби пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябваше да се срещнат с Владимир Путин в Москва. Зеленски заяви, че очаква от тях да предадат руската позиция по предложенията за енергийно примирие и прекратяване на бойните действия в Черно море.

Украинският президент допълни, че разчита на среща с американските представители в Дъблин след разговорите им с руския лидер. Европейската политическа общност обсъди войната в Украйна и европейската сигурност на срещата си на 12 ноември.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, rferl.org