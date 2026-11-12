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Руски дрон удари автобус край Запорожие, ранени са три жени
  Тема: Украйна

Руски дрон удари автобус край Запорожие, ранени са три жени

12 Ноември, 2026 15:35 161 11

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  • руско-украинска война

В превозното средство са пътували между 12 и 15 души. Една от пострадалите е в тежко състояние

Руски дрон удари автобус край Запорожие, ранени са три жени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дрон е атакувал рейсов автобус в Запорожкия район, като при удара са ранени три жени. Една от пострадалите е в тежко състояние, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

По думите му в автобуса са се намирали приблизително 12-15 души. „Пострадали са три жени, едната е в тежко състояние“, е заявил Семикин.

На ранените се оказва необходимата медицинска помощ. Към публикуването на информацията няма съобщения за други жертви или за загинали при атаката.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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