Руски дрон удари автобус край Запорожие, ранени са три жени

Руски дрон е атакувал рейсов автобус в Запорожкия район, като при удара са ранени три жени. Една от пострадалите е в тежко състояние, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

По думите му в автобуса са се намирали приблизително 12-15 души. „Пострадали са три жени, едната е в тежко състояние“, е заявил Семикин.

На ранените се оказва необходимата медицинска помощ. Към публикуването на информацията няма съобщения за други жертви или за загинали при атаката.

Източници: pravda.com.ua