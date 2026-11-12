Руски дрон удари автобус край Запорожие, ранени са три жени

Руски дрон е атакувал рейсов автобус в Запорожкия район, като при удара са ранени три жени. Една от пострадалите е в тежко състояние, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.
По думите му в автобуса са се намирали приблизително 12-15 души. „Пострадали са три жени, едната е в тежко състояние“, е заявил Семикин.
На ранените се оказва необходимата медицинска помощ. Към публикуването на информацията няма съобщения за други жертви или за загинали при атаката.
Източници: pravda.com.ua
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