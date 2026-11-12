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Мерц настоява: Помощта за Украйна е обща задача на ЕС
  Тема: Икономика

Мерц настоява: Помощта за Украйна е обща задача на ЕС

12 Ноември, 2026 15:55 737 57

  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • европейски бюджет-
  • финансова помощ

Германският канцлер настоя финансирането за Киев да бъде част от преговорите за дългосрочния бюджет на съюза

Мерц настоява: Помощта за Украйна е обща задача на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовата подкрепа за Украйна е обща задача на всички държави от Европейския съюз и трябва да бъде включена в преговорите за дългосрочния бюджет на блока. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц при пристигането си за срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Първо трябва да преодолеем недостига във финансирането за 2027 г. След това ще трябва да обсъдим цялостната финансова рамка, започвайки от 2028 г. Това ще бъдат сложни преговори, но смятам, че имаме добри шансове да ги приключим до края на годината“, каза Мерц.

Германският канцлер определи продължаващата финансова подкрепа за Киев като „обща европейска задача“. Той посочи, че сред основните му приоритети са осигуряването на стабилен бюджет на ЕС и запазването на съвместната помощ за Украйна.

Недостигът за 2027 г. е около 70 милиарда евро

Според публикувани оценки Украйна ще се нуждае от около 70 милиарда евро допълнително финансиране през 2027 г. Очаква се Европейският съюз да осигури приблизително 45 милиарда евро от тази сума.

В края на миналата година държавите от ЕС договориха заем от 90 милиарда евро за Украйна за 2026 и 2027 г. Унгария, Словакия и Чехия не се включиха в тази схема и не се очаква да участват в евентуално допълнително финансиране. България също е дала сигнал, че няма да поема нови финансови ангажименти, съобщи „Евронюз“.

Мерц настоява новото решение да бъде основано на участие на всички държави членки. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща германският канцлер е заявил, че всички страни от ЕС трябва да допринесат за запълването на недостига във финансирането на Украйна, съобщи Ройтерс.

Финансирането ще бъде част от бюджетните преговори

Позицията на Берлин е, че подкрепата за Украйна не може да бъде отделена от преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, която ще започне през 2028 г. Мерц предупреди, че Германия няма да подкрепи бюджет, който не гарантира общ европейски подход към финансирането на Киев.

Темата ще бъде обсъждана в рамките на срещите в Дъблин. В четвъртък се провежда срещата на Европейската политическа общност с участието на около 50 европейски държави, а в петък е насрочена неформална среща на лидерите на 27-те страни от ЕС. Отделна среща за финансовите нужди на Украйна и бюджета на съюза е планирана за 26 и 27 ноември в Брюксел.

Европейските лидери трябва да постигнат политическо споразумение, което да гарантира финансирането на Украйна за 2027 г. и да определи мястото му в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Източници: marketscreener.com, euronews.com, apnews.com


Ирландия
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