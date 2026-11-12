Новини
Свят »
Румъния »
Калин Джорджеску на съд по дело за 1,1 млн. евро
  Тема: Украйна

Калин Джорджеску на съд по дело за 1,1 млн. евро

12 Ноември, 2026 16:35 133 11

  • санкт петербург-
  • руски военен-
  • взрив на автомобил-
  • следствен комитет-
  • шушари-
  • калин джорджеску-
  • йонел русен-
  • diicot-
  • измама-
  • румъния

Бившият кандидат за президент на Румъния и бизнесменът Русен са обвиняеми за организирана престъпна група и измама с особено тежки последици

Калин Джорджеску на съд по дело за 1,1 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и бизнесменът Йонел Русен са предадени на съд по дело за предполагаема измама с общ размер 1 102 500 евро. Двамата са обвиняеми за създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, извършена продължавано.

Обвинителният акт е внесен от прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). Делото е изпратено в Tribunal Ilfov. Към момента Джорджеску и Русен са в предварителен арест, а прокуратурата е поискала мярката да бъде запазена.

Още новини от Украйна

Обещан кредит за 6 милиона евро

Според обвинението групата е действала от септември 2021 г. до октомври 2023 г. основно в Румъния, както и във Великобритания. На бизнесмен е била обещана финансова помощ от 6 милиона евро за развитие на търговска дейност.

Прокуратурата твърди, че Джорджеску е насочил бизнесмена към Русен, който го е свързал с италиански гражданин. Двамата са се представяли като лица с ръководни функции в чуждестранна финансова институция, чрез която можел да бъде отпуснат кредитът.

За достъп до финансирането според обвинението са били поискани парични гаранции. През декември 2021 г. са преведени 1 милион евро и 2500 евро по сметка в швейцарска банка. Прокуратурата посочва, че сметката е принадлежала на финансова структура със седалище в Доминика.

По-късно на бизнесмена е било съобщено, че кредитът може да бъде увеличен до 15 милиона евро срещу допълнителна гаранция. През януари 2022 г. са преведени още 100 000 евро. Обещаният заем не е бил отпуснат, а парите не са били върнати, твърди DIICOT.

„Целта на групата е била получаването на неправомерни имуществени облаги чрез гаранциите, внесени за достъп до кредитите“, посочват прокурорите.

Разследването продължава по отделно досие

Според обвинението Джорджеску е поел ръководната роля и е разпределял задачите на останалите участници. Срещите с бизнесмена са се провеждали в Букурещ, Къмпулунг Мушчел и Лондон.

Италианският гражданин, който е със статут на заподозрян, ще бъде разследван в отделно досие. DIICOT продължава проверките и за евентуално участие на други лица, както и по подозрения за подправяне на частни документи.

Прокуратурата е поискала да останат в сила и обезпечителните мерки върху имущество и банкови сметки. Предаването на съд бележи приключване на досъдебната фаза, но не представлява доказване на вина. Джорджеску и Русен се считат за невиновни до постановяване на окончателна присъда.

Източници: hotnews.ro, tvrinfo.ro, capital.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания