Калин Джорджеску на съд по дело за 1,1 млн. евро

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и бизнесменът Йонел Русен са предадени на съд по дело за предполагаема измама с общ размер 1 102 500 евро. Двамата са обвиняеми за създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, извършена продължавано.

Обвинителният акт е внесен от прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). Делото е изпратено в Tribunal Ilfov. Към момента Джорджеску и Русен са в предварителен арест, а прокуратурата е поискала мярката да бъде запазена.

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Обещан кредит за 6 милиона евро

Според обвинението групата е действала от септември 2021 г. до октомври 2023 г. основно в Румъния, както и във Великобритания. На бизнесмен е била обещана финансова помощ от 6 милиона евро за развитие на търговска дейност.

Прокуратурата твърди, че Джорджеску е насочил бизнесмена към Русен, който го е свързал с италиански гражданин. Двамата са се представяли като лица с ръководни функции в чуждестранна финансова институция, чрез която можел да бъде отпуснат кредитът.

За достъп до финансирането според обвинението са били поискани парични гаранции. През декември 2021 г. са преведени 1 милион евро и 2500 евро по сметка в швейцарска банка. Прокуратурата посочва, че сметката е принадлежала на финансова структура със седалище в Доминика.

По-късно на бизнесмена е било съобщено, че кредитът може да бъде увеличен до 15 милиона евро срещу допълнителна гаранция. През януари 2022 г. са преведени още 100 000 евро. Обещаният заем не е бил отпуснат, а парите не са били върнати, твърди DIICOT.

Разследването продължава по отделно досие

„Целта на групата е била получаването на неправомерни имуществени облаги чрез гаранциите, внесени за достъп до кредитите“, посочват прокурорите.

Според обвинението Джорджеску е поел ръководната роля и е разпределял задачите на останалите участници. Срещите с бизнесмена са се провеждали в Букурещ, Къмпулунг Мушчел и Лондон.

Италианският гражданин, който е със статут на заподозрян, ще бъде разследван в отделно досие. DIICOT продължава проверките и за евентуално участие на други лица, както и по подозрения за подправяне на частни документи.

Прокуратурата е поискала да останат в сила и обезпечителните мерки върху имущество и банкови сметки. Предаването на съд бележи приключване на досъдебната фаза, но не представлява доказване на вина. Джорджеску и Русен се считат за невиновни до постановяване на окончателна присъда.

Източници: hotnews.ro, tvrinfo.ro, capital.ro