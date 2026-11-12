Мерц: Русия е готова да приеме Европа в преговорите

Русия изглежда все по-склонна да приеме европейско участие в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Дъблин по време на срещата на Европейската политическа общност.

„Това на първо място е добра новина. Дали ще продължи, предстои да видим. Това ще зависи до голяма степен от разговорите през следващите дни“, каза Мерц.

По думите му от руска страна се наблюдава готовност да бъде признато, че преговори за Украйна не могат да се водят без участието на Европа. Канцлерът обаче не представи това като окончателно договорена промяна, а като сигнал, чиято устойчивост ще бъде проверена в следващия етап от дипломатическия процес.

Москва досега настояваше за тристранен формат

До момента Русия е предпочитала разговорите да се водят между Москва, Киев и Вашингтон. При предишните обсъждания руската страна се противопоставяше на пряко европейско участие в основния преговорен формат, но допускаше възможност представители на Европейския съюз да се включат на по-късен етап.

В Абу Даби на 10 и 11 ноември се проведоха срещи между руски и украински представители с посредничеството на Съединените щати. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъждали с Москва възможността европейски представители да участват в следващия кръг от разговорите. Вашингтон е поставил въпроса и за по-широка рамка на бъдещата сигурност в Европа.

Европа настоява за място при определянето на гаранциите

В консултациите около мирния процес участват Германия, Франция, Великобритания, Италия, НАТО, Европейският съюз и Украйна. Европейските държави обсъждат гаранциите за сигурност за Киев и бъдещата архитектура на сигурността на континента.

Тези разговори са отделени от основните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Американските представители посочват, че Европа трябва да бъде включена, ако целта е да се постигне устойчиво споразумение, тъй като европейските държави ще имат роля както при гаранциите за сигурност, така и при възстановяването на Украйна.

Засега няма потвърждение за постигнато споразумение по ключовите спорни въпроси. Русия продължава да отхвърля безусловно прекратяване на огъня и настоява Украйна да се откаже от територии, които Москва претендира да контролира. Киев от своя страна настоява за реални гаранции за сигурност и участие на европейските държави при изработването на всяка бъдеща договореност.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, axios.com