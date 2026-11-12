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Рама: Няма да има среща на НАТО през 2027 г

Рама: Няма да има среща на НАТО през 2027 г

12 Ноември, 2026 15:50 410 1

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Албания остава планираният домакин на следващия форум, но датата все още не е договорена. Ако срещата бъде през 2028 г., тя ще се проведе в Тирана

Рама: Няма да има среща на НАТО през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планираната среща на върха на НАТО няма да се проведе през 2027 г., заяви албанският премиер Еди Рама в Дъблин. Той говори пред журналисти при пристигането си за деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

Албания остава планираният домакин на следващия форум на Алианса, но държавите членки все още не са постигнали съгласие кога точно да се състои той.

„Със сигурност няма да се проведе през 2027 г. Но ако има среща на върха през 2028 г., тя ще бъде в Тирана. Всичко останало, което се обсъжда, са глупости“, заяви Рама.

Албанският премиер отхвърли и твърденията, че срещата може да бъде организирана онлайн или домакинството да бъде преместено в друга държава. По думите му въпросът, който остава за уточняване, е времето на провеждането.

Как се стигна до промяната

През юни 2025 г. Албания беше посочена като домакин на срещата на върха на НАТО през 2027 г. Това трябваше да бъде първото домакинство на страната на подобен форум на Алианса. През юли 2026 г. Рама отново потвърди, че след срещата в Анкара следващият форум ще бъде в Тирана.

Новата позиция означава, че първоначално планираният график се отлага. Според Рама, ако срещата бъде насрочена за 2028 г., Албания ще запази домакинството, а Тирана ще бъде мястото на провеждането.

Албания вече има опит с организирането на международни политически форуми. През май 2025 г. Тирана прие срещата на върха на Европейската политическа общност. В страната се намира и въздушната база на НАТО в Кучова, открита през март 2024 г.

Източници: balkanweb.com, aftonbladet.se, rtsh.al


Албания
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