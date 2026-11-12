ЕП: ЕС да санкционира и стоящите зад отвличането на деца

Европейският парламент прие резолюция, с която настоява Русия незабавно и безусловно да върне украинските деца, депортирани или насилствено прехвърлени по време на войната. Документът обръща внимание и на държавите, които според евродепутата Тейс Ройтен подпомагат тази система, включително Беларус и Северна Корея.

„Включването на Северна Корея в резолюцията на Европейския парламент в контекста на отвличането на украински деца е ново развитие, докато Беларус вече беше споменаван преди. Този път резолюцията разглежда и Северна Корея, тъй като нейни представители са част от системата, която улеснява незаконното прехвърляне на деца от окупираните от Русия територии“, заявява Ройтен в интервю за „Европейската правда“.

По думите му санкциите на Европейския съюз не трябва да се ограничават до най-високото политическо ръководство на Русия. Те трябва да обхванат и длъжностни лица, организации и други участници, които пряко осъществяват или подпомагат депортацията, промяната на самоличността и идеологическата обработка на децата.

Севернокорейски лагер вече е под санкции

Данните, представени от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, сочат, че над 20 500 украински деца са били незаконно депортирани или насилствено прехвърлени. До ноември са се върнали 2790 деца, включително 13 през седмицата преди дебата в Европейския парламент.

През септември ЕС наложи санкции на още 10 лица и 17 организации за участие в незаконното прехвърляне, депортацията и асимилацията на украински деца. Сред санкционираните обекти е международният детски лагер „Сонгдовон“ в Северна Корея, който според Съвета на ЕС е участвал в програми за деца от окупираните украински територии в координация с Русия.

В резолюцията Европейският парламент осъжда незаконното осиновяване, насилствената русификация, идеологическата обработка и милитаризацията на украински деца. Евродепутатите призовават за международен достъп до местата, в които те се намират, както и за възможност децата да поддържат безопасен контакт със своите родители, роднини или законни настойници.

Беларус е посочван и в предишни документи

Беларус вече е бил включван в предишни позиции на Европейския парламент заради прехвърлянето на украински деца към лагери на беларуска територия. В резолюция от 2025 г. депутатите осъдиха преместването на хиляди деца от окупирани райони на Украйна в лагери в Беларус, където според документа те са били подлагани на русификация и идеологическа обработка.

Ройтен настоява отговорността да обхване всички равнища на системата. „Ако санкционираме само върха, оставяме без последствия хората, които ежедневно организират, улесняват и изпълняват тези действия“, посочва евродепутатът.

Европейският парламент подкрепи и продължаването на международните усилия за установяване на самоличността и местонахождението на децата. Международният наказателен съд вече е издал заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и Мария Лвова-Белова заради предполагаемо незаконно депортиране и прехвърляне на украински деца.

Източници: eurointegration.com.ua, 2eu.brussels