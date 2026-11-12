Финландия засякла удара по руския военен кораб в Балтийско море

Финландия е засекла удар по руски военен кораб във Финския залив, близо до остров Гогланд, известен и като Суурсаари. Високопоставен представител на финландското правителство е потвърдил пред Yle, че взривът е регистриран рано сутринта на 11 ноември.

Украинската Служба за сигурност заяви, че е планирала и извършила атаката с дронове. „Планирахме и извършихме удара“, се посочва в съобщението на службата, цитирано от Yle. Според украинската страна цел е бил малкият ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от клас „Буян-М“, който е част от руския Балтийски флот.

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Корабите от този клас са предназначени за използване на крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“. Естонският министър на отбраната Мартин Херем е потвърдил пред ERR, че около 5:30 часа на руски кораб във Финския залив е имало взрив. По думите му корабът след това е поел към Санкт Петербург.

Финландия въведе временни ограничения

Финландските въоръжени сили са ограничили временно въздушното движение и корабоплаването в източната част на Финския залив като предпазна мярка. Въздушните ограничения са въведени в 2:09 часа, а морските - в 2:15 часа. И двете мерки са отменени в 7:20 часа, съобщава Helsinki Times.

Финландското министерство на отбраната съобщи и за предполагаемо нарушение на въздушното пространство от неидентифициран дрон. Според ведомството безпилотният апарат е навлязъл във финландското въздушно пространство над източната част на Финския залив и е останал там около пет минути. Финландската гранична охрана установява обстоятелствата около случая.

Щетите по кораба остават неясни

Няма независимо потвърждение колко сериозно е повреден „Наро-Фоминск“. Съобщения в руски и украински канали твърдят, че сред екипажа може да има загинали или ранени, но тези данни не са потвърдени от Yle.

Руските власти потвърдиха атаки с дронове срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, където е избухнал пожар и са били ранени трима работници. Москва не е потвърдила публично информацията за удар по военния кораб. В същата нощ Русия съобщи, че е прехванала голям брой украински дронове.

Инцидентът се е случил на фона на украинска атака срещу руски енергийни и пристанищни обекти в района на Уст-Луга. Ако бъде потвърдено, че „Наро-Фоминск“ е бил поразен, това ще бъде един от най-значимите украински удари срещу руски военен кораб в Балтийския регион от началото на пълномащабната война.

Източници: yle.fi, helsinkitimes.fi, 24chasa.bg