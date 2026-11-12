Кая Калас: Мога да представлявам Европа в преговорите за Украйна

Кая Калас заяви, че може да представлява Европа в бъдещи преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността направи изказването си в Дъблин, където се провежда срещата на Европейската политическа общност.

Калас посочи, че въпросът за европейските представители вече е бил обсъждан през 2024 г., когато лидерите на Европейския съюз са определяли хората за ключовите позиции в институциите на блока.

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„Когато става дума за европейската сигурност, договорите са много, много конкретни: това са Антониу Кошта, както и върховният представител и заместник-председателят на Комисията, които представляват Европа по въпросите на сигурността“, каза Калас.

Така тя посочи едновременно председателя на Европейския съвет Антониу Кошта и себе си като институционалните представители на ЕС по теми, свързани с европейската сигурност. Калас обаче уточни, че европейските лидери могат да изберат друг подход и да отворят отново разговорите за това кой и с какъв мандат да участва в преговорите. По думите ѝ подобен процес „винаги е труден“.

Спорът за европейското място на масата

Дебатът се изостри след разговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че Европа трябва да намери начин да бъде включена в преговорния формат, а също така призова европейците да определят един човек, който да говори от тяхно име.

Европейските правителства настояват, че бъдещите договорености за сигурността на континента не могат да бъдат постигнати без тяхното участие. В същото време между държавите от ЕС няма окончателно съгласие дали Европа трябва да бъде представлявана от един специален пратеник, от председателите на европейските институции или от по-широк екип.

Премиерът на Естония Кристен Михал вече заяви, че Кошта и Калас са естествените представители на Европа, тъй като са пряко свързани с институциите на Европейския съюз.

До момента не е обявено официално решение Кая Калас и Антониу Кошта да получат мандат за участие в преговори между Русия и Украйна. Срещата в Дъблин се провежда на фона на продължаващите дискусии за ролята на Европа и за бъдещата архитектура на сигурността на континента.

Източници: interfax.com.ua, apnews.com, afp.com