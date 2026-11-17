На 17 ноември 1969 г. в Хелзинки започват предварителните преговори между САЩ и СССР за ограничаване на стратегическите въоръжения. Разговорите са първата официална стъпка към договорености, които да ограничат развитието на междуконтинентални ракети, ракети, изстрелвани от подводници, и други стратегически носители.

Американската делегация е оглавена от директора на Агенцията за контрол над въоръженията и разоръжаването Джерард Смит, а съветската – от заместник-министъра на външните работи Владимир Семьонов. Първият кръг приключва на 22 декември 1969 г., след което основните разговори продължават във Виена и Хелзинки. Още в началото Семьонов формулира логиката на преговорите с думите, че двете страни разполагат с „повече от достатъчно оръжия, за да предизвикат катастрофа за човечеството“.

САЛТ I поставя първите ограничения

След две години и половина преговори президентът на САЩ Ричард Никсън и генералният секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев подписват на 26 май 1972 г. в Москва временното споразумение за някои мерки в областта на ограничаването на стратегическите нападателни въоръжения, известно като САЛТ I.

Споразумението влиза в сила на 3 октомври 1972 г. и е със срок от пет години. То не предвижда пълно съкращаване на ядрените арсенали, а замразява определени равнища на стратегическите носители и ограничава разширяването на част от системите. За първи път по време на Студената война САЩ и СССР приемат официални ограничения върху броя на стратегическите ядрени ракети.

В Москва двете страни подписват и Договора за ограничаване на противоракетните системи, известен като Договора за ПРО. Той ограничава противоракетната отбрана, защото Вашингтон и Москва приемат, че неограниченото развитие на такива системи може да насърчи ново увеличаване на нападателните ядрени сили.

САЛТ II остава без ратификация

Втората серия преговори започва през ноември 1972 г. Този път целта е по-широко ограничаване на стратегическите носители и на новите технологии, включително ракетите с разделящи се бойни глави, които позволяват на една ракета да поразява няколко цели.

На 18 юни 1979 г. президентът Джими Картър и Леонид Брежнев подписват САЛТ II във Виена. Договорът предвижда общ таван от 2250 стратегически носители за всяка страна и въвежда ограничения върху разполагането на нови системи. Картър го изпраща за ратификация в Сената на САЩ на 22 юни 1979 г.

Процедурата обаче е прекъсната след съветското нахлуване в Афганистан през декември 1979 г. На 3 януари 1980 г. Картър иска от Сената да не разглежда договора и САЛТ II така и не е ратифициран. Въпреки това двете страни заявяват, че ще спазват ограниченията му до изтичането на договорения срок в края на 1985 г.

Източници: history.com, apnews.com